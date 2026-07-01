Colombia

Internautas difunden videos y fotos que apuntan a Feid como el exnovio que dejó plantada a Karol G: estaría relacionado con un viaje a Japón

En medio de su asistencia al concierto de Rosalía, la cantante colombiana compartió que una de sus exparejas evitaba celebrar los cumpleaños a su lado, lo que llevó a los usuarios en redes sociales a especular sobre la identidad del exnovio mencionado

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Internautas aseguran que el exnovio de Karol G que la dejó plantada en un aeropuerto fue Feid y compartieron fotos y entrevistas que apuntarían al cantante - crédito @feid/Instagram
Internautas aseguran que el exnovio de Karol G que la dejó plantada en un aeropuerto fue Feid y compartieron fotos y entrevistas que apuntarían al cantante - crédito @feid/Instagram

Durante el concierto de Rosalía en Los Ángeles, Karol G protagonizó uno de los momentos más comentados de la noche al participar en el segmento “confesionario”, donde los invitados comparten historias personales ante el público.

Frente a una audiencia expectante, la cantante colombiana relató: “Te voy a confesar algo… resulta que estuve en una relación donde a esa persona no le gustaba celebrar su cumpleaños conmigo”. Al oír esto, Rosalía reaccionó sorprendida y cuestionó: “¿A quién no le gustaría celebrar su cumpleaños con su pareja?”.

Karol G detalló que esta situación se repitió durante varios años. “Lo más curioso era esperar la excusa para no estar en el cumpleaños”, explicó. Según la artista, solo una vez pudieron celebrarlo juntos y, en el cuarto año, la pareja había planeado un viaje especial.

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Karol G en el confesionario - crédito @updaterosalia / X
Karol G en el confesionario - crédito @updaterosalia / X

“Nos íbamos de viaje, ya estábamos en el aeropuerto, con las maletas listas, y en la sala de espera… ya no”, recordó ante el asombro de Rosalía, quien comentó que una situación así sería “bastante imperdonable”.

La intérprete de Si antes te hubiera conocido, confesó que esa experiencia marcó el final de la relación. “Bajé las maletas y me quedé. Bajé de ese vuelo y me bajé del vuelo completo”, dijo Karol G, dejando claro que la acumulación de decepciones llevó a una ruptura definitiva. Aunque en ningún momento mencionó un nombre, las redes sociales de inmediato asociaron la historia con Feid, expareja de la cantante.

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La cronología relatada por Karol G y el dato sobre un viaje frustrado a otro continente avivaron las especulaciones, ya que, según fans, coincide con el último cumpleaños de Feid, cuando él viajó a Japón sin la artista. La confesión no solo generó debate sobre la identidad del exnovio, sino que también mostró la cercanía y complicidad entre Karol G y Rosalía sobre el escenario.

La ausencia de imágenes de Karol G en Japón reforzó la versión de que el viaje no se concretó, avalando lo dicho en el show de Rosalía - crédito @acervokarolg/ X

Aunque al comienzo la expareja a la que se refería Karol apuntara a Feid, solo fue un rumor; con el paso de las horas, internautas en redes sociales se tomaron la tarea de revisar algunas entrevistas, publicaciones e incluso fechas para dar con el examor de La Bichota que al parecer la dejó por fuera de la celebración.

En una entrevista realizada durante la promoción de su álbum Tropicoqueta, Karol G manifestó su entusiasmo por visitar Japón por primera vez. “Voy a ir por primera vez a Japón, estoy muy emocionada por eso... No se, pero la gente dice que parece otro mundo”, dijo Karol G en sus declaraciones.

Aunque en esa ocasión no mencionó que el viaje estuviera vinculado a un cumpleaños, llamó la atención que, en el último año, la artista no compartió imágenes ni experiencias en ese país. Esta ausencia de registros alimentó las primeras sospechas entre sus seguidores de que el viaje finalmente no se concretó, lo que terminó reforzando las declaraciones que la cantante ofreció recientemente en el concierto de Rosalía.

En agosto de 2025, Feid celebró su cumpleaños en Tokio junto a J Balvin y su equipo, pero Karol G no estuvo presente ni interactuó en redes, aumentando las sospechas de distanciamiento - crédito @feid / Instagram
En agosto de 2025, Feid celebró su cumpleaños en Tokio junto a J Balvin y su equipo, pero Karol G no estuvo presente ni interactuó en redes, aumentando las sospechas de distanciamiento - crédito @feid / Instagram

A esto se suma que, en 2025, Feid celebró su cumpleaños el 19 de agosto en Tokio, acompañado por J Balvin y su equipo durante un festival de música en el que se presentó. Las imágenes del festejo, compartidas en redes sociales, muestran al cantante junto a su pastel y decoraciones de cumpleaños, pero Karol G no aparece en ninguna de ellas. Además, la publicación no recibió un “Me gusta” ni un mensaje público de felicitación por parte de la artista, lo que incrementó las especulaciones en redes sobre el distanciamiento entre ambos en esa fecha.

En las publicaciones de Feid se puede ver que el cantante estuvo varios días en Japón, donde compartió con sus seguidores, pero sin la presencia de Karol G. Además, los seguidores de la expareja empezaron a notar que es desde estas fechas que ambos dejaron de tener interacciones contundentes en redes sociales.

Con respecto a los me gusta e interacciones que solían tener, los internautas notaron que la primera foto de Karol G a la que Feid no reaccionó fue del 13 de agosto del 2025, foto que muestra a Karol en México grabando el video de Coleccionando heridas.

Dos mujeres sentadas en sofás rosas, Alex Cooper a la izquierda y Karol G a la derecha, hablando hacia micrófonos de podcast
Una reciente entrevista en el podcast Call Her Daddy sumó pistas, cuando Karol G confesó que terminó una relación tras descubrir una mentira sobre la ubicación de su pareja - crédito captura de pantalla Call Her Daddy - YouTube

Otra de las pistas que reforzaría los rumores es que en una reciente entrevista de Karol G para el famoso podcast Call Her Daddy, Karol G confesó que una de las razones por las que terminó una de sus relaciones fue porque un ex le mintió con su ubicación.

“¿Cuál es la más grande mentira en la que pillaste a un hombre?”, le preguntó la presentadora del podcast a Karol G, a lo que ella respondió: “Con una ubicación, pero estoy hablando de kilómetros y kilómetros y mares, es como si yo estuviera aquí y él en otro continente... Me pasó”, lo que al parecer también estaría relacionado con el viaje de Feid a Japón.

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