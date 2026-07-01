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Carlos Queiroz recuperó jugadores importantes de Ghana para enfrentar a la Selección Colombia

El entrenador portugués contaría con toda su plantilla disponible para los dieciseisavos de final el viernes 3 de julio en Kansas, donde quiere dar otra sorpresa en el Mundial 2026

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Carlos Queiroz, técnico de Ghana, alista la plantilla para dar un golpe en el Mundial 2026 contra la Selección Colombia - crédito Peter Cziborra/REUTERS
Carlos Queiroz, técnico de Ghana, alista la plantilla para dar un golpe en el Mundial 2026 contra la Selección Colombia - crédito Peter Cziborra/REUTERS

La Selección de Ghana se encuentra motivada para los dieciseisavos de final, pues luego de ver las sorpresas de Marruecos y Paraguay, que eliminaron a Países Bajos y Alemania respectivamente, desean lo mismo ante un equipo fuerte como Colombia el 3 de julio en el estadio de Kansas.

El técnico Carlos Queiroz se siente tranquilo por recuperar a algunos jugadores, quienes venían con algunas molestias físicas en la fase de grupos y necesita lo mejor de su nómina para afrontar el encuentro, pues la Tricolor está invicta en el Mundial 2026 con dos victorias y un empate.

Por lo pronto, Ghana aspira a igualar la campaña de Sudáfrica 2010, cuando alcanzó los cuartos de final y perdió en penales frente a Uruguay, el mismo objetivo de la Selección Colombia porque esa fue su mejor presentación y se dio en Brasil 2014, así que el duelo en Kansas promete ser reñido.

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Las piezas recuperadas por Queiroz en Ghana

Los Black Stars pasaron a los dieciseisavos como uno de los mejores terceros con cuatro puntos, por detrás de Inglaterra y Croacia en el grupo L, y gracias a esa experiencia ante los europeos es que no le tienen miedo a los cafeteros y se preparan para hacerle frente en Kansas.

En las últimas horas, Ghana recuperó a Antoine Semenyo para el partido contra la Selección Colombia, pues luego de sufrir un golpe en el duelo frente a los croatas, se encuentra en buenas condiciones para el próximo juego, informó el director de comunicaciones del equipo, Henry Asante Twum.

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Antoine Semenyo se lesionó ante Croacia, pero volverá con Ghana ante la Selección Colombia - crédito James Lang/IMAGN IMAGES vía Reuters
Antoine Semenyo se lesionó ante Croacia, pero volverá con Ghana ante la Selección Colombia - crédito James Lang/IMAGN IMAGES vía Reuters

“Los médicos lo han estado atendiendo desde que jugamos en Filadelfia. Al principio sentía dolor en el tobillo, pero desde el día del partido hasta ayer y esta mañana, está bien. Puede caminar sin ayuda y dice que el dolor ha bajado drásticamente, así que debería estar listo para el viernes”, informó.

La otra novedad sería el regreso del portero Lawrence Ati-Zigi, lesionado ante Panamá y su reemplazo fue Benjamin Asare: “Una vez que Asare entró y las cosas salieron bien, tuvieron que mantener la decisión de conservarlo en el próximo partido. Así que Lawrence está bien, se ve animado, el dolor ha desaparecido, pero de ahora en adelante, la decisión recae en el entrenador para decidir al titular”.

El portero Lawrence Ati-Zigi quedó disponible en Ghana y es opción ante la Selección Colombia - crédito David Butler Ii/IMAGN IMAGES vía Reuters
El portero Lawrence Ati-Zigi quedó disponible en Ghana y es opción ante la Selección Colombia - crédito David Butler Ii/IMAGN IMAGES vía Reuters

Finalmente, el defensor Jerome Opoku se recuperó de una dolencia después del partido ante Inglaterra, con empate sin goles, y espera ser tenido por Carlos Queiroz para el encuentro del 3 de julio, pues se alista una táctica para frenar los costados de los cafeteros y no recibir gol.

Reencuentro con Colombia

El entrenador portugués ha ganado mucha experiencia en la Copa del Mundo, pues desde 2010 empezó su recorrido con Portugal, luego siguió las clasificaciones con Irán en 2014, 2018 y 2022, y ahora afronta su quinta copa con el conjunto de Ghana.

Sin embargo, nada de eso se compara con reencontrarse con la Selección Colombia casi seis años después de su renuncia, en noviembre de 2020, luego de ser goleado 6-1 por Ecuador en Quito, durante las eliminatorias, y revelarse un conflicto interno en la plantilla que le costó el puesto a Carlos Queiroz.

Buena parte de la nómina de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia, fue dirigida por Carlos Queiroz entre 2019 y 2020 - crédito Diana Sánchez / AFP
Buena parte de la nómina de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia, fue dirigida por Carlos Queiroz entre 2019 y 2020 - crédito Diana Sánchez / AFP

Durante 22 meses, el timonel lideró un proyecto que parecía con futuro porque aplicaba conocimientos del fútbol europeo, aprovechaba el buen momento que José Pekerman dejó en 2018 y terminar invicto en la Copa América 2019, pero los choques en la nómina, a finales de 2020, causaron que dejara el puesto.

Seis años después, Queiroz tendrá una pequeña revancha ante esa misma Selección Colombia, ahora al frente de Ghana y con la confianza de que puede clasificar a los dieciseisavos.

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