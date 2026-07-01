El británico Matthew Foster, señalado por el crimen de Natalia Villalba, fue imputado por feminicidio agravado y ocultamiento de pruebas

La Fiscalía imputará a Matthew Foster por feminicidio agravado en el caso de Natalia Villalba - crédito Migración Colombia/Colprensa

Voceros de la Fiscalía General de la Nación confirmaron que le imputaron, el miércoles 1 de julio de 2026, los cargos de feminicidio agravado y ocultamiento de pruebas al ciudadano británico Matthew Foster Martinson, señalado como presunto responsable de las agresiones físicas y posterior asesinato de la modelo y diseñadora gráfica Natalia Villalba Angarita en un apartamento del barrio Chicó, en el norte de Bogotá, el 18 de junio.

Con un comunicado, desde el ente investigador se informó que a Foster Martinson se le atribuyó la autoría de los hechos, luego de que la mujer fue encontrada inerte en el interior de un apartamento del edificio Morph.

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La investigación también ratificó que la víctima se hospedaba temporalmente en el inmueble y al momento de los hechos se encontraba sola. Las autoridades también establecieron que el sospechoso habría ingresado al lugar y la agredió con un objeto contundente en la cabeza, causándole la muerte.

El caso se reportó en Bogotá pasado el mediodía del lunes 22 de junio de 2026 - créditos Google Maps | archivo Colprensa / Mariano Vimos

El reporte de Medicina Legal

El cuerpo de Natalia Villalba Angarita fue hallado dentro de una maleta en el baño de la vivienda mencionada. Ariel Emilio Cortés, director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, explicó en una rueda de prensa que la víctima, tras recibir el golpe fuerte en la cabeza, fue desmembrada para introducir su cuerpo en la maleta.

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“Pues el cuerpo cuando una persona llega en una maleta es porque generalmente la persona es descuartizada, por partes es incorporada a la maleta y pues eso fue lo que sucedió con ella”, sostuvo el funcionario.

Durante la necropsia, en Medicina Legal se estableció que el cuerpo de la modelo presentaba condiciones que aceleraron su descomposición y que, al parecer, fue intencional dejarla bajo el agua corriendo de la ducha del baño, hecho que dificultó el proceso de identificación.

El ciudadano británico Matthew Ashley Foster Smith fue detenido en Quito tras cruzar la frontera de Colombia con documentos falsos y antecedentes por acoso en Reino Unido. Tras ser expulsado de Ecuador, quedó a disposición de las autoridades colombianas para enfrentar el proceso judicial por feminicidio agravado. - crédito Fiscalía

“Si el cuerpo está en una situación en la cual no hay humedad se demora más la descomposición. Cuando se usa agua, la descomposición del cuerpo es más rápida, lo que hace más difícil la determinación de temas como la toma de huellas dactilares”, detalló Cortés.

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Por ende, el director de la entidad confirmó que la identificación de la víctima fue posible mediante técnicas forenses especializadas.

El proceso judicial contra Martinson avanza después de su captura en el aeropuerto de Quito, Ecuador. Según la Fiscalía, el extranjero fue identificado como principal sospechoso del crimen y detenido el 29 de junio por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) a su llegada al Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, tras ser expulsado de territorio ecuatoriano. La detención se realizó en cumplimiento de una circular roja de Interpol.

Si el cuerpo está en una situación en la cual no hay humedad, se demora más la descomposición.

Los delitos y agravantes por los que responderá el europeo ante la justicia

De acuerdo con un comunicado oficial de la Fiscalía, al extranjero se le imputó formalmente el delito de feminicidio agravado, previsto en los artículos 104A y 104B del Código Penal colombiano.

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Según la acusación, este delito se configura cuando se causa la muerte a una mujer por razones de su condición de género, o cuando concurren circunstancias como actos de instrumentalización de género, opresión o dominio sobre sus decisiones vitales y su sexualidad.

Matthew Ashley Foster-Smith, de 46 años, llegó a Bogotá a comienzos de junio de 2026 tras evadir a las autoridades británicas - crédito Polícia de Dorset

En este caso, desde la Fiscalía se sostiene que la conducta imputada a Martinson incluyó elementos de sevicia y aprovechamiento de la situación de indefensión de Natalia Villalba.

De acuerdo con la normatividad vigente, el feminicidio agravado contempla penas que oscilan entre quinientos (500) y seiscientos (600) meses de prisión si se acredita la concurrencia de circunstancias agravantes, como la sevicia o el aprovechamiento de una condición de indefensión, señaladas en los numerales 6 y 7 del artículo 104 del Código Penal.

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El hecho de que la víctima se encontraba sola en el apartamento donde se hospedaba temporalmente, según el ente acusador, colocó a la mujer en una condición de vulnerabilidad.