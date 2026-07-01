Esposa de Abelardo de la Espriella fue elogiada por compartir su labor social junto a las ‘Tigresas de la Patria’

Ana Lucía Pineda estuvo acompañada por un grupo de mujeres al que llamó las "Tigresas Moviéndose con Corazón" en una labor social para la entrega de sillas de ruedas - crédito Ana Lucía Pineda / Instagram

Ana Lucía Pineda lideró una campaña para entregar sillas de ruedas en Colombia y usó esa iniciativa para mostrar la agenda social con la que empieza a construir su perfil público junto a Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia, que iniciará su mandato el 7 de agosto de 2026.

La acción fue publicada en su cuenta de Instagram y en el video se puede ver a la futura primera dama trabajando para proyectar una identidad asociada con servicio social, pues su equipo, al que llamó “Tigresas de la Patria”, realizó una labor de acompañamiento a personas con limitaciones físicas.

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Pineda explicó el sentido de la campaña en su publicación: “Cada silla de ruedas entregada es mucho más que ayuda: es autonomía recuperada. Seguimos firmes en nuestro compromiso, fe y vocación de servicio, porque cuando nos movemos con corazón, transformamos vidas”.

En el mensaje, la pareja de De la Espriella agradeció a las mujeres que trabajaron con ella: “Tigresas de la Patria: mujeres firmes por Colombia, firmes por la Patria y comprometidas con el bienestar de quienes más lo necesitan”.

La esposa del mandatario electo publicó detalles de su trabajo social - crédito Ana Lucía Pineda / Instagram

Según la publicación, la iniciativa lleva por nombre “Tigresas moviéndose con el corazón” y está orientada a personas que necesitan apoyo para realizar sus tareas sin depender de nadie. Por esta razón, Pineda aseguró que la entrega de una silla de ruedas no se limita a una ayuda material, sino que se vincula con dignidad y calidad de vida para los beneficiarios.

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Pese a que en el video se mostró a varias personas que recibieron la silla de ruedas, aún no se conoce cuántas serán entregadas y en qué municipios se desarrollará la campaña.

Cabe mencionar que los post recientes de Ana Lucía Pineda se han convertido en ejemplo del lugar que busca ocupar, pues más allá de su condición de esposa del presidente electo, su exposición en redes sociales muestra su acompañamiento en eventos oficiales y su presencia en actividades sociales.

Una primera dama con fuerte presencia en redes sociales

En las últimas semanas, su nombre ganó visibilidad tanto por su papel en el entorno familiar como por su presencia en actividades públicas y comunitarias. Y es que Ana Lucía es madre de los cuatro hijos del nuevo presidente, llamados Lucía, Salvador, Filipo y Francesca, aunque no ha dejado su trabajo en varias empresas.

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La esposa del abogado es administradora de empresas, formada en la Universidad Javeriana de Bogotá, y egresada del Colegio Británico de Montería. El perfil oficial publicado en la página del movimiento del presidente electo, llamado Defensores de la Patria, indica que Ana Lucía Pineda ha desarrollado su carrera con énfasis en mercadeo, recursos humanos y gestión de calidad.

Ana Lucía Pineda empezó a realizar obras sociales aún antes de la posesión de su esposo como presidente - crédito analu_pineda / Instagram

Los comentarios en el video de la iniciativa reforzaron su viralización

La publicación se compartió con rapidez y estuvo acompañada por reacciones de usuarios que celebraron la acción. Entre los mensajes se encuentran algunos como: “Muchas gracias por su noble labor. Bendiciones” y “Excelente gestión y esto sin comenzar el mandato”.

Otras respuestas son: “Qué linda esa vocación de trabajar con el corazón, felicitaciones, Dios le acompañe en todo cuanto emprenda. Eso contagia, poco a poco los cambios serán notorios”, “Qué diferencia hay entre esta primera dama del señor presidente Abelardo al presidente anterior con los colombianos que de verdad necesitan, ahí está la primera dama” y “Que bonita obra de la primera dama de la nación así debe ser, gracias”.

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La publicación de Ana Lucía Pineda se viraliza y dispara reacciones en redes por su iniciativa social - crédito @analu_pineda/Instagram

Entre otros mensajes se encuentran algunos que recordaron a Verónica Alcocer y su poca presencia en el mandato de Gustavo Petro: “Que diferencia, mientras la Alcocer mantenía paseando, y con Nerú haciéndole masajes” y “La otra primera dama se la pasó rumbeando y gastándose el presupuesto de los colombianos, no hizo más nada, muy bien primera dama me alegra por usted y el señor presidente”.