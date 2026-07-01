Pedro Arnulfo Sánchez rechazó la muerte del soldado José Mariano Dumaza: “No descansaremos hasta llevar ante la justicia a los responsables”

Pedro Arnulfo Sánchez rindió homenaje a José Mariano Dumaza y exigió castigo para responsables - crédito @PedroSanchezCol/X

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, expresó públicamente su repudio por el asesinato del soldado profesional José Mariano Dumaza Conchave, quien murió durante operaciones de seguridad en la zona de El Tarra.

“Rechazo el cobarde asesinato de nuestro héroe”, declaró el ministro, resaltando el coraje y la dedicación del militar que sirvió al Ejército Nacional durante nueve años.

Sánchez subrayó que Dumaza Conchave “entregó su vida defendiendo a Colombia y protegiendo a la comunidad”, destacando el legado del uniformado en el compromiso institucional con la defensa y la protección de la ciudadanía.

El titular de la cartera de Defensa manifestó: “Su sacrificio honra lo mejor de nuestras Fuerzas Militares”, reivindicando la entrega y el profesionalismo de quienes integran las filas del Ejército.

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Ministro de Defensa repudió asesinato de soldado en El Tarra y prometió justicia - crédito @PedroSanchezCol/X

El ministro ofreció condolencias a los allegados del soldado. “A sus familiares, compañeros y seres queridos les expreso toda mi solidaridad, respeto y acompañamiento en este momento de inmenso dolor”, afirmó.

En su mensaje, Sánchez remarcó el sentimiento de pesar que embarga a la Nación: “Colombia llora la partida de uno de sus héroes, cuya valentía y compromiso permanecerán por siempre en la memoria de la Nación”.

El funcionario reiteró el compromiso de las autoridades para esclarecer el crimen y someter a los responsables ante los tribunales. “No descansaremos hasta llevar ante la justicia a los responsables de este crimen”, aseguró el ministro. También insistió en que la mejor forma de honrar la memoria del soldado será “continuar enfrentando con toda la contundencia a quienes pretenden sembrar terror y violencia en nuestro país”.

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La muerte de José Mariano Dumaza Conchave se produce en un contexto de persistentes desafíos de seguridad en regiones afectadas por la presencia de grupos armados ilegales.

El homenaje a su memoria por parte del ministro de Defensa Pedro Arnulfo Sánchez se convierte en símbolo de la lucha constante por salvaguardar la seguridad y la integridad de todos los colombianos.

Ministro de Defensa destacó valor de José Mariano Dumaza tras su muerte en operaciones en El Tarra - crédito @PedroSanchezCol/X

Ataque con drones explosivos en El Tarra dejó un soldado muerto y cuatro heridos

El 29 de junio de 2026, el Comando de la Fuerza de Tarea Vulcano, adscrito a la Segunda División del Ejército Nacional, informó en su cuenta oficial de X sobre un ataque perpetrado en zona rural de El Tarra, Norte de Santander, que dejó como saldo la muerte del soldado profesional José Mariano Dumaza Conchave y cuatro militares heridos.

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Según el comunicado, la agresión ocurrió cuando tropas del Batallón de Operaciones Terrestres N.º 11 realizaban labores de control territorial. “Fueron objeto de un ataque terrorista por integrantes del GAO ELN, quienes emplearon aeronaves no tripuladas modificadas con artefactos explosivos”, detalló la unidad militar en X.

El incidente se registró mientras los soldados desarrollaban operaciones enfocadas en la seguridad de la población civil. La utilización de drones equipados con explosivos representa una amenaza creciente para la fuerza pública y los habitantes de la región.

“Esta acción criminal vulnera los derechos humanos e infringe el derecho internacional humanitario, poniendo en riesgo no solo a la Fuerza Pública, sino también a la población civil”, señaló el Ejército.

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Soldado falleció y cuatro militares resultaron heridos tras ofensiva del ELN en Norte de Santander - crédito @Ejercito_Div2/X

Como consecuencia del ataque, “fue asesinado nuestro soldado profesional José Mariano Dumaza Conchave y cuatro militares más resultaron heridos”. Los uniformados heridos fueron evacuados a la ciudad de Cúcuta con apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana y la División de Aviación Asalto Aéreo del Ejército, a fin de recibir atención médica especializada.

El Ejército lamentó profundamente la pérdida del soldado oriundo de Alto Baudó, Chocó, quien contaba con nueve años de servicio en la institución.

“Lamentamos la pérdida de nuestro soldado profesional, Héroe de la patria”, expresó la Fuerza de Tarea Vulcano, que también anunció la activación de protocolos institucionales y el acompañamiento integral a los familiares del militar fallecido.

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La institución reiteró su rechazo al uso de drones armados por parte de grupos ilegales y aseguró que continuará con “operaciones militares sostenidas y contundentes contra el GAO ELN”, organización señalada de reiterar actos que afectan la tranquilidad y el bienestar en el Catatumbo.