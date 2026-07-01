Colombia

El Centro Democrático respondió a Gustavo Petro por resultados del actual gobierno: “Con dignidad cumpla su mandato”

La oposición insistió en que la administración de Petro heredó un país en el 2022 en condiciones favorables, mientras que el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella enfrentará desafíos más complejos en diferentes frentes

Guardar
Google icon
Centro Democrático Gustavo Petro - crédito Colprensa/Presidencia
Centro Democrático pidió a Gustavo Petro cumplir su mandato y resaltó crecimiento económico entregado en 2022 - crédito Colprensa/Presidencia

La primera reunión de empalme del gobierno entrante, liderado por el presidente electo Abelardo de la Espriella, reunió a más de 1.300 participantes, marcando el inicio de una transición que ya genera debate nacional.

El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, explicó que la estrategia de trabajo se enfocará en identificar posibles casos de corrupción en la administración saliente. “Buscamos destapar presuntos casos de corrupción”, afirmó Restrepo, señalando la voluntad del nuevo equipo de revisar a fondo la gestión anterior y garantizar transparencia en el arranque del nuevo mandato.

Sin embargo, las declaraciones de Restrepo provocaron una reacción inmediata del mandatario saliente, Gustavo Petro, quien utilizó su cuenta de X para expresar su desacuerdo y defender la gestión de su administración.

PUBLICIDAD

“Llevar el empalme a presuntos casos de corrupción, como dice Restrepo, no busca en realidad delitos, que pueden hacerlo cuando quieran, sino a desconocer los grandes avances sociales del gobierno que el siguiente gobierno no piensa proseguir”, escribió Petro.

José Manuel Restrepo calificó la paz total del gobierno de Gustavo Petro como un fracaso total y la vinculó con una sensación de impunidad en Colombia - crédito Asobancaria
José Manuel Restrepo anunció revisión de la gestión saliente y prometió transparencia en el proceso de transición - crédito Asobancaria

El presidente subrayó que su gobierno sí avanzó en metas sociales y económicas, y advirtió que el actual plan de desarrollo, Colombia Potencia de la Vida, tiene vigencia legal hasta mediados del siguiente año. “Debe ser respetado por ser ley vigente”, puntualizó.

Petro fue enfático en cuestionar el uso que se le dio al endeudamiento durante las administraciones anteriores, señalando que recursos públicos terminaron en manos de los sectores más ricos. “Ese fue un gobierno de mega corrupción”, aseguró.

PUBLICIDAD

Según el presidente, en su periodo se priorizó el pago de la deuda externa, la reducción del ritmo de endeudamiento y el gasto público orientado a la producción y la justicia social.

“En el gobierno Duque/Restrepo la deuda creció 77%, en el nuestro 41%, impulsada por el alza de la tasa de interés fijada por el Banco de la República”, explicó Petro. También defendió que en su administración la deuda no financió gasto corriente, sino pagos de créditos adquiridos.

El mandatario saliente sostuvo que el nuevo gobierno recibe indicadores positivos en materia social y económica. “Reciben el gobierno con la tasa de desocupación laboral más baja del siglo, con una economía real, tanto agraria como industrial en crecimiento, con una disminución real de cultivos ilícitos”, afirmó.

Gustavo Petro afirmó que deja una Colombia con menos pobreza y mayor crecimiento - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro afirmó que deja una Colombia con menos pobreza y mayor crecimiento - crédito @petrogustavo/X

Petro agregó: “El gobierno Abelardo/Restrepo recibe un país más justo socialmente, con 5 millones menos de pobres y 2 millones menos de pobres extremos. Con más salud en su población y con mucho menos hambre que como nos lo entregó el gobierno Duque/Restrepo”.

Las palabras de Petro generaron respuestas desde la oposición. El Centro Democrático, principal partido adversario, replicó en X: “Presidente Petro, usted compara gobiernos ignorando el contexto”.

El partido recalcó que la administración Duque/Restrepo enfrentó una pandemia mundial, “que paralizó países enteros y generó una crisis social sin precedentes”. Señalaron que el endeudamiento se dirigió a proteger a los sectores más vulnerables en la peor coyuntura del siglo.

“Aun así, le entregaron un país creciendo al 7% pospandemia. Usted, sin pandemia, lo entrega creciendo al 2%”, argumentó el Centro Democrático.

La colectividad opositora subrayó que el país afronta retos económicos, sociales y de seguridad complejos, y que la administración Petro recibió una Colombia en mejores condiciones.

Centro Democrático criticó a Gustavo Petro y defendió gestión de Iván Duque durante la pandemia - crédito @CeDemocratico/X
Centro Democrático criticó a Gustavo Petro y defendió gestión de Iván Duque durante la pandemia - crédito @CeDemocratico/X

“El presidente electo Abelardo de la Espriella y su vicepresidente José Manuel Restrepo reciben un país complejo en lo económico, social, de seguridad y de confianza internacional. Usted recibió uno en mejores condiciones”, aseveraron.

Finalmente, el mensaje del Centro Democrático concluyó con un llamado al presidente saliente: “Hágase un favor: con dignidad cumpla su mandato y en lo poco que queda haga lo mejor que esté en sus manos. Por amor a esta patria”.

