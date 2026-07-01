Colombia

Alias Flaco, presunto miembro del frente 33 de las disidencias, fue detenido en operativo que salvó a menor reclutada en Meta

La operación, apoyada por una denuncia a la #Línea147, permitió ubicar y poner bajo resguardo a una menor de edad, mientras el detenido enfrentará cargos por reclutamiento ilícito

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Fuerzas Militares rescataron a menor y capturaron a presunto reclutador del Frente 33 en Colombia - crédito Fuerzas Militares rescataron a menor y capturaron a presunto reclutador del Frente 33 en Colombia
Fuerzas Militares rescataron a menor y capturaron a presunto reclutador del Frente 33 en Colombia - crédito Fuerzas Militares rescataron a menor y capturaron a presunto reclutador del Frente 33 en Colombia

Las Fuerzas Militares de Colombia informaron en X sobre el rescate de una menor de edad que habría sido víctima de reclutamiento ilícito por parte de un grupo armado organizado.

La operación se realizó en Meta, con apoyo de información ciudadana recibida a través de la #Línea147, lo que permitió a unidades del Ejército Nacional y Gaula Militares ubicar a la niña y detener a un individuo señalado como alias Flaco, presunto miembro del frente 33 de las disidencias de las Farc.

“Gracias a la colaboración de la ciudadanía, recuperamos a una menor y capturamos en flagrancia a alias Flaco”, publicaron las Fuerzas Militares en su cuenta oficial de X.

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El capturado deberá responder ante las autoridades por el presunto delito de reclutamiento ilícito, tipificado en la legislación colombiana como una grave violación a los derechos fundamentales de niños y adolescentes.

Colaboración ciudadana permitió rescate de menor y detención en flagrancia de presunto miembro armado - crédito @FuerzasMilCol/X
Colaboración ciudadana permitió rescate de menor y detención en flagrancia de presunto miembro armado - crédito @FuerzasMilCol/X

La menor quedó bajo protección de las instituciones competentes encargadas de restituir sus derechos y garantizar su bienestar.

“La menor fue puesta bajo protección de las autoridades para el restablecimiento de sus derechos”, detalló el pronunciamiento de las Fuerzas Militares . El caso subrayó la importancia de los canales de denuncia como la #Línea147, que facilita la reacción rápida ante situaciones que amenazan la integridad de menores.

Las Fuerzas Militares reiteraron su compromiso con la protección de la infancia, enfatizando la consigna #ProtegemosLaVida. Además, destacaron la contundencia de la acción: “Protegemos la vida de nuestros niños, niñas y adolescentes reclutados de manera forzada”, agregaron en la publicación.

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La operación fue calificada como un ejemplo de contundencia operacional y de cooperación entre comunidad e instituciones.

Alias Chibolo, objetivo de alto valor, fue detenido junto a otros cinco sospechosos tras acción coordinada de la fuerza pública

El 30 de junio de 2026, las Fuerzas Militares de Colombia anunciaron la captura de seis supuestos integrantes del Clan del Golfo durante una operación conjunta en el municipio de Pueblorrico, en el suroeste de Antioquia. Entre los detenidos se encuentra alias Chibolo, señalado como cabecilla de zona con una trayectoria superior a los 15 años en actividades ilícitas.

Capturados seis presuntos miembros del Clan del Golfo en Antioquia, incluido alias Chibolo - crédito @FuerzasMilCol/X
Capturados seis presuntos miembros del Clan del Golfo en Antioquia, incluido alias Chibolo - crédito @FuerzasMilCol/X

“Alias Chibolo era parte del cartel de los más buscados por afectaciones a defensores de derechos humanos, firmantes de paz y sus familiares”, destacaron las autoridades.

El operativo coordinado incluyó la participación del Ejército Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía Nacional. Según el comunicado oficial, el despliegue permitió desarticular una célula responsable de múltiples delitos contra la población y la institucionalidad. “Capturados seis presuntos integrantes del Clan del Golfo, entre ellos alias Chibolo”, informaron las fuerzas de seguridad a través de X.

Durante la intervención, las unidades incautaron armas de fuego, explosivos, material de uso privativo de la Fuerza Pública y estupefacientes.

“La operación debilitó las capacidades criminales de esta estructura y fortaleció la seguridad en el suroeste antioqueño”, señalaron fuentes militares. Además, las autoridades subrayaron que estos resultados representan un avance en la lucha contra las redes que amenazan la integridad de líderes sociales y personas acogidas al proceso de paz.

Operativo conjunto desarticuló red criminal en Pueblorrico y confisca armas, explosivos y drogas - crédito @FuerzasMilCol/X
Operativo conjunto desarticuló red criminal en Pueblorrico y confisca armas, explosivos y drogas - crédito @FuerzasMilCol/X

Alias Chibolo, con amplio prontuario, era considerado objetivo de alto valor para los organismos de seguridad. “Su detención representa un golpe significativo a la estructura delictiva que operaba en la región”, expresaron los voceros militares. El capturado deberá responder ante la justicia por su presunta implicación en acciones violentas y delitos asociados al narcotráfico.

La acción conjunta fue posible gracias a labores de inteligencia y seguimiento, así como a la colaboración interinstitucional entre las diferentes ramas de la fuerza pública. El material decomisado será clave para los procesos judiciales en curso y para esclarecer otros hechos delictivos atribuidos al grupo armado.

Las Fuerzas Militares reiteraron su compromiso con la protección de la población civil y la defensa de los derechos fundamentales en zonas afectadas por el accionar de organizaciones ilegales.

“Seguimos actuando con contundencia para garantizar la seguridad y la tranquilidad en Antioquia”, enfatizaron en su mensaje difundido por X. El operativo reforzó la estrategia estatal frente a estructuras que persisten en desafiar la autoridad y vulnerar la convivencia en el territorio.

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