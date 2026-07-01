Colombia

Así fue la aparatosa caída de un taxi a una quebrada en Bogotá: conductor asegura que iba a 10 kilómetros por hora

Las cámaras de seguridad registraron el momento del accidente; el conductor aseguró que circulaba a baja velocidad y la comunidad pidió una intervención urgente en el tramo, donde ya se han presentado otros siniestros

Guardar
Google icon

Cámaras de seguridad captaron el momento en que un taxi se salió de la vía y cayó a una quebrada en Usme. El conductor resultó lesionado y el vehículo quedó en pérdida total - crédito Pasa en Bogotá/X

El taxista Nelson Salazar sufrió un accidente de tránsito el pasado 25 de junio de 2026 en la localidad de Usme, en el sur de Bogotá, luego de que el vehículo que conducía cayera a una quebrada.

El hecho, registrado por cámaras de seguridad, dejó el automóvil en aparente pérdida total y al conductor con lesiones que le impiden trabajar.

El siniestro ocurrió hacia las 5:00 p. m., cuando el taxi transitaba por una vía del sector. Las imágenes muestran que el vehículo avanzaba sin aparentes maniobras peligrosas hasta que, al tomar una curva, salió del camino y cayó al barranco.

PUBLICIDAD

Las autoridades acordonaron el lugar durante varias horas mientras realizaban la inspección y recuperaban el automotor.

Salazar aseguró que en el momento del accidente viajaba solo y recibió atención médica inmediata. Aunque sufrió golpes y otras lesiones, indicó que estas no fueron de gravedad.

El conductor afirmó que se desplazaba a 10 kilómetros por hora y negó que el accidente hubiera sido consecuencia de un exceso de velocidad o de una imprudencia.

“En el momento de los hechos iba conduciendo el vehículo y estaba solo (...) me hice a la derecha y ahí desafortunadamente perdí el equilibrio del vehículo”, dijo a Citytv. Asimismo, señaló que las condiciones de la vía y la ausencia de una baranda de protección habrían sido determinantes en la caída.

PUBLICIDAD

“Estoy totalmente maltratado, gracias a Dios no tengo lesiones muy graves, pero no puedo salir a trabajar así y estoy a la espera de la aseguradora del vehículo”, agregó.

El conductor aseguró que el accidente se produjo por las condiciones del corredor y la falta de una baranda de protección - crédito @patrudelanoche/X
El conductor aseguró que el accidente se produjo por las condiciones del corredor y la falta de una baranda de protección - crédito @patrudelanoche/X

Habitantes del sector respaldaron esa versión y afirmaron que el tramo donde ocurrió el accidente presenta riesgos desde hace tiempo. Según relataron, días antes un ciclista murió tras caer en esa misma vía.

Los residentes solicitaron a la Alcaldía Local instalar una baranda e intervenir el corredor para mejorar la seguridad, al advertir que la calzada es angosta y facilita que los vehículos se salgan del camino.

De acuerdo con Q’hubo, el accidente ocurrió sobre la carrera 14D con calle 91A Sur, en sentido oriente-occidente. Las autoridades continúan investigando las causas del siniestro.

Un alimentador cayó en un abismo

El siniestro ocurrió luego de un choque múltiple con una camioneta y un taxi - crédito @PasaenBogota/X

El accidente ocurrió apenas unos días después de otro grave siniestro vial registrado en el sur de Bogotá. En esa ocasión, un bus alimentador de Transmilenio cayó a una pendiente en la localidad de San Cristóbal luego de un choque que, según la información preliminar, involucró a un taxi.

El hecho se presentó en la calle 63 Sur con carrera 10B Este y movilizó a los organismos de emergencia, que atendieron a los ocupantes del vehículo mientras acordonaban el sector para adelantar las labores de inspección.

Transmilenio informó que, una vez recibió el reporte del accidente, activó sus protocolos de atención y desplazó ambulancias, unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos y personal de la Policía para asistir a las personas lesionadas.

Las autoridades se encuentran confirmando el número de lesionados y la gravedad de las heridas - crédito @PasaenBogota/X y captura de pantalla Google Maps
Las autoridades se encuentran confirmando el número de lesionados y la gravedad de las heridas - crédito @PasaenBogota/X y captura de pantalla Google Maps

La empresa también indicó que el vehículo involucrado pertenece al concesionario Consorcio Express y aseguró que continuará reforzando las medidas de control y monitoreo para garantizar la seguridad operacional del sistema.

Videos compartidos por ciudadanos mostraron el bus completamente volcado sobre una pendiente, mientras las lluvias registradas durante la jornada complicaban las labores de rescate y atención de la emergencia. En las imágenes también se observaba un taxi con daños en sus vidrios, así como ambulancias, máquinas de bomberos y restos de los vehículos involucrados.

Aunque inicialmente se mencionó la posible participación de un tercer vehículo, las autoridades señalaron que hasta ese momento únicamente estaba confirmada la colisión entre el bus zonal y el taxi. Asimismo, indicaron que continuarían recopilando pruebas y testimonios para esclarecer la secuencia de los hechos.

