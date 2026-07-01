El Centro Democrático respondió a Gustavo Petro por resultados del actual gobierno: “Con dignidad cumpla su mandato”

Centro Democrático pidió a Gustavo Petro cumplir su mandato y resaltó crecimiento económico entregado en 2022 - crédito Colprensa/Presidencia

La primera reunión de empalme del gobierno entrante, liderado por el presidente electo Abelardo de la Espriella, reunió a más de 1.300 participantes, marcando el inicio de una transición que ya genera debate nacional.

El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, explicó que la estrategia de trabajo se enfocará en identificar posibles casos de corrupción en la administración saliente. “Buscamos destapar presuntos casos de corrupción”, afirmó Restrepo, señalando la voluntad del nuevo equipo de revisar a fondo la gestión anterior y garantizar transparencia en el arranque del nuevo mandato.

Sin embargo, las declaraciones de Restrepo provocaron una reacción inmediata del mandatario saliente, Gustavo Petro, quien utilizó su cuenta de X para expresar su desacuerdo y defender la gestión de su administración.

PUBLICIDAD

“Llevar el empalme a presuntos casos de corrupción, como dice Restrepo, no busca en realidad delitos, que pueden hacerlo cuando quieran, sino a desconocer los grandes avances sociales del gobierno que el siguiente gobierno no piensa proseguir”, escribió Petro.

José Manuel Restrepo anunció revisión de la gestión saliente y prometió transparencia en el proceso de transición - crédito Asobancaria

El presidente subrayó que su gobierno sí avanzó en metas sociales y económicas, y advirtió que el actual plan de desarrollo, Colombia Potencia de la Vida, tiene vigencia legal hasta mediados del siguiente año. “Debe ser respetado por ser ley vigente”, puntualizó.

Petro fue enfático en cuestionar el uso que se le dio al endeudamiento durante las administraciones anteriores, señalando que recursos públicos terminaron en manos de los sectores más ricos. “Ese fue un gobierno de mega corrupción”, aseguró.

PUBLICIDAD

Según el presidente, en su periodo se priorizó el pago de la deuda externa, la reducción del ritmo de endeudamiento y el gasto público orientado a la producción y la justicia social.

“En el gobierno Duque/Restrepo la deuda creció 77%, en el nuestro 41%, impulsada por el alza de la tasa de interés fijada por el Banco de la República”, explicó Petro. También defendió que en su administración la deuda no financió gasto corriente, sino pagos de créditos adquiridos.

El mandatario saliente sostuvo que el nuevo gobierno recibe indicadores positivos en materia social y económica. “Reciben el gobierno con la tasa de desocupación laboral más baja del siglo, con una economía real, tanto agraria como industrial en crecimiento, con una disminución real de cultivos ilícitos”, afirmó.

PUBLICIDAD

Gustavo Petro afirmó que deja una Colombia con menos pobreza y mayor crecimiento - crédito @petrogustavo/X

Petro agregó: “El gobierno Abelardo/Restrepo recibe un país más justo socialmente, con 5 millones menos de pobres y 2 millones menos de pobres extremos. Con más salud en su población y con mucho menos hambre que como nos lo entregó el gobierno Duque/Restrepo”.

Las palabras de Petro generaron respuestas desde la oposición. El Centro Democrático, principal partido adversario, replicó en X: “Presidente Petro, usted compara gobiernos ignorando el contexto”.

El partido recalcó que la administración Duque/Restrepo enfrentó una pandemia mundial, “que paralizó países enteros y generó una crisis social sin precedentes”. Señalaron que el endeudamiento se dirigió a proteger a los sectores más vulnerables en la peor coyuntura del siglo.

PUBLICIDAD

“Aun así, le entregaron un país creciendo al 7% pospandemia. Usted, sin pandemia, lo entrega creciendo al 2%”, argumentó el Centro Democrático.

La colectividad opositora subrayó que el país afronta retos económicos, sociales y de seguridad complejos, y que la administración Petro recibió una Colombia en mejores condiciones.

Centro Democrático criticó a Gustavo Petro y defendió gestión de Iván Duque durante la pandemia - crédito @CeDemocratico/X

“El presidente electo Abelardo de la Espriella y su vicepresidente José Manuel Restrepo reciben un país complejo en lo económico, social, de seguridad y de confianza internacional. Usted recibió uno en mejores condiciones”, aseveraron.

Finalmente, el mensaje del Centro Democrático concluyó con un llamado al presidente saliente: “Hágase un favor: con dignidad cumpla su mandato y en lo poco que queda haga lo mejor que esté en sus manos. Por amor a esta patria”.

PUBLICIDAD

El proceso de empalme en Colombia se desarrolla en medio de un cruce de señalamientos y visiones opuestas sobre los resultados de la administración saliente y el panorama que enfrenta el equipo entrante. Mientras el gobierno de Petro defiende los avances sociales y económicos alcanzados, la oposición y el nuevo gabinete enfatizan en la necesidad de transparencia y en los desafíos que heredarán en todos los frentes.