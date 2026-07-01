Iván Cepeda explicó qué quiso decir con “desobediencia civil” tras sus polémicas declaraciones contra el Gobierno De La Espriella

Cepeda será el líder de la oposición en el Congreso cuando De la Espriella asuma como presidente de la República el viernes 7 de agosto de 2026 - créditos Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Iván Cepeda, senador electo y excandidato presidencial del Pacto Histórico, volvió a dar de qué hablar en una entrevista concedida pocas horas después de su pronunciamiento público en el que convocó a la ciudadanía a sumarse a su forma de protesta ante el gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella, luego de su derrota en la segunda vuelta de elecciones del domingo 21 de junio de 2026.

“Si estas condiciones de legalidad no se cumplen, como líder de la oposición y candidato que obtuvo más de 12 millones 700 mil votos en la elección del veintiuno de junio, no me prestaré para esta violación de nuestra soberanía y emprenderé el camino de la desobediencia civil pacífica, que implica no reconocer la autoridad de alguien que no responde a la defensa de la soberanía nacional”, declaró Cepeda a medios de comunicación el martes 30 de junio.

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Sobre estas declaraciones, Cepeda conversó con el programa Noches de opinión sobre el significado detrás de su declaración que causó polémica en el país político.

Cepeda se refirió al tema la misma noche del martes 30 de junio de 2026, luego de confirmar que liderará la oposición en el Congreso de Colombia, y explicó que su llamado a la “desobediencia civil” responde a lo que considera una coyuntura inédita en la historia política reciente.

“Como nos enseña la desobediencia civil, cuando la ley, las instituciones o la autoridad entran en conflicto con la conciencia moral, el ciudadano no solo tiene el derecho, sino el deber de resistir pacíficamente, negándose a colaborar con la injusticia, el oprobio y la opresión. Eso es lo que haremos, que no quepa duda si De la Espriella toma el camino de violar nuestra dignidad nacional”, dijo Cepeda.

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El excandidato presidencial del Pacto Histórico señaló que Abelardo de la Espriella debe “desistir” de la idea de extraditar al presidente Gustavo Petro - crédito En vivo Iván Cepeda

Además de la entrevista, la mañana del miércoles 1 de julio de 2026, el excandidato presidencial Cepeda publicó un mensaje desde su cuenta de X para precisar este tema que generó polémica nacional.

“Advierto que se deja de lado la esencia del problema: la afrenta a la dignidad nacional. También se busca ignorar el cuestionamiento central. El candidato elegido debe aclarar si es colaborador o agente de un organismo de seguridad e inteligencia estadounidense”, señaló el también excongresista, haciendo alusión a De la Espriella.

Para Cepeda, el gobierno electo intentaría “asimilar dos decisiones claramente diferenciadas”.

“De un lado, el pronunciamiento sobre las formalidades del proceso electoral. En esta decisión me ratifico. Y de otro lado, las obligaciones que genera la ciudadanía estadounidense, que son incompatibles para el ejercicio de la Presidencia en Colombia”, señaló el senador, al detallar que “se trata de obligaciones, sobre las cuales ya se pronunciaron 20 exmagistrados en una comunicación pública”, añadió.

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Cepeda se refirió a su anuncio vía X la mañana del miércoles 1 julio de 2026 - crédito @IvanCepedaCast

El excandidato puntualizó que la movilización será pacífica y articulada con el movimiento social.

“Lo primero aquí será sentarse con el movimiento social, por supuesto, para definir las modalidades que tendrá nuestra acción. Y yo adelanto esto: si nosotros dejamos que se quite o se elimine una reforma social, una conquista importante que se haya tenido bajo esos años, estamos inmediatamente expuestos a que nos quiten todas las reformas sociales. Así que este va a ser un pulso que se va a llevar a cabo, digamos, cosa por cosa, hecho por hecho, acción por acción de las que haga el gobierno”, destacó el congresista.

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En la entrevista, Cepeda defendió el balance de su campaña electoral y de la fuerza alternativa que representó en los comicios.

“El Pacto Histórico, como formación relativamente reciente, se ha presentado a estas elecciones de una manera democrática, deliberativa y transparente. Somos la única colectividad que eligió con voto popular, a través de una consulta, a todas sus candidatas y todos sus candidatos, tanto al Congreso de la República como a la Presidencia”, afirmó el excandidato de la izquierda.

Cepeda concedió la entrevista la noche del martes 30 de junio, mismo día en que realizó el polémico anuncio - crédito captura de pantalla Señal Colombia/YouTube

Iván Cepeda destacó la participación multitudinaria y la transparencia en su campaña, pero aceptó errores

“Hicimos un gran proceso democrático de participación con más de 2’700.000 votos y llegamos a unas candidaturas. Nuestra intención era participar en una consulta interpartidista, pero mi participación fue arbitrariamente impedida por el Consejo Nacional Electoral y, a pesar de ello, tuvimos el resultado más importante en materia de elección del Congreso de la República, con la bancada más numerosa”.

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Cepeda reconoció que, aunque la campaña fue diferente a las tradicionales —sin alianzas con aparatos políticos ni derroche de recursos—, hubo errores que asume.

“Sí, es muy probable, ha habido fallos, errores, equivocaciones, problemas y, como lo he dicho, yo soy el responsable de ellos, los asumo. Se me ha subrayado que faltó más despliegue en las redes sociales, que probablemente hubiéramos debido hacer más gastos. Pero advertí muy claramente cuál sería el tipo de campaña que haríamos y me he mantenido coherente con ese propósito”, confesó el excandidato presidencial.

Sobre el reconocimiento del resultado electoral y las objeciones a la presidencia de Abelardo de la Espriella, Cepeda sostuvo: “Nosotros hemos hecho denuncias que han tenido que ver con la manera en cómo transcurrió el proceso electoral. Una de ellas, la injerencia del gobierno de Estados Unidos en el proceso electoral”.

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Cepeda reconoció que hubo errores en su campaña y asumió la responsabilidad tras la derrota en la segunda vuelta de elecciones del domingo 21 de junio de 2026 ante Abelardo de la Espriella - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Seguido a esto, el que será líder de la oposición en el Congreso, añadió: “Y esa no es una acusación nuestra, sino es una afirmación que ha hecho el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha dicho que gracias a su apoyo y a la manera en como él influyó en nuestras elecciones, fue elegido De la Espriella. Son palabras de él”.

Además, él excandidato destacó que, aunque reconocieron los resultados “con las salvedades que introdujimos en su momento”, persisten dudas sobre la legitimidad por la “incompatibilidad manifiesta que hay entre el juramento que ha hecho el señor de la Espriella para ser ciudadano estadounidense y el cumplimiento de sus deberes como jefe de Estado y como garante de la Constitución en Colombia”.

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