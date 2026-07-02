Capturan a 11 presuntos integrantes de ‘Los del San José’, banda que vendía droga cerca de colegios en Pacho, Cundinamarca

Once presuntos integrantes de ‘Los del San José’ fueron detenidos en un operativo conjunto de las autoridades en Pacho. - crédito Gobernación de Cundinamarca

Un operativo conjunto permitió la captura de 11 presuntos integrantes de la banda ‘Los del San José’, acusada de vender droga en inmediaciones de colegios en Pacho, Cundinamarca. Entre los detenidos figura el presunto cabecilla de la organización, alias ‘Claudio’, así como otros miembros señalados de distribuir estupefacientes en zonas frecuentadas por niños, niñas y adolescentes.

Según informó la Gobernación de Cundinamarca, esta es la estructura criminal número 159 desarticulada en el departamento.

Desarticulación de banda señalada de microtráfico en entornos escolares

De acuerdo con un comunicado de la Gobernación de Cundinamarca, la acción se realizó en coordinación con la Policía de Cundinamarca, la Fiscalía General de la Nación y la Alcaldía de Pacho. Las autoridades identificaron a la estructura delincuencial conocida como ‘Los del San José’, presuntamente dedicada al microtráfico en el municipio de Pacho, perteneciente a la provincia de Rionegro.

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Durante el operativo, once personas fueron capturadas. Los detenidos acumulan 24 anotaciones judiciales por diversos delitos y deberán responder ante las autoridades judiciales por su posible participación en actividades relacionadas con el tráfico de estupefacientes. El Tiempo reportó que los capturados habrían enfocado su actividad en parques y en sectores cercanos a instituciones educativas, afectando a menores de edad.

La banda desarticulada está acusada de distribuir estupefacientes en inmediaciones de centros educativos del municipio. - crédito Agencia Andina

Investigación y coordinación institucional

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, resaltó la importancia de la investigación y el trabajo articulado entre las entidades que participaron en el operativo. “Queremos dar las gracias a la Policía Nacional, a la SIJIN, a la Fiscalía General de la Nación y, por supuesto, a la Alcaldía de Pacho por haber desarticulado la banda número 159 en nuestro departamento. Se trata de la banda ‘Los del San José’”, expresó Rey Ángel en declaraciones recogidas por la gobernación.

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El mandatario explicó que la organización criminal, según las pesquisas oficiales, comercializaba estupefacientes en espacios públicos y zonas cercanas a escuelas, situación que ponía en riesgo a la población estudiantil del municipio.

Perfil de los capturados y modus operandi

El comandante del Departamento de Policía Cundinamarca, coronel Mauricio Herrera, detalló que las labores investigativas permitieron identificar la estructura y judicializar a quienes serían sus principales integrantes. “Logramos la desarticulación de esta banda delincuencial que, de acuerdo con las investigaciones, delinquía bajo el mando de alias ‘Claudio’, quien coordinaba la distribución y comercialización de los estupefacientes”, precisó el oficial, citado por la gobernación.

Entre los capturados se encuentran alias ‘Claudio’, presunto líder de la organización, así como alias ‘Candelilla’, ‘Juanito’, ‘Miller’ y ‘Noa’, señalados de participar en la venta de drogas en distintos sectores del municipio.

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La Policía de Cundinamarca participó en la investigación y captura de los integrantes de la organización criminal. - crédito Policía Cundinamarca

Impacto y reacciones en Pacho

El alcalde de Pacho, Carlos Díaz, valoró el resultado del operativo como uno de los más importantes contra el microtráfico en la localidad. “Esta operación constituye un gran golpe contra las estructuras dedicadas al microtráfico que afectan la seguridad de nuestro municipio. El apoyo permanente de la Policía Nacional y de la Gobernación de Cundinamarca ha sido fundamental para alcanzar estos resultados”, manifestó Díaz en diálogo con Caracol Radio.

Los 11 capturados quedaron a disposición de la autoridad competente. Si son hallados responsables de los delitos imputados, podrían enfrentar penas de hasta diez años de prisión, conforme a la legislación vigente.

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Ofensiva sostenida contra el crimen en Cundinamarca

Por otro lado, en el marco de la ofensiva contra el crimen organizado, la Gobernación de Cundinamarca informó además sobre la reciente detención de dos integrantes del cartel de los más buscados: alias “Tomasito” y alias “Pimpo”, implicados en delitos como homicidio, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego. Uno de los detenidos fue ubicado en Girardot y el otro en Bogotá, según confirmaron fuentes institucionales.

Ambos capturados permanecen bajo medida de aseguramiento intramural en un centro penitenciario. Jorge Emilio Rey Ángel reiteró que la ofensiva continuará hasta capturar a quienes aún permanecen prófugos y recordó que existe una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información que permita ubicar a los cuatro integrantes del cartel de los más buscados que siguen sin ser localizados.

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El cartel de los más buscados incluye a personas señaladas por homicidio y delitos relacionados con el narcotráfico en el departamento. - crédito Gobernación de Cundinamarca

Las autoridades mantienen la búsqueda de Ramiro de Jesús Rojas Álvarez, Henry Estiven Moreno (alias “Jorobado”), Humberto Quevedo Moreno y Javier Esneider Moreno (alias “Mueco”), requeridos por homicidio agravado, concierto para delinquir, fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego, así como fabricación y tráfico de estupefacientes. La ciudadanía puede aportar información comunicándose a las líneas 320 305 1535 o 321 394 7755, con absoluta reserva.