Feminicidios en Bogotá disminuyeron un 30% en los primeros meses de 2026: autoridades revelaron la localidad con mayor riesgo

Ana María Buriticá, directora del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género de Bogotá, reveló cifras de la violencia de género en la capital del país - crédito Secretaría Distrital de la Mujer

Las autoridades continúan trabajando para erradicar la violencia de género en Colombia, pues a diario se conocen casos de ataques violentos que, además terminan en fatalidad o con las víctimas con secuelas físicas y emocionales de por vida.

En el caso de Bogotá, el panorama tampoco es alentador, ya que las autoridades registraron siete feminicidios entre enero y mayo de 2026, una reducción del 30% frente al mismo período de 2025, mientras tanto, la ciudad mantuvo activas sus estrategias de prevención y atención, debido a que persisten altos niveles de riesgo para las mujeres, según el más reciente boletín del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género de la Secretaría Distrital de la Mujer.

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La respuesta de la Administración distrital se apoyó en el Sistema Articulado de Alertas Tempranas, que hace seguimiento a las mujeres valoradas por riesgo de feminicidio. Ese mecanismo articula a las entidades de la Ruta Única de Atención para activar medidas de protección y reducir barreras de acceso a los servicios.

Las autoridades mantienen activas las estrategias distritales de prevención y atención - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Entre las señales de alarma que se detectaron entre enero y mayo, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses realizó 1.574 valoraciones por riesgo de feminicidio y 688 de ellas fueron clasificadas en riesgo extremo, un dato que demuestra que la disminución en los casos tipificados por la Fiscalía General de la Nación no elimina la presión sobre la red institucional de protección.

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Del mismo modo, se informó que en el mismo lapso, la Secretaría Distrital de la Mujer realizó 172.311 atenciones a mujeres. El 64% de esos servicios estuvo relacionado con situaciones de violencia.

Localidades con mayor cantidad de actos de violencia contra la mujer

Los casos reportados en la capital se concentraron en tres localidades: Bosa registró tres situaciones, Ciudad Bolívar una y Usaquén una. Sin embargo, en dos expedientes no hay información disponible sobre el lugar de ocurrencia.

Además, se informó que la localidad con mayor demanda fue Kennedy, con 11.741 atenciones por violencia de género, lo que demuestra la necesidad de reforzar la presencia institucional en territorios donde se identifican mujeres en alto riesgo de feminicidio.

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Ante las circunstancias, Ana María Buriticá, directora del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género de Bogotá, señaló que pese a que solo en mayo se registró un feminicidio, frente a los tres reportados el mismo mes del año anterior, las alarmas siguen encendidas.

Y es que, de acuerdo con las cifras de Medicina Legal, el 44% de las mujeres evaluadas está en alto riesgo de feminicidio: “Por eso, la Secretaría de la Mujer y la Alcaldía de Bogotá continúa con las acciones de prevención de violencias contra las mujeres”.

En algunos casos, el riesgo extremo desborda la protección institucional - crédito Jorge Torres/EFE

La Secretaría de la Mujer desplegó acciones en conciertos, barrios y zonas de rumba

La estrategia de prevención también se extendió fuera de las sedes de atención, teniendo en cuenta que entre enero y mayo, 2.172 mujeres recibieron información sobre la Ruta Única de Atención en festivales y conciertos a través de los Puntos Seguros, que se activaron con el fin de llegar a una mayor cantidad de personas.

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A esa red se sumaron 530 establecimientos y 39 conjuntos residenciales integrados en Redes Seguras para las Mujeres. La entidad también realizó 34 jornadas en sectores y zonas de rumba para promover el acceso a la oferta institucional.

El despliegue incluyó cinco Megatomas Mujer y Género orientadas a sensibilizar a la ciudadanía sobre el acoso sexual callejero.

Hay especial alerta en Bosa, Ciudad Bolívar, Usaquén y Kennedy - crédito Ernesto Guzman Jr/EFE

Cómo denunciar casos de violencia de género en Bogotá

La Secretaría indicó que las mujeres que necesiten orientación o acompañamiento pueden acudir a sus puntos de atención o comunicarse con la Línea Púrpura Distrital 01 8000 112 137.

En situaciones de emergencia, la instrucción oficial es llamar de inmediato a la línea 123 para que las autoridades puedan responder en el menor tiempo posible.

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