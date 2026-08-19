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Asocapitales lanzó herramienta con IA para conectar a ciudades afectadas por el terremoto con personal especializado: así funciona

Se trata de un banco que busca identificar, validar y conectar las necesidades de los territorios con profesionales, universidades, empresas y organizaciones que puedan aportar conocimiento y servicios clave

La iniciativa comenzó a operar en medio de la emergencia provocada por el terremoto que afectó al país, con el propósito de canalizar de manera organizada y verificable la disposición de diferentes sectores para apoyar a las ciudades y sus habitantes - crédito Asocapitales, @Alcaldiapereira/X y Canva
La iniciativa comenzó a operar en medio de la emergencia provocada por el terremoto que afectó al país, con el propósito de canalizar de manera organizada y verificable la disposición de diferentes sectores para apoyar a las ciudades y sus habitantes - crédito Asocapitales, @Alcaldiapereira/X y Canva
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La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) puso en funcionamiento el Banco de Necesidades y Talento para las Ciudades Capitales, una herramienta de articulación creada para facilitar la conexión entre requerimientos concretos de las ciudades y capacidades disponibles en Colombia y en el exterior.

La iniciativa comenzó a operar en medio de la emergencia ocasionada por el terremoto del 10 de agosto que afectó al país. Su propósito es canalizar la disposición de distintos sectores para colaborar y convertirla en respuestas concretas para las administraciones locales y sus habitantes.

El mecanismo parte de la identificación de capacidades existentes en diferentes sectores y plantea un proceso para conectarlas con las ciudades que las requieran. Entre los potenciales participantes se encuentran profesionales, universidades, empresas, gremios, colegios profesionales, organizaciones sociales, entidades públicas y actores de cooperación internacional.

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Así funciona la nueva herramienta

El sistema utilizará inteligencia artificial para apoyar la clasificación de información y la identificación de coincidencias entre las necesidades de las ciudades y las capacidades disponibles - crédito asocapitales.co/página web
El sistema utilizará inteligencia artificial para apoyar la clasificación de información y la identificación de coincidencias entre las necesidades de las ciudades y las capacidades disponibles - crédito asocapitales.co/página web

Cuando una ciudad identifique una necesidad, esta deberá ser registrada, validada y estructurada para determinar las características del apoyo requerido. Posteriormente, se realizará una búsqueda de capacidades que puedan responder a esas condiciones.

El proceso contempla variables relacionadas con el área de conocimiento, profesión, especialidad, experiencia, acreditaciones, ubicación, disponibilidad y modalidad de atención, además de aspectos como cobertura territorial, duración y condiciones logísticas.

Asocapitales tendrá a su cargo la articulación entre las necesidades identificadas y las capacidades encontradas, así como el seguimiento del proceso hasta establecer cuál fue su resultado.

Cada necesidad será sometida a un proceso de identificación, validación, clasificación, búsqueda de capacidades, conexión, seguimiento y cierre, por lo que la herramienta no funcionará únicamente como un directorio de profesionales o una bolsa de empleo - crédito asocapitales.co/página web
Cada necesidad será sometida a un proceso de identificación, validación, clasificación, búsqueda de capacidades, conexión, seguimiento y cierre, por lo que la herramienta no funcionará únicamente como un directorio de profesionales o una bolsa de empleo - crédito asocapitales.co/página web

La herramienta también contempla el uso de inteligencia artificial para apoyar determinadas tareas. La IA podrá contribuir a clasificar la información y encontrar coincidencias entre necesidades y capacidades, pero las decisiones permanecerán en manos de las personas y las instituciones responsables.

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De acuerdo con el modelo planteado, ninguna capacidad será asignada automáticamente. Esto significa que la identificación de una posible coincidencia mediante la herramienta no implica, por sí misma, la asignación de una persona, organización o servicio a una ciudad.

El Banco tampoco está concebido como un simple directorio de profesionales o una bolsa de empleo. Cada requerimiento será tratado como un caso que deberá avanzar por diferentes etapas: identificación, validación, clasificación, búsqueda de capacidades, conexión, seguimiento y cierre.

