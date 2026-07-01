Autoridades exigen no visitar el Parque Las Hermosas Gloria Valencia de Castaño en Tolima por “riesgos significativos”

Páramo en el Parque Nacional Natural Las Hermosas Gloria Valencia de Castaño - crédito Parques Nacionales Naturales de Colombia

El Parque Nacional Natural Las Hermosas Gloria Valencia de Castaño “no cuenta con vocación turística” y, en consecuencia, permanece cerrado para actividades de recreación, de acuerdo con la advertencia oficial emitida desde Parques Nacionales Naturales de Colombia.

De acuerdo con el llamado a la población colombiana, especialmente viajeros, la entidad confirmó a través de comunicado conocido por Infobae Colombia que las evaluaciones técnicas más recientes derivaron en que el área protegida no reúne las condiciones necesarias para recibir visitantes sin poner en riesgo la integridad de sus ecosistemas ni la seguridad de las personas.

Voceros de la entidad informaron que ningún sector del parque está autorizado para el ingreso de turistas, y que promover o permitir actividades de este tipo “representa riesgos significativos”, como impactos negativos sobre la flora y fauna, alteración de procesos ecológicos esenciales y generación de contaminación.

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Las Hermosas resguarda más de 400 humedales de origen glaciar, fundamentales para el abastecimiento de agua y la protección de especies como la danta de montaña y el puma concolor - crédito Parques Nacionales Naturales de Colombia

Además, los visitantes pueden enfrentarse a adversidades geográficas, climáticas y sociales en la zona.

Actualmente, según el comunicado, solo están permitidas actividades como conservación, restauración, educación ambiental, monitoreo e investigación científica, aunque incluso estas se encuentran temporalmente restringidas debido a alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo que advierten sobre condiciones complejas de orden público.

El Parque Nacional Natural Las Hermosas Gloria Valencia de Castaño cumple un papel estratégico para la conectividad ecológica entre el Macizo Colombiano y el Eje Cafetero, al proteger páramos, bosques alto y subandinos, nacimientos de agua y complejos lagunares.

Estos ecosistemas resultan indispensables para la regulación y el abastecimiento hídrico de los departamentos de Valle del Cauca y Tolima.

Cerro en el Parque Nacional Natural Las Hermosas - crédito PNN

La importancia ambiental de esta área fue ratificada por la Sentencia STL 510 de 2021, que reconoce al parque como un ecosistema clave para la biodiversidad andina y ordena la implementación de un Plan Especial de Protección destinado a preservar su integridad ecológica y la sostenibilidad de sus servicios ecosistémicos.

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Los detalles de este parque, que es área protegida

El Parque Nacional Natural Las Hermosas Gloria Valencia de Castaño representa uno de los escenarios ambientales más importantes de Colombia, con una extensión de 124.828,38 hectáreas distribuidas entre los departamentos de Valle del Cauca y Tolima.

Fue declarado área protegida en 1977 por el Ministerio de Agricultura de ese momento, pese a su extensión, pues el parque abarca jurisdicción en ocho municipios, seis de ellos en Valle del Cauca —entre los que figuran Palmira, Guadalajara de Buga, Tuluá, Sevilla, El Cerrito y Pradera— y dos en Tolima: Chaparral y Rioblanco.

El parque se encuentra en el complejo de páramos de la cordillera central y presenta un gradiente altitudinal que va desde los 1.600 hasta los 4.500 metros sobre el nivel del mar.

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Este es el cerro Tres Letras, el punto más alto en el parque Las Hermosa Gloria Valencia de Castaño - crédito @hfabian777/X

Su punto más alto corresponde al Cerro de Tres Letras, ubicado en la cuenca del río Anamichú en Rioblanco, mientras que la cota inferior se localiza en la cuenca del río Cambrín, en el sector de Maracaibo del mismo municipio.

Esta área protegida destaca por su riqueza hídrica, con más de 400 lagunas que alimentan numerosos afluentes clave para el desarrollo agrícola y energético tanto de la región como del país.

Los diversos ecosistemas presentes en el parque ofrecen bienes y servicios ambientales fundamentales, producto de su ubicación en una franja altitudinal que favorece una alta diversidad biológica.

El Parque Nacional Natural Las Hermosas también es refugio de especies emblemáticas como la danta de montaña, el puma concolor, el pato andino, el periquito de los nevados y el oso de anteojos. Estas especies sombrilla son vitales para el mantenimiento de los servicios ecosistémicos que benefician a los departamentos del Tolima y el Valle del Cauca, consolidando a Las Hermosas como un punto estratégico para la conservación de la biodiversidad en el país.

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