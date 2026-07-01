Daniel Briceño acusó a Iván Cepeda de “extorsionar” al país con su anuncio de desobediencia civil e hizo un llamado por la seguridad

El representante electo del Centro Democrático cuestionó las declaraciones del senador y excandidato presidencial, que puso condiciones para reconocer el Gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito @danielbricen/X

Daniel Briceño, representante electo del Centro Democrático, acusó el martes 30 de junio de 2026 al senador y excandidato preisdencial Iván Cepeda de “extorsionar” al país, al anunciar que impulsará la desobediencia civil pacífica si el presidente Abelardo de la Espriella asume la presidencia sin cumplir una serie de condiciones. Para Briceño, ese anuncio no es una advertencia institucional sino una amenaza de ruptura del orden público que desconoce los comicios.

En efecto, Briceño sostuvo que el mensaje de Cepeda equivale a decir que, “si no se hace lo que Cepeda quiere que se haga, aun cuando perdió las elecciones, pues entonces van a la desobediencia civil”. Y vinculó esa expresión con las protestas de 2020 y 2021, que en su momento fueron denominadas como el “estallido social”, por lo que anticipó un escenario de confrontación en las calles contra la entrante administración, similar o peor a lo que pasó con Iván Duque.

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Y es que según las afirmaciones de Cepeda, condicionó el reconocimiento a De la Espriella a que el político renuncie a su nacionalidad estadounidense, aclare eventuales vínculos con agencias de seguridad de Estados Unidos, cese la persecución política y judicial y descarte una eventual extradición del saliente presidente Gustavo Petro. Si eso no ocurre, dijo que convocará a sus electores a desconocer pacíficamente órdenes o mandatos de la futura administración.

Iván Cepeda fue calificado por Daniel Briceño como un "extorsionador" de la política colombiana - crédito @IvanCepedaCast/X - Daniel F. Briceño/Facebook

“Debe quedar totalmente claro. Primero, que De la Espriella renuncia a la nacionalidad de Estados Unidos y debe aclarar si es o no colaborador o miembro de agencias de seguridad estadounidense. Segundo, debe respetar plenamente nuestra seguridad nacional y nuestra soberanía judicial. Tercero, debe cesar toda persecución contra el presidente Gustavo Petro y desistir de cualquier intento por extraditarlo. Y cuarto, debe cesar la persecución contra los opositores políticos y dejar de estimular la judicialización por parte del Departamento de Justicia", dijo el senador.

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Daniel Briceño fue vehemente contra Iván Cepeda y lo acusó de amenazar a los colombianos

En su declaración, el congresista más votado de la próxima legislatura, se refirió a la legitimidad del resultado electoral y en la reacción de la oposición frente a ese desenlace; por ello no dudó en señalarlo como un extorsionista. “Aquí está la extorsión. La extorsión consiste en que el señor Iván Cepeda, supuesto demócrata, está diciendo abiertamente que si no se hace lo que él quiere que se haga, aunque perdió las elecciones, entonces van a incendiar a Colombia”, dijo.

Fue entonces cuando el electo representante trajo a colación lo ocurrido en el pasado con los movimientos progresistas. “La última vez que escuché este concepto y que lo leí fue en el año 2020 y 2021, cuando el señor Iván Cepeda, el señor Gustavo Petro, el señor Gustavo Bolívar y todo el Pacto Histórico dijeron lo mismo: que iban a desobediencia civil contra el señor Iván Duque, presidente de la República, y este país terminó incendiado y estallado”, sostuvo Briceño.

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El representante electo Daniel Briceño puso la lupa sobre los alcances de la declarada desobediencia civil de Iván Cepeda - crédito Daniel F. Briceño/Facebook

A partir de esa comparación, el joven político bogotano se refirió a la actual controversia como una reedición de un ciclo de presión callejera. “Aquí ya una vez se tomaron las ciudades. Aquí ya una vez bloquearon la economía de Colombia, e incluso bloquearon ambulancias y otra serie de cosas, y eso lo hicieron para que Petro llegara al poder”, destacó el parlamentario electo en su pronunciamiento, en el que hizo, además, una dura advertencia de lo que vendría.

En su concepto, el anuncio de desobediencia civil no debe leerse como un acto simbólico sino como la antesala de una nueva escalada. “A todos ustedes que han escuchado la horrible extorsión por parte del señor Cepeda, les pido que por favor se unan”, expresó el congresista del Centro Democrático, que le salió al paso a lo expresado por el exaspirante presidencial, que reiteró que no reconocerá el gobierno de Abelardo de la Espriella si sus condiciones no son cumplidas.

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El excandidato presidencial del Pacto Histórico señaló que Abelardo de la Espriella debe “desistir” de la idea de extraditar al presidente Gustavo Petro - crédito En vivo Iván Cepeda

Y agregó que el alcance del anuncio hecho por Cepeda pone en riesgo la institucionalidad. “Puede que a usted no le guste Abelardo de la Espriella, pero esto es un llamado más allá del presidente electo. Esto es un llamado por la seguridad de Colombia. Esto es un llamado por la estabilidad de su negocio. Esto es un llamado por la estabilidad de nuestro propio país”, expresó el congresista, que defendió la decisión tomada en las urnas por más de 12.900.000 colombianos.

En el cierre de su acusación, Briceño insistió en que la controversia ya no gira sobre debates programáticos sino sobre un intento de presión al margen de la Constitución. “El señor Cepeda, quien ahora funge como líder de la oposición, lo único que le queda más allá de los argumentos, porque no los tiene, no está dando discusiones de fondo sobre la economía y las propuestas (...) es extorsionarnos”, concluyó el representante a la Cámara en su pronunciamiento.

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