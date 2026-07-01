Presidente del Senado rechazó llamado de Iván Cepeda a una desobediencia civil contra Abelardo de la Espriella: “Quien resulta elegido merece respeto institucional”

Lidio García recordó que la oposición puede actuar con firmeza, pero dentro del marco constitucional y sin promover desestabilización - crédito Colprensa

Las declaraciones de Iván Cepeda, senador y excandidato presidencial del Pacto Histórico, en la que propuso una desobediencia civil pacífica contra el presidente electo Abelardo de la Espriella sigue generando reacciones en la clase política colombiana.

El turno fue para Lidio García, actual presidente del Senado de la República, quien rechazó el llamado del dirigente progresista, asegurando que no se debe desconocer la voluntad del pueblo colombiano, teniendo en cuenta que el abogado y empresario cordobés fue elegido con más de 12 millones de votos.

“Como Presidente del Senado de la República rechazo de manera categórica cualquier llamado a la desobediencia civil para condicionar o desconocer la autoridad de un presidente legítimamente elegido por los colombianos”, escribió el alto funcionario del legislativo en su cuenta de X.

PUBLICIDAD

El congresista del Partido Liberal afirmó también que, independientemente del dirigente que llegue a la Casa de Nariño, este debe tener un respeto por parte de las instituciones.

Lidio García rechazó el llamado de Iván Cepeda y afirmó que no se puede condicionar la autoridad de un presidente elegido en las urnas - crédito @Lidiosenado/X

“En una democracia constitucional, el mandato que otorgan las urnas no está sujeto a condiciones que pretenda imponer por fuera de la Constitución y la ley. Quien resulta elegido merece respeto institucional, exactamente el mismo que mereció el presidente Gustavo Petro cuando fue elegido por los ciudadanos”, manifestó.

De igual forma, García sostuvo que “quienes fuimos oposición durante ese gobierno ejercimos nuestro derecho con firmeza, pero siempre dentro de la Constitución y sin promover la desestabilización del país”.

PUBLICIDAD

Por último, el presidente del Senado enfatizó en que la legitimidad presidencial no depende de sus opositores, por lo que hizo un llamado a que se respete la legitimidad del mandatario electo de los colombianos.

“No aceptaremos que en Colombia se pretenda reemplazar la voluntad popular por la presión política o la amenaza de alterar el orden público. La legitimidad de un presidente proviene exclusivamente de las urnas y de la Constitución, nunca de la aprobación de sus adversarios”, expresó.

Cepeda dijo que no reconocerá la autoridad de Abelardo de la Espriella si considera que no se cumplen condiciones de legalidad en la Presidencia de Colombia - crédito Sergio Acero/Reuters

Explicación de Iván Cepeda

En la rueda de prensa realizada el 30 de junio de 2026, el senador Iván Cepeda indicó que persisten dudas sobre algunos aspectos del presidente electo Abelardo de la Espriella.

PUBLICIDAD

Entre esos, se destaca su doble nacionalidad (además de la colombiana posee la ciudadanía estadounidense), así como su presunta vinculación con agencias de seguridad del país norteamericano. Así mismo, el dirigente progresista insistió en que De la Espriella estaría detrás de una posible captura contra el presidente Gustavo Petro, una vez abandone su cargo el 7 de agosto de 2026.

Finalmente, Cepeda rechazó los anuncios del mandatario electo sobre la inclusión de Colombia en el denominado Escudo de las Américas, catalogándolo como “un alineamiento militar extranjero”.

“Si estas condiciones de legalidad no se cumplen, como líder de la oposición y candidato que obtuvo más de 12 millones 700 mil votos en la elección del veintiuno de junio, no me prestaré para esta violación de nuestra soberanía y emprenderé el camino de la desobediencia civil pacífica, que implica no reconocer la autoridad de alguien que no responde a la defensa de la soberanía nacional”, declaró Cepeda a medios de comunicación el martes 30 de junio.

PUBLICIDAD

El excandidato presidencial del Pacto Histórico señaló que Abelardo de la Espriella debe “desistir” de la idea de extraditar al presidente Gustavo Petro - crédito En vivo Iván Cepeda

Ante la oleada de críticas por varios sectores del país, el congresista del Pacto Histórico explicó que su llamado a la desobediencia civil pacífica responde a lo que considera una coyuntura inédita en la historia política reciente.

“Como nos enseña la desobediencia civil, cuando la ley, las instituciones o la autoridad entran en conflicto con la conciencia moral, el ciudadano no solo tiene el derecho, sino el deber de resistir pacíficamente, negándose a colaborar con la injusticia, el oprobio y la opresión. Eso es lo que haremos, que no quepa duda si De la Espriella toma el camino de violar nuestra dignidad nacional”, dijo Cepeda en diálogo con el programa Noches de opinión.

PUBLICIDAD

En la entrevista, Cepeda sostuvo que cualquier acción posterior será definida junto con organizaciones sociales. “Lo primero aquí será sentarse con el movimiento social, por supuesto, para definir las modalidades que tendrá nuestra acción”, afirmó.

Cepeda se refirió a su anuncio vía X la mañana del miércoles 1 julio de 2026 - crédito @IvanCepedaCast

De igual forma, el excandidato publicó un mensaje en X para precisar el alcance de su declaración, argumentando que la discusión central no es la polémica generada por la expresión, sino “la afrenta a la dignidad nacional”.

También comentó que el gobierno electo intenta “asimilar dos decisiones claramente diferenciadas”: por un lado, el pronunciamiento sobre las formalidades del proceso electoral, en el que dijo ratificarse; por otro, las obligaciones que, según él, genera la ciudadanía de Estados Unidos y que considera incompatibles con el ejercicio de la Presidencia en Colombia.

PUBLICIDAD

“Se trata de obligaciones, sobre las cuales ya se pronunciaron 20 exmagistrados en una comunicación pública”, añadió.