Por ello, el funcionamiento de la herramienta estará orientado a establecer conexiones que puedan ser verificadas y cuyos resultados puedan ser conocidos posteriormente.

De la atención de la emergencia a una red permanente

El Banco priorizará inicialmente el talento disponible en la misma ciudad que formule una necesidad, seguido por capacidades de la región, servicios que puedan prestarse de manera virtual, otras ciudades capitales y, posteriormente, recursos disponibles a escala nacional - crédito asocapitales.co/página web
El Banco priorizará inicialmente el talento disponible en la misma ciudad que formule una necesidad, seguido por capacidades de la región, servicios que puedan prestarse de manera virtual, otras ciudades capitales y, posteriormente, recursos disponibles a escala nacional - crédito asocapitales.co/página web

Aunque el terremoto aceleró la puesta en marcha del Banco, la iniciativa fue diseñada con una perspectiva que va más allá de la emergencia actual. El modelo contempla tres etapas para su desarrollo y utilización por parte de las ciudades capitales.

  1. La primera corresponde a la fase de emergencia, cuyo objetivo es responder de manera rápida a necesidades concretas que hayan sido identificadas y verificadas en los territorios.
  2. La segunda etapa está relacionada con la recuperación y reconstrucción. En esta fase se contempla la movilización de capacidades especializadas para atender requerimientos asociados, entre otros asuntos, con infraestructura, vivienda y servicios.
  3. La tercera busca consolidar una red permanente de resiliencia que pueda ser utilizada por las 32 ciudades capitales tanto durante situaciones de emergencia como en circunstancias que requieran conocimientos técnicos o institucionales específicos.

De esta manera, una ciudad que en el futuro enfrente una contingencia o necesite apoyo especializado podría acudir al Banco para identificar capacidades disponibles y establecer las conexiones correspondientes.

Uno de los principios establecidos por el modelo consiste en priorizar las capacidades existentes en los propios territorios. La búsqueda comenzará por el talento disponible en la misma ciudad y continuará con capacidades ubicadas en la región.

También se tendrán en cuenta aquellas capacidades que puedan prestarse de manera virtual. Después se podrán considerar profesionales o entidades de otras ciudades capitales y, finalmente, recursos disponibles en el ámbito nacional.

Alianzas y uso de la información

La información recopilada podría permitir identificar las principales brechas de capacidades de las ciudades capitales, como conocimientos escasos, capacidades concentradas territorialmente o necesidades comunes entre diferentes territorios - crédito Sergio Acero/REUTERS
La información recopilada podría permitir identificar las principales brechas de capacidades de las ciudades capitales, como conocimientos escasos, capacidades concentradas territorialmente o necesidades comunes entre diferentes territorios - crédito Sergio Acero/REUTERS

Para ampliar la capacidad de respuesta, el Banco plantea la construcción de un ecosistema de aliados. Entre los actores identificados se encuentran organismos multilaterales y de cooperación, universidades, colegios profesionales, gremios, empresas, organizaciones sociales y entidades vinculadas con el sector tecnológico.

El documento contempla posibles líneas de colaboración con estos sectores, pero precisa que se trata de posibilidades de articulación por explorar y no de compromisos adquiridos.

La herramienta también está planteada para generar información que, con el tiempo, permita conocer mejor las necesidades y capacidades de las ciudades capitales. A medida que el Banco acumule datos suficientes y verificables, podría identificar cuáles son las capacidades que presentan escasez de manera recurrente, dónde se encuentran concentradas y qué necesidades son compartidas por diferentes territorios.

Esta información podría dar lugar posteriormente a un Mapa de Brechas de Capacidades de las Ciudades Capitales, concebido como una herramienta que eventualmente serviría para orientar procesos de formación, fortalecimiento institucional, cooperación internacional, inversión y preparación ante futuras emergencias.

Sin embargo, el documento aclara que ese mapa corresponde a una evolución potencial del Banco y no constituye un producto que se encuentre actualmente disponible.

Las personas interesadas pueden consultar directamente el sitio habilitado por Asocapitales para conocer el Banco de Necesidades y Talento para las Ciudades Capitales: Banco de Necesidades y Talento para las Ciudades Capitales.

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