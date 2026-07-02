Colombia

El Icetex tiene 8.000 nuevas becas para el segundo semestre de 2026: así puede acceder

El incremento fue posible por alianzas con universidades, que implementaron nuevos sistemas de cofinanciación para los nuevos beneficiados

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La nueva ampliación elevó a un total de 28.000 los beneficiados por el programa - crédito Icetex

Desde el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) anunciaron la ampliación de su oferta de créditos para estudiantes de educación superior durante el segundo semestre de 2026.

La nueva asignación permitirá otorgar 8.000 créditos adicionales, que elevan el cupo anual a 28.000 beneficiarios. Este incremento responde a una gestión financiera que la administración describió como “eficiente” y a la consolidación de alianzas clave con instituciones de educación superior.

La decisión, comunicada el 30 de junio desde Bogotá, se sustenta en la incorporación de 70.000 millones de pesos a los recursos destinados para financiamiento educativo.

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De acuerdo con el presidente de la entidad, Álvaro Urquijo, el aumento de cupos significó un esfuerzo coordinado para fortalecer la cobertura, especialmente en regiones del país donde el acceso suele ser más limitado.

“La medida fue establecida como resultado de la gestión financiera sostenible del Icetex, lo que refleja en la incorporación de más colombianos que estudiarán con nuestro apoyo. Estamos impulsando oportunidades y llegando a más personas con recursos propios en todas las regiones del país”, explicó el directivo.

La verificación facial del ICETEX se realiza a través de la aplicación Mi Identidad Digital y permite autenticar la identidad del usuario de forma segura- VisualesIA/Icetex
Son más de 28.000 estudiantes los beneficiados anuales por al Icetex, en Colombia - VisualesIA/Icetex

La ampliación de créditos busca responder a una mayor demanda durante el periodo de inscripciones 2026-2, considerado crítico para el ingreso y la permanencia de estudiantes en programas de pregrado y posgrado, tanto en instituciones de educación superior nacionales como internacionales.

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La entidad comunicó que se optimizó la disponibilidad de recursos y a través de alianzas con universidades, con el fin de ampliar la cobertura sin comprometer la sostenibilidad financiera.

Entre las estrategias destacadas figura el modelo de cofinanciación diferida Alianza + Futuro, que ya cuenta con la participación de cinco universidades del país.

Este esquema garantiza a los alumnos con crédito del Icetex el acceso a una tasa de interés más baja: IPC + 0% durante los estudios e IPC + 3% en época de amortización. El modelo se ofrece en convenio voluntario con las instituciones de educación superior.

Desde la entidad recordaron que los interesados en acceder a los créditos deben registrarse a través del portal oficial (www.icetex.gov.co) durante las fechas habilitadas para la convocatoria. El proceso incluye la inscripción, evaluación de la solicitud y, de ser aprobada, la legalización documental y la firma de garantías. Además, el Icetex cuenta con una aplicación móvil, “Icetex by Siceap”, que permite a los usuarios solicitar créditos, consultar servicios y realizar trámites desde dispositivos móviles.

Los beneficiarios podrán contar con becas del 60%, 80% y 100% de cobertura del valor de la matrícula - crédito Icetex
Los beneficiarios pueden acceder a beneficios en Colombia y fuera del país - crédito Icetex

Icetex y Tec de Monterrey ofrecen 26 becas para estudios de posgrado en México

En cooperación con el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (Tec de Monterrey) se abrieron nuevas convocatorias de becas dirigidas a profesionales colombianos interesados en avanzar su formación con maestrías y doctorados en áreas estratégicas.

La iniciativa busca fortalecer el talento colombiano en campos como inteligencia artificial, ciberseguridad, ciencia de datos y políticas públicas.

La alianza ofrece 26 becas que cubren hasta el 50% de la matrícula para programas de maestría y el 100% de la matrícula en el caso del Doctorado en Política Pública, con una duración de cinco años.

Los candidatos deben demostrar un rendimiento académico sobresaliente y nivel B2 de inglés certificado para acceder a las becas japonesas para colombianos - crédito Icetex
Los candidatos deben demostrar un rendimiento académico sobresaliente para acceder a los beneficios - crédito Icetex

Las becas se distribuyen de la siguiente manera: 12 apoyos de hasta el 45% para maestrías virtuales en Humanidades y Educación, 10 becas de hasta el 50% para maestrías virtuales en Inteligencia Artificial Aplicada y Ciberseguridad, 2 becas de hasta el 50% para maestría presencial en Ciencia de Datos y Políticas Públicas en Ciudad de México, y 2 becas del 100% para el doctorado en Política Pública. Los beneficios cubren únicamente el valor de la matrícula; los seleccionados deberán asumir los costos de transporte, alojamiento, manutención, seguro médico y trámites migratorios.

Las convocatorias están dirigidas a profesionales colombianos residentes en cualquier lugar del mundo, siempre que cuenten con admisión definitiva al programa académico correspondiente y cumplan con los requisitos de ambas instituciones.

Entre las condiciones figuran acreditar experiencia profesional, alcanzar el promedio académico mínimo y no registrar obligaciones vencidas con el Icetex.

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