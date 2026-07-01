Así fue la aparatosa caída de un taxi a una quebrada en Bogotá: conductor asegura que iba a 10 kilómetros por hora

Cámaras de seguridad captaron el momento en que un taxi se salió de la vía y cayó a una quebrada en Usme. El conductor resultó lesionado y el vehículo quedó en pérdida total - crédito Pasa en Bogotá/X

El taxista Nelson Salazar sufrió un accidente de tránsito el pasado 25 de junio de 2026 en la localidad de Usme, en el sur de Bogotá, luego de que el vehículo que conducía cayera a una quebrada.

El hecho, registrado por cámaras de seguridad, dejó el automóvil en aparente pérdida total y al conductor con lesiones que le impiden trabajar.

El siniestro ocurrió hacia las 5:00 p. m., cuando el taxi transitaba por una vía del sector. Las imágenes muestran que el vehículo avanzaba sin aparentes maniobras peligrosas hasta que, al tomar una curva, salió del camino y cayó al barranco.

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Las autoridades acordonaron el lugar durante varias horas mientras realizaban la inspección y recuperaban el automotor.

Salazar aseguró que en el momento del accidente viajaba solo y recibió atención médica inmediata. Aunque sufrió golpes y otras lesiones, indicó que estas no fueron de gravedad.

El conductor afirmó que se desplazaba a 10 kilómetros por hora y negó que el accidente hubiera sido consecuencia de un exceso de velocidad o de una imprudencia.

“En el momento de los hechos iba conduciendo el vehículo y estaba solo (...) me hice a la derecha y ahí desafortunadamente perdí el equilibrio del vehículo”, dijo a Citytv. Asimismo, señaló que las condiciones de la vía y la ausencia de una baranda de protección habrían sido determinantes en la caída.

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“Estoy totalmente maltratado, gracias a Dios no tengo lesiones muy graves, pero no puedo salir a trabajar así y estoy a la espera de la aseguradora del vehículo”, agregó.

El conductor aseguró que el accidente se produjo por las condiciones del corredor y la falta de una baranda de protección - crédito @patrudelanoche/X

Habitantes del sector respaldaron esa versión y afirmaron que el tramo donde ocurrió el accidente presenta riesgos desde hace tiempo. Según relataron, días antes un ciclista murió tras caer en esa misma vía.

Los residentes solicitaron a la Alcaldía Local instalar una baranda e intervenir el corredor para mejorar la seguridad, al advertir que la calzada es angosta y facilita que los vehículos se salgan del camino.

De acuerdo con Q’hubo, el accidente ocurrió sobre la carrera 14D con calle 91A Sur, en sentido oriente-occidente. Las autoridades continúan investigando las causas del siniestro.

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Un alimentador cayó en un abismo

El siniestro ocurrió luego de un choque múltiple con una camioneta y un taxi - crédito @PasaenBogota/X

El accidente ocurrió apenas unos días después de otro grave siniestro vial registrado en el sur de Bogotá. En esa ocasión, un bus alimentador de Transmilenio cayó a una pendiente en la localidad de San Cristóbal luego de un choque que, según la información preliminar, involucró a un taxi.

El hecho se presentó en la calle 63 Sur con carrera 10B Este y movilizó a los organismos de emergencia, que atendieron a los ocupantes del vehículo mientras acordonaban el sector para adelantar las labores de inspección.

Transmilenio informó que, una vez recibió el reporte del accidente, activó sus protocolos de atención y desplazó ambulancias, unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos y personal de la Policía para asistir a las personas lesionadas.

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Las autoridades se encuentran confirmando el número de lesionados y la gravedad de las heridas - crédito @PasaenBogota/X y captura de pantalla Google Maps

La empresa también indicó que el vehículo involucrado pertenece al concesionario Consorcio Express y aseguró que continuará reforzando las medidas de control y monitoreo para garantizar la seguridad operacional del sistema.

Videos compartidos por ciudadanos mostraron el bus completamente volcado sobre una pendiente, mientras las lluvias registradas durante la jornada complicaban las labores de rescate y atención de la emergencia. En las imágenes también se observaba un taxi con daños en sus vidrios, así como ambulancias, máquinas de bomberos y restos de los vehículos involucrados.

Aunque inicialmente se mencionó la posible participación de un tercer vehículo, las autoridades señalaron que hasta ese momento únicamente estaba confirmada la colisión entre el bus zonal y el taxi. Asimismo, indicaron que continuarían recopilando pruebas y testimonios para esclarecer la secuencia de los hechos.

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Los dos accidentes, ocurridos con pocos días de diferencia en el sur de Bogotá, han reavivado las preocupaciones de residentes y conductores sobre las condiciones de seguridad en algunos corredores viales de la ciudad.