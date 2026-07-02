Colombia

Comandante de las Fuerzas Militares confirmó que alias Marlon, de las disidencias de ‘Iván Mordisco’, sí fue abatido

El general Hugo López aseguró que análisis técnicos descartaron el material audiovisual como prueba y ratificó que la muerte del subversivo, responsable de varios atentados en el suroccidente del país, sigue respaldada por inteligencia militar

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Alias Marlon sí fue abatido por las Fuerzas Militares, de acuerdo con el comandante Hugo López, que desestimó un reciente video en el que se vería al insurgente - crédito Europa Press
Alias Marlon sí fue abatido por las Fuerzas Militares, de acuerdo con el comandante Hugo López, que desestimó un reciente video en el que se vería al insurgente - crédito Europa Press

Frente a la controversia suscitada en las redes sociales, el comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, el general Hugo López, ratificó en declaraciones entregadas el jueves 2 de julio de 2026 que Iván Jacobo Idrobo, alias Marlon, murió en una operación reciente en el Cauca. Y aseguró que el video difundido después del operativo fue manipulado para desvirtuar su neutralización.

El alto oficial sostuvo que el material audiovisual que circuló para sembrar dudas sobre la muerte del cabecilla no puede usarse para desmentirla. “Se han realizado diferentes análisis espectrográficos y de forma de onda, donde técnicos especialistas evidenciaron inconsistencias en su contenido, así como alteraciones al tratamiento digital, manipulación de los procesos de edición”, afirmó.

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Según López, los hallazgos llevaron a descartar la grabación como prueba. “El video no es ninguna evidencia (...) Impide que este material audiovisual se constituya en un elemento técnico-probatorio que desvirtúe los resultados de la operación militar”, reafirmó el general frente a la controversia que causaron las imágenes, en las que se veía al insurgente dirigiéndose a la milicia.

El general Hugo López, comandante de las Fuerzas Militares, precisó que la lucha contra las estructuras armadas en el suroccidente del país continuará - crédito Presidencia de Colombia
El general Hugo López, comandante de las Fuerzas Militares, precisó que la lucha contra las estructuras armadas en el suroccidente del país continuará - crédito Presidencia de Colombia

En relación con este caso, el Gobierno había informado inicialmente que alias Marlon, señalado como máximo cabecilla de las disidencias de las Farc en el Cauca, y mano derecha de Néstor Gregorio Vera Fernández, conocido como “Mordisco”, fue dado de baja el 20 de junio. Sin embargo, tras ese anuncio, la aparición de un video atribuido al guerrillero reactivó cuestionamientos sobre si seguía con vida.

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En ese entonces, las Fuerzas Militares habían explicado que la muerte se produjo en una operación en zona rural de Buenaventura (Valle del Cauca), pero que el cuerpo no pudo ser recuperado porque el grupo armado lo retiró del lugar. En medio de la controversia, desde las disidencias se envió a medios una grabación en la que el hombre que aparece como “Marlon” cuestiona la política de paz del Gobierno.

El cabecilla guerrillero, que es uno de los principales aliados de alias Iván Mordisco, habría sido dado de baja por el Ejército; sin embargo, apareció en un video del grupo criminal - crédito suministrado a Infobae Colombia

Inteligencia militar fue clave para ratificar muerte de alias Marlon

En sus declaraciones, López indicó que la conclusión sobre el abatimiento de Idrobo no cambió tras revisar el video. “De acuerdo con Inteligencia Militar, continuamos nosotros informando que este bandido resultó muerto en combate en esta importante operación”, refirió el alto oficial, frente a los múltiples interrogantes generados sobre este asunto, que desató controversia en la opinión pública.

A su turno, el general también defendió los procedimientos con los que se ejecutan estas acciones y dijo que la institución sostiene su reporte. “Nuestras operaciones militares se hacen bajo estrictos protocolos de operaciones de inteligencia y por eso podemos garantizar que este sujeto está dado de baja”, expresó el general López en sus declaraciones, con las que zanjó el tema.

Y en relación con el curso de las acciones posteriores al operativo, el comandante señaló que la fuerza pública mantiene el despliegue en la zona. “Mantenemos las operaciones, mantenemos la labor de inteligencia, estamos trabajando con la inteligencia militar de toda la fuerza de nuestra Policía Nacional para seguir avanzando en las operaciones”, remarcó el alto oficial a los medios de comunicación.

Más de $3.200 millones se ofrecen de recompensa por alias Marlon - crédito Ministerio de Defensa
Por la nautralización de alias Marlon se ofrecían hasta $3.200 millones de recompensa - crédito Ministerio de Defensa

Idrobo fue el principal líder del frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc y mano derecha de “Mordisco” en el suroccidente de Colombia. Durante más de 15 años, el cabecilla acumuló un historial criminal vinculado al narcotráfico y al control territorial, convirtiéndose en un objetivo de alto valor para las autoridades, al ser responsable de múltiples atentados contra la población civil en Cauca y Valle.

Entre los hechos en los que participó se destaca la masacre en el túnel de Cajibío, donde un ataque explosivo en la vía Panamericana causó cerca de 20 muertes. Al igual que la activación de un camión bomba en la Base Aérea Marco Fidel Suárez en Cali, que dejó seis heridos, y un atentado con explosivos contra el Cantón Militar Pichincha en la misma ciudad, al igual que ataques con granadas en Cali.

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