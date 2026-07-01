Colombia

El Invima pidió suspender la venta de una marca de agua que se comercializa con un registro falso

La entidad sanitaria pidió que el producto no se compre, no se consuma y no se distribuya en el país, tras detectar que se promociona como alimento sin autorización válida y con rotulado irregular que podría traer consecuencias para los ciudadanos

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Varias bolsas transparentes de agua purificada con letras azules, llenas de líquido, dispuestas en dos estantes metálicos negros en una tienda
La venta de este producto es ilegal, por lo que el instituto pidió a los comerciantes tener precaución y no adquirirla para la venta - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El 30 de junio de 2026, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) alertó sobre la comercialización fraudulenta del agua marca Refresk en Colombia, porque el producto muestra en sus empaques el registro sanitario R. SAT. 1912301, un número que no existe, lo que llevó a la autoridad a pedir que no se consuma y no se distribuya en el país.

La advertencia quedó consignada en la alerta sanitaria No. 195-2026 de la Dirección de Alimentos y Bebidas, emitida en Bogotá con base en una denuncia. El organismo identificó que el producto se promociona y comercializa como alimento sin contar con el respectivo registro, permiso o notificación sanitaria.

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De acuerdo con el Invima, la norma considera fraudulento a los productos que, por su nivel de riesgo y por lo dispuesto en la regulación, requieren autorización sanitaria y se comercializan sin ella.

La autoridad sanitaria precisó que el producto lleva por nombre “Agua Pura Natural” marca Refresk. Del mismo modo, se señalaron incumplimientos en la denominación del producto en el rotulado que fija condiciones para la obtención, el envasado y la comercialización de agua potable tratada con fines de consumo humano.

Múltiples bolsas de plástico transparente con agua de la marca Refresk Agua Pura y texto informativo, dispuestas en varias filas sobre un estante.
El Invima reveló que el registro que reposa en el empaque no existe, por lo que se pide suspender su consumo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Instrucciones específicas del Invima para consumidores y comercios

Para la comunidad en general, la entidad pidió abstenerse de comprar el producto y recomendó a aquellos que ya lo hayan adquirido que suspendan su consumo y notifiquen a las autoridades.

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También sugirió consultar de forma permanente la aplicación web de alertas de alimentos y bebidas y las redes sociales oficiales @invimacolombia en X, Instagram y Facebook, donde se publican este tipo de alertas para evitar el consumo de alimentos fraudulentos y el uso de medicamentos que puedan representar un riesgo para la salud.

La consulta de autorizaciones de comercialización de alimentos y bebidas puede hacerse, además, en el sistema oficial de registros sanitarios de la página web del organismo. Ese canal permite verificar si un producto cuenta o no con autorización vigente antes de su compra.

A las secretarías de salud departamentales, distritales y municipales se les ordenó realizar la búsqueda activa de la bebida señalada en la alerta. Incluso, se exigió que se adelanten las respectivas acciones de inspección, vigilancia y control en establecimientos comerciales que potencialmente puedan distribuirla y aplicar las medidas sanitarias a que haya lugar.

El instituto pidió a esas entidades difundir la versión original de la alerta en sus canales disponibles, como páginas web y redes sociales para alertar a los ciudadanos que vivan o visiten de forma frecuente sus municipios y ciudades.

En cuanto a los establecimientos distribuidores y comercializadores recibieron una instrucción enfática y es que el producto fraudulento no debe ser distribuido ni comercializado en Colombia. La alerta añade que, si se evidencia su presencia en el mercado, podrá quedar sujeto a medidas sanitarias de seguridad, como cierres o multas.

Invima insta a verificar registros sanitarios antes de adquirir suplementos - crédito Colprensa
El Invima insta a verificar registros sanitarios antes de adquirir productos de este tipo - crédito Colprensa

La entidad recordó además que la responsabilidad por cumplir la normatividad sanitaria vigente recae en los titulares de registros, permisos y notificaciones sanitarias de alimentos y bebidas comercializadas en el país. Esa obligación puede extenderse a fabricantes, comercializadores e importadores, incluso cuando no sean titulares, según el artículo 47 de la Resolución 2674 de 2013.

Para otras autoridades con competencia en aspectos de ilegalidad, el llamado fue a realizar acciones de inspección, vigilancia y control en lugares no autorizados y en sitios que estén fuera de la vigilancia del Invima y de las entidades territoriales de salud. También deberán replicar la alerta sanitaria en sus propios medios de difusión.

Invima-Colombia
La entidad pide a la ciudadanía denunciar cualquier hallazgo del producto - crédito Colprensa

La notificación oficial identificó el caso con el número AA260611, con el que puede ser consultado. Para obtener información adicional o reportar los hallazgos del producto, el organismo habilitó en Bogotá la línea (+57) (601) 2425000 extensión 4500 y el correo alertas_alimentos@invima.gov.co.

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