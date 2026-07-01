Un hincha con la camiseta de Colombia fue agredido durante los festejos de México: todo quedó en video

Una de las grabaciones mostró la agresión a un hombre con la camiseta de la Selección Colombia en medio de los festejos - crédito Colombia Osucra/X

La euforia que generó el pase de México a la siguiente ronda del Mundial de 2026 se vio opacada por varias escenas de violencia y falta de respeto entre seguidores de distintos países.

Los festejos en la vía pública rápidamente se transformaron en un escenario de tensión, evidenciando que la pasión futbolística puede desbordarse más allá del juego.

Durante las celebraciones, videos difundidos en redes sociales captaron agresiones físicas entre hinchas mexicanos, ecuatorianos y colombianos. En una de las grabaciones que más circuló, un hombre con camiseta negra de México, identificado por el número 10 en la espalda, inició una discusión con otro asistente vestido también de negro.

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La disputa escaló cuando el mexicano empujó a un tercero que llevaba la camiseta de Colombia.

Una de las grabaciones mostró la agresión a un hombre con la camiseta de la Selección Colombia en medio de los festejos - crédito Captura video

La reacción fue inmediata: el colombiano respondió al empujón y en pocos segundos se desató una confrontación directa. El hombre mexicano lanzó un golpe y, al ver que otros asistentes se acercaban al lugar, decidió correr para evitar una mayor agresión.

En el video, se escucha con claridad cómo el aficionado colombiano gritó: “Quibo pues, quibo pues”, expresión que marcó uno de los momentos más comentados del incidente en línea.

Las grabaciones compartidas multiplicaron la indignación entre usuarios de distintas nacionalidades. Muchos lamentaron que la violencia empañe lo que debía ser una fiesta deportiva. Los comentarios en las publicaciones reflejan un pedido generalizado de mayor respeto y tolerancia en los estadios y alrededores.

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“Se les está cayendo la máscara a los mexicanos, se están ganando en odio de toda latinoamerica, pegarle a periodistas, tirarle cerveza a hinchas, golpear 3 contra 1, ya entiendo a Trump porque quiere un muro tan alto para evitar que su país se llena de esta gentucha”; “JAJAJJAJA acomplejados de cagada, como hablan de narcotrafico ustedes no mamen, además el de Colombia empezó muy bravo y empujando y haciéndose el bravo, entiendan si se meten con uno se meten con todos así que a mamar”; “Háganlo ahora en colombia a ver como les va a los mexicanos a 😂son malotes con los colombianos en México"; “Se vienen a hacer los picantes a mi casa! como diría una gran filósofo llamado Felipe Ferras Gomez alias el ferras: ahora la bebes o la derramas! es simple, vas a un país que no es el tuyo y respetas, si te crees muy verga y ofendes, nadie te va aplaudir perro 😂”; “Vergüenza que da México toda su gente la verdad muchos videos donde se ven pegando y atacando a periodistas gente de otros países , vergüenza por suerte se pueden quedar en su tierra de drogas y muerte”: fueron algunos de los mensajes.

El hombre con la camiseta de México primero confrontó a otro aficionado y luego empujó al seguidor colombiano - crédito Captura video

Las autoridades no han emitido aún reportes oficiales sobre detenciones o sanciones vinculadas a este altercado. Usuarios en redes sociales hicieron un llamado a reforzar los controles y la presencia policial en los próximos partidos, para evitar que situaciones similares se repitan.

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Mujer con camiseta de Colombia fue detenida en un bar de Los Ángeles, Estados Unidos, por un presunto robo de celulares

La noche en el Cita Bar de Los Ángeles cambió abruptamente tras un episodio que involucró la detención de una joven vestida con una camiseta de la Selección Colombia. Las autoridades del local la retuvieron después de que fuera señalada por presuntamente tomar celulares que no le pertenecían.

Según testigos, la joven fue sorprendida en el interior del bar mientras manipulaba varios teléfonos ajenos. Todo quedó registrado en un video, rápidamente difundido en redes sociales, lo que generó una ola de comentarios y reacciones en pocas horas.

El testigo de los hechos sostuvo que la seguridad del bar tenía cuatro teléfonos móviles en la mano - crédito Captura de video

En la grabación, un cliente ironizó sobre la situación: “¿Y qué tal el evento de los carteristas? Ataca de nuevo. Seguridad de primera: atrapando a otro maldito ladrón de teléfonos. Uy, mira esa pila de teléfonos ahí mismo”, se escucha mientras la cámara muestra a un jefe de seguridad sosteniendo cuatro dispositivos móviles.

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El video también recoge la petición de la mujer, quien preguntó: “¿Me pueden devolver el teléfono?”, dirigiéndose tanto al personal del bar como a la persona que grababa los hechos.