Colombia

En cuánto quedó el saldo adeudado al Ecopetrol luego de que el Gobierno pagara $1,02 billones por deuda del Fepc

La cancelación del segundo trimestre de 2025 se formalizó en la Resolución 1492 del 30 de junio de 2026 y se ejecutó con Títulos de Tesorería Clase B de corto plazo

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El Fepc ha crecido $18,8 billones en los últimos cinco años, según el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana - crédito Colprensa
El Gobierno de Colombia pagó $1,02 billones al Grupo Ecopetrol por la deuda del Fapc correspondiente al segundo trimestre de 2025 - crédito Colprensa

El Gobierno nacional pagó $1,02 billones al Grupo Ecopetrol por la deuda del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc) correspondiente al segundo trimestre de 2025, un desembolso que se hizo con TES de corto plazo y que completó el 100% de esa cuenta por cobrar.

El Gobierno colombiano optó por el uso de Títulos de Tesorería (TES) para solventar la deuda del Fepc, evitando así el desembolso de dinero en efectivo. Mediante este mecanismo, se otorgan bonos de deuda pública a acreedores como Ecopetrol, permitiendo cubrir el déficit existente sin comprometer la liquidez inmediata del Estado.

La operación quedó formalizada en la Resolución 1492 del 30 de junio de 2026 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. El pago no se hizo en efectivo, sino mediante la entrega de Títulos de Tesorería Clase B de corto plazo.

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Según Ecopetrol, del total reconocido, $0,80 billones fueron para Ecopetrol S.A. y $0,22 billones para la Refinería de Cartagena S.A.S., Reficar. La compañía señaló que con esta operación quedó cancelada en su totalidad la cuenta del segundo trimestre de 2025.

La deuda del Fepc con Ecopetrol se canceló con TES Clase B de corto plazo y no con efectivo - crédito Luisa González/Reuters
La deuda del Fepc con Ecopetrol se canceló con TES Clase B de corto plazo y no con efectivo - crédito Luisa González/Reuters

La petrolera informó que, con corte a junio de 2025, el saldo pendiente de la cuenta del Fepc se ubicó en $2,5 billones, el nivel más bajo de los últimos cuatro años. Ese dato muestra la reducción de las obligaciones acumuladas del fondo con las sociedades del grupo.

Entre enero de 2022 y junio de 2025, de acuerdo con la empresa, la Nación pagó $72,8 billones por obligaciones originadas en 2021, 2022, 2023 y 2024.

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La compañía indicó que esos recursos permitieron ejecutar su plan de inversiones sin afectar la continuidad de las operaciones y mantener el avance de proyectos de transición energética.

En un pronunciamiento citado por la propia empresa, la estatal petrolera afirmó: “Ecopetrol reconoce al Gobierno Nacional el esfuerzo por pagar los saldos de la cuenta del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc), generados por factores externos relacionados con el comportamiento del mercado internacional de gasolina y diésel y el marco normativo establecido desde la creación del Fepc, mediante la Ley 1151 de 2007”.

La empresa sostuvo que este pago refleja el trabajo adelantado con el Gobierno Nacional y con los ministerios de Hacienda y de Minas y Energía para poner en marcha mecanismos orientados a reducir los saldos pendientes del fondo.

El objetivo, explicó, es atender las obligaciones generadas por el funcionamiento del esquema y avanzar en el reconocimiento de los recursos adeudados.

Ecopetrol informó que la cuenta por cobrar del segundo trimestre de 2025 quedó pagada en su totalidad - crédito Luisa González/Reuters
Ecopetrol informó que la cuenta por cobrar del segundo trimestre de 2025 quedó pagada en su totalidad - crédito Luisa González/Reuters

Ecopetrol recordó que entre 2021 y 2022 el fondo registró déficits sin precedentes por la diferencia entre los precios internacionales de los combustibles y los precios internos.

La compañía explicó que en ese periodo las cotizaciones externas subieron por la recuperación económica posterior a la pandemia, la guerra entre Rusia y Ucrania y la depreciación del peso colombiano.

Al mismo tiempo, agregó la petrolera, los precios locales se mantuvieron contenidos por la política de estabilización aplicada por el gobierno de entonces. Esa combinación elevó las cuentas por cobrar al Fepc, que después fueron reconocidas y pagadas de forma gradual por la Nación a través de distintos mecanismos financieros.

El pago ordenado por el Ministerio de Hacienda responde a esa lógica: cubrir obligaciones del fondo con nuevos títulos de deuda pública. En este caso, la cancelación total del segundo trimestre de 2025 se resolvió con TES Clase B de corto plazo entregados a favor de Ecopetrol y de Reficar.

El Fepc amortigua en Colombia el impacto del petróleo en la gasolina y el Acpm

La subida del diésel no afectará a los transportes masivos - crédito Colprensa
El Fepc es el Fondo de Estabilización de Precios de los combustibles en Colombia - crédito Colprensa

El Fepc es el Fondo de Estabilización de Precios de los combustibles en Colombia, un mecanismo del Gobierno nacional creado en 2007 para amortiguar el impacto de las fluctuaciones del precio internacional del petróleo en el mercado interno.

El fondo acumuló un déficit tras años en los que los precios internos se mantuvieron congelados para proteger el bolsillo de los ciudadanos y contener la inflación. Para sanear ese hueco fiscal, el Gobierno implementó ajustes graduales en el costo de los combustibles.

El Fepc opera como un sistema de subsidio y ahorro: cuando los precios internacionales de la gasolina y el Acpm (diésel) suben, cubre la diferencia para evitar alzas bruscas en las estaciones de servicio; si caen por debajo de un nivel de referencia, recauda la diferencia. Funciona sin personería jurídica y lo administra el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

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