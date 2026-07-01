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Revolcón en la Alcaldía de Cali: Alejandro Éder pidió la renuncia de todo su gabinete

La Administración distrital entra en una nueva etapa con la mira puesta en fortalecer la ejecución de proyectos estratégicos durante la recta final del mandato

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Alejandro Éder revisará la continuidad de los integrantes de su gabinete para la recta final de su mandato - crédito Alcaldía de Cali
Alejandro Éder revisará la continuidad de los integrantes de su gabinete para la recta final de su mandato - crédito Alcaldía de Cali

Antes de entrar en la etapa definitiva de su mandato, el alcalde de Cali, Alejandro Éder, puso en marcha una revisión completa de su equipo de Gobierno. El mandatario solicitó el miércoles 1 de julio la renuncia protocolaria de todos los integrantes de su gabinete, una medida que le permitirá evaluar el desempeño de cada dependencia y definir quiénes seguirán al frente de la Administración distrital.

La decisión fue comunicada durante una reunión de trabajo con los secretarios y funcionarios de primer nivel de la alcaldía. Aunque la solicitud no significa que todos abandonen de inmediato sus cargos, sí deja abierta la posibilidad de realizar cambios en varias áreas consideradas estratégicas para afrontar los desafíos que tendrá la ciudad durante los cerca de 18 meses que restan del actual periodo de Gobierno.

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El alcalde de Cali, Alejandro Eder, invitó a toda la ciudadanía, independientemente de su participación en las manifestaciones, a mantenerse atentos y responsables - crédito @alejoeder/X
La decisión busca fortalecer la gestión de la alcaldía en áreas estratégicas como seguridad, movilidad e infraestructura - crédito @alejoeder/X

Por ahora, no existe un anuncio oficial sobre quiénes permanecerán en sus funciones ni sobre los nombres de las personas podrían llegar a integrar el gabinete. La administración deberá definir en los próximos días cómo quedará conformado el equipo que acompañará a Éder en la recta final de su gestión.

Las renuncias protocolarias son un mecanismo frecuente dentro de las administraciones públicas. Con ellas, los mandatarios tienen la posibilidad de reorganizar sus equipos, introducir nuevos perfiles en cargos clave o ratificar a quienes consideran indispensables para cumplir las metas trazadas en sus planes de gobierno. En el caso de Cali, la revisión llega en un momento determinante. La ciudad enfrenta retos importantes en materia de seguridad, movilidad, infraestructura, desarrollo económico y programas sociales, asuntos que marcarán buena parte de la agenda de la alcaldía durante el tiempo restante del mandato.

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Inicialmente, el propósito de este proceso, es consolidar un gabinete con mayor cohesión frente a las prioridades fijadas por el alcalde. La intención es fortalecer la ejecución de proyectos estratégicos y acelerar el cumplimiento de las metas contempladas en el Plan de Desarrollo Distrital, especialmente en aquellas iniciativas que requieren mayor capacidad de gestión en los meses venideros.

La víctima aún no ha sido identificada y las autoridades no han brindado información adicional sobre la identidad de los presuntos responsables - crédito Alcaldía de Cali
En los próximos días se conocerán los funcionarios que continuarán y quienes llegarán al gabinete de Alejandro Éder - crédito Alcaldía de Cali

Aunque Alejandro Éder realizó modificaciones en distintas dependencias desde que asumió el cargo, nunca antes había extendido la revisión a la totalidad de su gabinete. Esa particularidad convierte esta determinación en uno de los movimientos administrativos y políticos más significativos desde el inicio de su Gobierno.

Los cambios no son una novedad dentro de la actual administración. Durante 2024 fueron retirados de sus cargos siete funcionarios, mientras que en lo corrido de 2026, el mandatario también decidió renovar las cabezas de las secretarías de Seguridad y Movilidad, dos despachos considerados fundamentales por el impacto que tienen sobre la vida cotidiana de los caleños.

La Alcaldía de Cali cuenta con una estructura conformada por 15 secretarías de despacho, responsables de diseñar y ejecutar las principales políticas públicas del Distrito. Entre ellas figuran dependencias como Gobierno, Seguridad y Justicia, Movilidad, Salud Pública, Educación, Cultura, Turismo, Desarrollo Económico e Infraestructura, además de otras áreas encargadas de atender diferentes frentes de la administración local.

El alcalde Alejandro Eder destacó que estas medidas priorizan las necesidades de los sectores históricamente rezagados de la ciudad - crédito @alejoeder/X
El alcalde de Cali inició una evaluación integral de su gabinete de cara a los próximos 18 meses de administración - crédito @alejoeder/X

A esa organización institucional se suman departamentos administrativos y unidades especiales que respaldan la operación del Gobierno distrital en asuntos relacionados con la planeación, la contratación, la gestión jurídica, el desarrollo organizacional y las tecnologías de la información, funciones esenciales para el funcionamiento de la administración pública.

El proceso iniciado por el alcalde no implica una salida inmediata de todos los funcionarios. La renuncia protocolaria deja los cargos a disposición del mandatario, quien decidirá caso por caso qué secretarios y directivos continuarán en sus responsabilidades y cuáles serán reemplazados para afrontar la última etapa de su administración con un equipo renovado. Se espera que en las próximas horas la administración anuncie las primeras decisiones relacionadas con la conformación del nuevo gabinete.

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