Los dos accidentes, ocurridos con pocos días de diferencia en el sur de Bogotá, han reavivado las preocupaciones de residentes y conductores sobre las condiciones de seguridad en algunos corredores viales de la ciudad.

Temas Relacionados

Abismo UsmeAccidente taxiConductor heridoTaxi en abismoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

María Fernanda Cabal le pidió a Abelardo de la Espriella denunciar el Acuerdo de Escazú: “Herramienta de la extrema izquierda”

El acuerdo es el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe y el primero a nivel mundial que incluye disposiciones para proteger a quienes defienden el medio ambiente. Fue adoptado el 4 de marzo de 2018 en la ciudad de Escazú, en Costa Rica

María Fernanda Cabal le pidió a Abelardo de la Espriella denunciar el Acuerdo de Escazú: “Herramienta de la extrema izquierda”

Denuncia en redes sociales alertó sobre un presunto sacrificio de cerdos en plena vía en Bogotá: esto se sabe

Una ciudadana afirmó que avisó a las autoridades por un hecho ocurrido en San Fernando, pero no hubo respuesta y uno de los ejemplares fue trasladado a una plaza de mercado

Denuncia en redes sociales alertó sobre un presunto sacrificio de cerdos en plena vía en Bogotá: esto se sabe

Colombiana narró cómo fue llevar a su perra pastor alemán desde Bogotá a Suecia: tuvo que construir hasta un cajón gigante

A través de un video compartió el extenso proceso que vivió para trasladar a su mascota hasta el país en el que está viviendo actualmente y compartió los detalles de lo que vivió

Colombiana narró cómo fue llevar a su perra pastor alemán desde Bogotá a Suecia: tuvo que construir hasta un cajón gigante

Miguel Uribe Londoño recordó a Nydia Quintero, abuela de Miguel Uribe Turbay, a un año de su fallecimiento: “Vivíamos dos situaciones dolorosas”

El excandidato presidencial hizo memoria de uno de los episodios que marcó profundamente su vida y la de su familia

Miguel Uribe Londoño recordó a Nydia Quintero, abuela de Miguel Uribe Turbay, a un año de su fallecimiento: “Vivíamos dos situaciones dolorosas”

Este es el drama para repatriar el cuerpo de Argemiro Antolínez, el colombiano que murió abrazado a su pareja en el doble terremoto de Venezuela

La familia del fallecido espera que sea incluido de manera prioritaria en los vuelos de la Fuerza Aeroespacial Colombiana para sepultarlo en Bucaramanga

Este es el drama para repatriar el cuerpo de Argemiro Antolínez, el colombiano que murió abrazado a su pareja en el doble terremoto de Venezuela
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Clan del Golfo negó versión del Ejército sobre muerte de soldado en medio de combates en Dabeiba, Antioquia

Clan del Golfo negó versión del Ejército sobre muerte de soldado en medio de combates en Dabeiba, Antioquia

A la cárcel ‘Trenzas’ y ‘Tom’: habrían participado en el atentado terrorista contra el Cantón Militar Pichincha en Cali

El futuro de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ tras la caída de ‘Marlon’: entre disputas con otras estructuras y operativos oficiales

Disidencias amenazaron a mineros en Antioquia y los acusaron de estar financiados de otros grupos armados: “A los machuqueros...”

Revelan audios sobre el ‘pacto secreto’ entre el Gobierno Petro y el Clan del Golfo previo a los diálogos de paz: “Juguemos a los congelados”

ENTRETENIMIENTO

Alexa Torrex reaccionó a las declaraciones de Karol G sobre Feid que generaron debate en redes sociales: “Todas en algún momento lo fuimos”

Alexa Torrex reaccionó a las declaraciones de Karol G sobre Feid que generaron debate en redes sociales: “Todas en algún momento lo fuimos”

Falleció Bertha Mejía, el primer romance de Diomedes Díaz y madre de su hija mayor

J Balvin y Ryan Castro estrenan el primer episodio en español de ‘Close Friends Only’ de Instagram: así nació su amistad

Karol G, Ryan Castro, Rosalía, Ricardo Arjona, BTS, Gorillaz y más: los conciertos en Colombia del segundo semestre de 2026

Sara Uribe lanzó indirecta a Fredy Guarín y Andreina Fiallo, luego de las críticas recibidas en redes sociales

Deportes

Egan Bernal fue confirmado por Netcompany Ineos para el Tour de Francia 2026

Egan Bernal fue confirmado por Netcompany Ineos para el Tour de Francia 2026

La ola de calor también afectaría el partido Portugal vs. Croacia en el Mundial 2026: autoridades en alerta

El campeón del fútbol colombiano regresó a entrenamientos: novedades del Junior de Barranquilla para la Liga BetPlay II

Se habría filtrado la nómina titular de la Selección Colombia para enfrentar a Ghana: sorpresa en el frente de ataque

Deportivo Pereira no para de causar problemas en el fútbol colombiano: jugadores se cansaron por deudas salariales