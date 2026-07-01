Colombia

Embajada de Colombia en Bélgica lamentó la muerte del embajador Gustavo Gallón: “Defensor incansable de los derechos humanos”

La misión diplomática en Bruselas resaltó la trayectoria del jurista colombiano, fundador de la Comisión Colombiana de Juristas, y recordó su trabajo por las víctimas y la paz

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GUSTAVO GALLÓN Embajador, Representante Permanente Misión Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas - Ginebra
Gustavo Gallón Giraldo fue embajador de Colombia ante las Naciones Unidas en Ginebra desde 2022 y una de las figuras más reconocidas en la defensa de los derechos humanos - crédito Colprensa

La embajada de Colombia en Bélgica expresó su pesar por el fallecimiento de Gustavo Gallón Giraldo, embajador de Colombia y representante permanente ante las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, a quien describió como un “defensor incansable de los derechos humanos y de la paz” y una de las figuras más importantes del país en la promoción de los derechos humanos y la justicia.

A través de un comunicado divulgado este primero de julio de 2026 desde Bruselas, la misión diplomática rindió homenaje a la trayectoria del jurista colombiano, destacando que dedicó su vida a la defensa de las víctimas, la democracia y el fortalecimiento del derecho internacional.

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En el mensaje, la embajada señaló que Gallón “dedicó su vida profesional a la defensa de los derechos humanos y la dignidad de las víctimas, así como al desarrollo y solidez de la democracia”.

Asimismo, resaltó que, desde distintos escenarios nacionales e internacionales, “luchó siempre por defender la verdad y por encontrar justicia para las víctimas en Colombia y en países como Haití y Guinea Ecuatorial”.

La Embajada de Colombia en Bélgica expresó sus condolencias por el fallecimiento de Gustavo Gallón Giraldo y destacó su legado como defensor de los derechos humanos y de la paz - crédito Embajada de Colombia en Bruselas
La Embajada de Colombia en Bélgica expresó sus condolencias por el fallecimiento de Gustavo Gallón Giraldo y destacó su legado como defensor de los derechos humanos y de la paz - crédito Embajada de Colombia en Bruselas

El pronunciamiento se conoció un día después de que el presidente Gustavo Petro informara el fallecimiento del diplomático. El mandatario explicó que Gallón permanecía hospitalizado desde hacía varios días y aseguró que, “de acuerdo con las normas suizas, fue desconectado”. Además, anunció que se realizará una velación en el Salón Bolívar del Palacio de San Carlos, sede de la Cancillería.

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La embajada destacó especialmente el legado de Gallón como fundador de la Comisión Colombiana de Juristas, organización desde la cual impulsó durante décadas el desarrollo del derecho internacional, los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

Según el comunicado, como fundador y director de esa entidad “contribuyó al desarrollo del Derecho Internacional, de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario”. También recordó que trabajó “incansablemente por allanar el camino de la paz en Colombia” junto a defensores de derechos humanos, organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las Naciones Unidas.

Gustavo Gallón, embajador de Colombia ante la ONU - crédito Cancillería.
Durante décadas, Gustavo Gallón Giraldo promovió la defensa de las víctimas, el derecho internacional y la construcción de paz en Colombia y en escenarios internacionales - crédito Cancillería.

Su reconocimiento internacional también quedó reflejado en las responsabilidades que desempeñó fuera del país. La representación diplomática recordó que fue designado como representante especial para Guinea Ecuatorial y que igualmente se desempeñó como experto independiente de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Haití, cargos desde los cuales promovió la protección de las víctimas y el respeto por los derechos fundamentales.

En el ámbito nacional, la embajada señaló que Gallón no solo ayudó a visibilizar ante la comunidad internacional las violaciones de derechos humanos ocurridas en Colombia, sino que además fue conjuez de la Corte Constitucional y participó activamente en distintos escenarios relacionados con la construcción de paz y la memoria histórica.

Uno de los aspectos que la misión diplomática resaltó fue su gestión como embajador de Colombia ante las Naciones Unidas en Ginebra, cargo que ocupaba desde 2022. En ese periodo, indicó el comunicado, promovió la elección de Colombia, por primera vez, como miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, un logro considerado significativo para la política exterior colombiana en materia de derechos humanos.

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El presidente confirmó la muerte del diplomático en Suiza a través de este mensaje - crédito @petrogustavo/X

Además de su trayectoria diplomática y jurídica, Gallón también dejó una amplia huella en la academia. La embajada recordó que fue profesor de derecho en las universidades Nacional, de los Andes, Javeriana y Externado, así como del Instituto Kellog de la Universidad de Notre Dame en Francia, donde formó a varias generaciones de estudiantes e investigadores.

La canciller Rosa Villavicencio también se pronunció sobre su fallecimiento y destacó su legado en la defensa de los derechos humanos y su trabajo para fortalecer la presencia de Colombia en los escenarios multilaterales dedicados a esa materia.

El comunicado de la Embajada de Colombia en Bélgica concluyó enviando un mensaje de solidaridad a sus familiares, amigos y al país. En el texto, la representación diplomática afirmó que con la partida de Gustavo Gallón Giraldo “ha partido uno de los grandes maestros defensor de los derechos humanos, un internacionalista y uno de los grandes seres humanos que ha surgido de nuestro país”.

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