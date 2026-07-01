Millonarios podría ser vendido a un grupo inversor de los Estados Unidos: esta es la cifra que pagarían

Radamel Falcao García es uno de los actuales jugadores de Millonarios - crédito Millonarios FC

Millonarios podría cambiar de dueños y ser vendido a un grupo inversor de los Estados Unidos. El 16 veces campeón de la liga colombiana pertenece, en la actualidad, al fondo de inversión británico Amber Capital, que posee el 86,1% de las acciones del club. Su principal accionista es el francés Joseph Ourghourlian, pero el presidente y representante de la junta directiva en Colombia es Gustavo Serpa. El 14,9% restante de Millonarios pertenece a inversores minoritarios, entre ellos los hinchas del Embajador.

El fondo de inversión Amber Capital ingresó a Millonarios en agosto de 2012, cuando compró un 20% de las acciones por un valor de 2,8 millones de dólares, que corresponden a unos 5.000 millones de pesos colombianos de la época. Desde entonces, el fondo ha realizado varias capitalizaciones y compras progresivas hasta convertirse en el máximo accionista, controlando el 86,61 % del club.

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Millonarios avanza en su pretemporada, aunque sin refuerzos confirmados y muchas negociaciones por delante - crédito Millonarios FC

65 millones de dólares para ser propietario de Millonarios

La revelación fue realizada por Caracol Radio, empresa que pertenece al mismo grupo inversor de Millonarios: Amber Capital, sobre el mediodía de este 1 de julio. El encargado revelarlo fue César Augusto Londoño en el programa El Pulso del Fútbol: “Millonarios no está en venta, pero hay dos grupos inversores norteamericanos que quieren comprar el club. Uno de ellos ya hizo una oferta que interesó a los propietarios actuales, el otro la está preparando y superaría la primera oferta. El interés que mostraron los dueños en lo ofertado por el primer grupo inversor, no quiere decir que Millonarios vaya a ser vendido. Eso es un proceso largo y complejo”, fue todo lo que expuso Londoño al respecto.

Horas después, Guillermo Arango, periodista reconocido hincha de Millonarios, complementó el valor de la primera oferta realizada por comprar el club: “Mi fuente me dice que es de 65 millones de dólares”, afirmó en La FM. Arango agregó que ese primer grupo inversor que ya realizó la oferta tiene relación con un fondo peruano. Ninguno se atrevió a revelar el nombre de los dos ofertantes.

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En las tribunas del estadio El Campín, han protestado en repetidas ocasiones en contra de la dirigencia en cabeza - crédito @losmillonarios / X

¿Cuánto vale Millonarios F.C.?

Millonarios FC es uno de los equipos más importantes del fútbol colombiano, no solo por su historia y sus 16 títulos de Liga, sino también por el peso de su marca, su hinchada, su ubicación estratégica en Bogotá y la capacidad económica que ha construido en los últimos años.

Las estimaciones actuales ubican el valor de adquisición de toda la institución entre 22 y 28 millones de dólares (aproximadamente entre 19 y 24 millones de euros). Esta cifra no corresponde únicamente al valor deportivo del equipo, sino a la compra completa de la empresa deportiva: derechos, marca, estructura administrativa, activos comerciales, contratos y todos los componentes que hacen parte del club.

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Uno de los valores más importantes dentro de esa cifra es la plantilla de jugadores. De acuerdo con TransferMarkt, el equipo profesional de Millonarios está tasado en alrededor de 11,8 millones de euros, es decir, poco más de 12,5 millones de dólares.

Sin embargo, un club no vale únicamente por sus futbolistas. La marca Millonarios representa una parte fundamental del precio. Su historia, una afición que supera millones de seguidores, su presencia en Bogotá, jugar en el estadio El Campín y el potencial comercial de sus tiendas, patrocinios y productos oficiales hacen que tenga un atractivo que pocos equipos del país pueden igualar.

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En 2025, tras presentar su informe financiero correspondiente al año 2025, Millonarios reportó activos superiores a los 125 mil millones de pesos (cerca de 30 millones de dólares), incluyendo recursos en bancos, propiedades, derechos deportivos de jugadores, inventarios, productos y otros elementos de la operación.

Una de las imágenes compartidas por Millonarios en la celebración de sus ochenta años de historia - crédito Millonarios

El valor de los clubes colombianos ha tenido diferentes referencias. En 2018, Tulio Gómez, máximo accionista del América de Cali, aseguró: “el que ponga 40 millones de dólares empezamos a hablar”. Años después, los propietarios de Independiente Santa Fe hablaban de una cifra cercana a los 30 millones de dólares para analizar una venta.

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Otros casos muestran la diferencia de mercado. Independiente del Valle adquirió al Atlético Huila por cerca de 9 millones de dólares, un club con menor hinchada, menor impacto comercial y una infraestructura más limitada. Por su parte, Once Caldas estuvo cerca de venderse por unos 13 millones de dólares, aunque la negociación finalmente no prosperó.

Ahora habrá que esperar para conocer si Millonarios será vendido o seguirá perteneciendo a Amber Capital. Entre tanto, sus hinchas esperan el inicio de la Liga BetPlay 2026-II y de la Copa BetPlay, que son los dos torneos que enfrentará el Embajador en lo que resta del año.

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