El proceso de empalme en Colombia se desarrolla en medio de un cruce de señalamientos y visiones opuestas sobre los resultados de la administración saliente y el panorama que enfrenta el equipo entrante. Mientras el gobierno de Petro defiende los avances sociales y económicos alcanzados, la oposición y el nuevo gabinete enfatizan en la necesidad de transparencia y en los desafíos que heredarán en todos los frentes.

Temas Relacionados

Centro DemocráticoGustavo PetroEmpalmeIván DuqueColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Megaoperativo en Barranquilla dejó 10 personas capturadas y dos menores aprehendidos en medio de las disputas entre Los Pepes y Los Costeños

Las acciones hacen parte de la operación Zafiro, una ofensiva a nivel nacional que dejó 130 detenidos en todo el país en contra de delitos como el secuestro y la extorsión

Megaoperativo en Barranquilla dejó 10 personas capturadas y dos menores aprehendidos en medio de las disputas entre Los Pepes y Los Costeños

Mujer fue rescatada con quemaduras en su cuerpo tras incendio en restaurante de Cali: la ciudad ya completa 173 incendios estructurales en 2026

La trabajadora sufrió fuertes afectaciones y fue llevada a un centro asistencial, mientras el Cuerpo de Bomberos Voluntarios controló las llamas en un inmueble de cuatro pisos

Mujer fue rescatada con quemaduras en su cuerpo tras incendio en restaurante de Cali: la ciudad ya completa 173 incendios estructurales en 2026

Anato expresó su preocupación por el impuesto del Ministerio de la Igualdad a tiquetes internacionales: "Podría afectar el crecimiento del turismo"

La presidenta de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo recordó que el gremio ha pedido una tarifa del IVA del 5% para los tiquetes aéreos de pasajeros y otros servicios conexos del sector

Anato expresó su preocupación por el impuesto del Ministerio de la Igualdad a tiquetes internacionales: "Podría afectar el crecimiento del turismo"

La Universidad Nacional activó protocolos tras denuncias de amenazas presuntamente de las Águilas Negras en su sede Bogotá

En su pronunciamiento oficial, la institución remarcó su compromiso con los derechos humanos y llamó a reportar situaciones de riesgo e inseguridad en los campus universitarios

La Universidad Nacional activó protocolos tras denuncias de amenazas presuntamente de las Águilas Negras en su sede Bogotá

Capturaron en Cali al colombiano Cristhian Páez Talaga, señalado de ser clave en una red que camuflaba cocaína en cargamentos legales hacia Europa

La detención de Cristhian Páez Talaga se realizó en Cali (Valle del Cauca) el sábado 27 de junio, informaron las autoridades colombianas

Capturaron en Cali al colombiano Cristhian Páez Talaga, señalado de ser clave en una red que camuflaba cocaína en cargamentos legales hacia Europa
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Clan del Golfo negó versión del Ejército sobre muerte de soldado en medio de combates en Dabeiba, Antioquia

Clan del Golfo negó versión del Ejército sobre muerte de soldado en medio de combates en Dabeiba, Antioquia

A la cárcel ‘Trenzas’ y ‘Tom’: habrían participado en el atentado terrorista contra el Cantón Militar Pichincha en Cali

El futuro de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ tras la caída de ‘Marlon’: entre disputas con otras estructuras y operativos oficiales

Disidencias amenazaron a mineros en Antioquia y los acusaron de estar financiados de otros grupos armados: “A los machuqueros...”

Revelan audios sobre el ‘pacto secreto’ entre el Gobierno Petro y el Clan del Golfo previo a los diálogos de paz: “Juguemos a los congelados”

ENTRETENIMIENTO

La actriz Diana Ángel respondió a los comentarios de Abelardo de la Espriella sobre el ajiaco con mensaje satírico: “Desde la megacárcel”

La actriz Diana Ángel respondió a los comentarios de Abelardo de la Espriella sobre el ajiaco con mensaje satírico: “Desde la megacárcel”

Qué lleva Ryan Castro en su bolso de lujo: los artículos que siempre carga y la compra que le recomendó J Balvin

Isabella Ladera, que está embarazada, relató angustiante experiencia tras el doble terremoto en Venezuela: “Un llamado de urgencia”

Nicky Jam prestó su avión privado para enviar ayuda a Venezuela tras los recientes terremotos que ya dejan más de 2.000 muertos

Sofía Osío Luna es la nueva presentadora de ‘El Desafío’, que debutó en ‘La vuelta al mundial en 80 risas’

Deportes

Colombia vs. Ghana: hinchas se citaron en Monserrate, en Bogotá, para orar y pedir que no influya el “brujo ghanés” en el partido del Mundial 2026

Colombia vs. Ghana: hinchas se citaron en Monserrate, en Bogotá, para orar y pedir que no influya el “brujo ghanés” en el partido del Mundial 2026

Exfigura de la selección de Ghana lanzó advertencia a la selección Colombia de cara al duelo por el Mundial 2026: “No le tememos a nadie”

La selección Colombia jugará ante Ghana por el Mundial 2026 en el estadio más ruidoso del mundo: esta es la historia del recinto deportivo

Portugal vs. Croacia: hora y dónde ver en Colombia el duelo Cristiano Ronaldo y Luka Modrić en el Mundial 2026

Colombia ya tiene árbitro para enfrentar a Ghana en los dieciseisavos de final del Mundial 2026: Luis Díaz y James Rodríguez lo padecieron