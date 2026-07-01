Colombia

Paloma Valencia aseguró que la democrácia también implica aceptar los resultados “cuango no nos favorecen”

Al referirse a su propio rol durante el gobierno de Gustavo Petro, la exaspirante a la presidencia aseguró que su sector hizo oposición con debate y con ideas sin estropear lo que dicta la Constitución Política de 1991

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Paloma Valencia: La democracia exige aceptar resultados adversos en respuesta a un video de Viviana Marín - crédito

Paloma Valencia cuestionó un video atribuido a Viviana Marín, de las Juventudes Comunistas, y advirtió que en una democracia “no es aceptable” que tras una derrota electoral se busque “hacer invivible la República”.

La excandidata presidencial difundió su postura en un video publicado en la red social X, donde sostuvo que “uno tiene que aceptar como demócrata la decisión del pueblo colombiano y tratar de que a todos los gobiernos les vaya bien”.

En el material que Valencia dice haber visto, Marín afirma: “Esa es nuestra tarea: hacer invivible este país, Abelardo de la Espriella”. En otro fragmento, convoca a movilizarse y lanza: “Lo que se viene, camaradas, es calle. ¿Decirle a la derecha? Pues que sí, todos a las calles”.

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Tras reproducir esas frases, Valencia planteó que este tipo de mensajes explican por qué el país no avanza y pidió asumir que “todos estamos en el mismo barco”. En ese marco, diferenció entre desconocer resultados y ejercer control político: “¿Que no se puede hacer oposición? Claro que se puede hacer oposición”.

Paloma Valencia cuestionó un video atribuido a Viviana Marín, de las Juventudes Comunistas, y advirtió que en una democracia “no es aceptable” que tras una derrota electoral se busque “hacer invivible la República” - crédito @PalomaValenciaL/X
Paloma Valencia cuestionó un video atribuido a Viviana Marín, de las Juventudes Comunistas, y advirtió que en una democracia “no es aceptable” que tras una derrota electoral se busque “hacer invivible la República” - crédito @PalomaValenciaL/X

Al referirse a su propio rol durante el gobierno de Gustavo Petro, la exaspirante aseguró que su sector hizo oposición “con debate, con ideas, con la utilización del litigio estratégico para que las cortes, para que las instituciones le den la razón siempre a la Constitución”. Y agregó que la disputa política debe darse “en la defensa democrática de las instituciones”.

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En otro tramo de su intervención, Valencia sostuvo que las consignas que llaman a volver el país “invivible” reflejan “inmadurez política” y “falta de compromiso con la nación colombiana”. “Porque cuando a un país le va mal y se vuelve invivible, no es invivible para el Gobierno, es invivible para todos los colombianos”, dijo.

Valencia cerró con un llamado a mantener la confrontación política dentro de reglas democráticas: “A uno le puede gustar o no gustar un gobierno, pero lo que uno tiene que hacer es defender las ideas siempre con lealtad a una cosa que está por encima de todo y es el bienestar de los colombianos”.

Paloma Valencia, senadora y excandidata presidencial - crédito EFE
Paloma Valencia, senadora y excandidata presidencial - crédito EFE

Gabinete de De la Espriella envió mensaje a Cepeda por promover la desobediencia civil

El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, rechazó la propuesta de Cepeda y defendió el respeto a la democracia: “Aqui lo que hay que tener claro es que el presidente electo se llama Abelardo de la Espriella, fue reconocido por las distintas personas del país, por lo que aquí hay que respetar la democracia”. Así, Restrepo subrayó la legitimidad del proceso electoral y llamó a acatar la Constitución.

Por su parte, el próximo ministro del Interior, Rodrigo Lara, respondió que Iván Cepeda debe ajustarse a los lineamientos legales: “Yo no conozco aún esas declaraciones del senador Iván Cepeda. Él debe ceñirse a lo que dicten la Constitución y la ley. El pueblo colombiano ha hablado, habló en las urnas. El presidente electo de la Espriella ganó las elecciones y todos los colombianos debemos respetar y acatar la voluntad del pueblo colombiano cuando se expresa soberanamente en las urnas”.

El vicepresidente afirmó que la democracia debe respetarse, por lo que rechazó la propuesta de desobediencia civil de Iván Cepeda - crédito suministrado infobae

Las declaraciones de los representantes del nuevo gobierno buscan desactivar el llamado a la desobediencia civil, enfatizando la importancia de la legalidad y la estabilidad institucional.

La polémica por la ciudadanía estadounidense del presidente electo ha reavivado la discusión sobre la compatibilidad de la doble nacionalidad con el ejercicio de la presidencia en Colombia. Cepeda considera que el juramento de nacionalización en Estados Unidos genera obligaciones “incompatibles” con el cargo, mientras que el oficialismo defiende la legitimidad de la elección y la necesidad de respetar el mandato popular.

El cruce de declaraciones y la presión social y política evidencian la profundidad del debate sobre los límites de la soberanía, la legalidad y el papel de la oposición en la coyuntura actual.

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