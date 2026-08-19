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Ingreso Mínimo Garantizado: más de 175.000 hogares en Bogotá recibirán transferencias en agosto, conozca los montos y beneficiarios según el Sisbén

Los recursos llegarán a cuentas en dale!, MOVii, DaviPlata, Bancamía, Nequi o Banco Caja Social, y quienes cobren por giro podrán reclamar en Efecty tras recibir la notificación

El distrito inició los pagos de agosto del Ingreso Mínimo Garantizado para más de 175.000 hogares y más de 114.000 personas vulnerables de Bogotá - crédito Secretaría de Integración Social
El distrito inició los pagos de agosto del Ingreso Mínimo Garantizado para más de 175.000 hogares y más de 114.000 personas vulnerables de Bogotá - crédito Secretaría de Integración Social
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La Secretaría Distrital de Integración Social comenzó los pagos de agosto del Ingreso Mínimo Garantizado (IMG), una estrategia clave para reducir la pobreza y proteger a los hogares y personas más vulnerables de Bogotá.

Para agosto de 2026, más de 175.000 hogares de los componentes de Pobreza Extrema, Primera Infancia y Educación, y más de 114.000 personas de los componentes de Jóvenes, Personas Mayores y Personas con Discapacidad, recibirán transferencias monetarias a través de billeteras digitales y giros.

El distrito destinó en agosto más de $45.000 millones para estos pagos, llevando la inversión acumulada del año a más de $345.000 millones. Los beneficiarios recibirán la transferencia en dale!, MOVii, DaviPlata, Bancamía, Nequi, Banco Caja Social o, mediante giro, podrán reclamarla en Efecty. Al estar el dinero disponible, los usuarios serán notificados por mensaje de texto.

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Bogotá invierte más de 34.000 millones de pesos en el Ingreso Mínimo Garantizado este mes - crédito Integración Social
Los pagos del Ingreso Mínimo Garantizado se entregan por billeteras digitales, entidades bancarias y giros en Efecty, con aviso por mensaje de texto - crédito Integración Social

Beneficiarios y categorías del Sisbén: ¿quiénes reciben el IMG?

El Ingreso Mínimo Garantizado está dirigido a hogares y personas en condición de pobreza y vulnerabilidad identificados a través del Sisbén IV. El esquema prioriza a los hogares Sisbén A (pobreza extrema), otorga apoyos condicionados y diferenciales a Sisbén B y, en algunos casos, a personas de Sisbén C, según la categoría y necesidades específicas.

Para agosto, los pagos cubren:

  • Más de 175.000 hogares (Pobreza Extrema, Primera Infancia, Educación).
  • Más de 114.000 personas (Jóvenes, Personas Mayores, Personas con Discapacidad).
  • Hogares en pagadiarios, que han sido focalizados para recibir apoyos económicos.
  • Más de 92.000 personas mayores reciben transferencias, en el marco del Mes del Envejecimiento y la Vejez.
  • Hogares del componente de Víctimas con pertenencia étnica (como el Cabildo Jaidrúa Emberá) vinculados por desplazamiento forzado.
La Secretaría de Integración Social ajusta el calendario de pagos para alinear las transferencias con el ciclo escolar en Bogotá - crédito Secretaría de Integración Social
Los pagos de agosto del IMG incluyen hogares en pobreza extrema, primera infancia, educación, pagadiarios, personas mayores, jóvenes, personas con discapacidad y víctimas étnicas - crédito Secretaría de Integración Social

El acceso al IMG no es automático: Integración Social verifica la pertenencia al Sisbén y el cumplimiento de criterios según cada componente. Además, los pagos de los componentes condicionados de Primera Infancia y Educación solo se realizan si la asistencia ha sido reportada y validada por las instituciones educativas; no hay pagos en meses sin actividad escolar.

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¿Cuánto reciben los beneficiarios según su grupo Sisbén?

Hogares Sisbén A (Pobreza extrema):

  • Reciben entre $92.000 y $472.500 por transferencia monetaria no condicionada.
  • Hogares con personas con discapacidad, personas mayores o jóvenes en ruta de inclusión social y productiva, pueden recibir transferencias adicionales.
  • Si hay niñas/os entre 0 y 6 años vinculados a la oferta institucional (Primera Infancia), o entre 7 y 19 años en servicios educativos distritales (Educación), se suman apoyos específicos.

Hogares Sisbén B:

  • Los beneficios cambian: la transferencia no condicionada se reemplaza por apoyos específicos.
  • Si el hogar tiene personas con discapacidad, personas mayores o jóvenes en ruta de inclusión social y productiva, recibe nuevas transferencias.
  • Sin integrantes en estas condiciones, el hogar egresa del IMG.
  • Apoyos adicionales en Primera Infancia y Educación aplican igual que en Sisbén A, siempre que los menores estén vinculados a la oferta institucional.
Megaferia de Ingreso Mínimo Garantizado llega a Bogotá en abril: así podrá acceder a ayudas de forma rápida y sin complicaciones - crédito @integracionbta/X
Los hogares Sisbén A reciben entre $92.000 y $472.500, mientras que las personas con discapacidad obtienen $190.000 y las personas mayores reciben $150.000 mensuales - crédito @integracionbta/X

Personas y hogares Sisbén C:

  • Las personas con discapacidad entre C1 y C9 pueden recibir IMG.
  • Personas mayores de 60 años que hayan sido titulares de bonos canjeables por alimentos y estén en C01, si cumplen condiciones de vulnerabilidad.
  • Jóvenes C1-C9 en la ruta de inclusión social y productiva también pueden recibir transferencias.
  • En Primera Infancia, si el hogar está en C1-C9 y cumple requisitos (0 a 6 años vinculados), accede a transferencias adicionales.

Montos específicos según condición:

  • Personas con discapacidad (Sisbén A, B, C1-C9): $190.000 mensuales.
  • Personas mayores (beneficiarios de Apoyos Económicos y Sisbén B): $150.000 mensuales.
  • Jóvenes en piloto de inclusión social y productiva: entre $200.000 y $400.000 por transferencia, hasta tres transferencias en el año.

Características generales del nuevo IMG

El modelo 2026 del IMG fortalece el apoyo a Sisbén A, incluye transferencias condicionadas para jóvenes en formación y empleabilidad, y amplía el acceso para personas con discapacidad, mayores y víctimas étnicas, incluso en Sisbén C. Los hogares Sisbén B reciben apoyos diferenciados; los que no cumplen condiciones específicas egresan del IMG.

El nuevo subsidio mensual está dirigido a desplazados sin Sisbén en procesos de retorno, reubicación o integración local - crédito Integración Social
El modelo 2026 del Ingreso Mínimo Garantizado amplía la cobertura para jóvenes, personas con discapacidad, personas mayores y víctimas étnicas, y mantiene pagos escalonados en Bogotá - crédito Integración Social

El componente de víctimas con pertenencia étnica está dirigido a hogares desplazados no registrados en Sisbén, que reciben una transferencia mensual durante 12 meses, siempre que lleven al menos un año en Bogotá y estén certificados en proceso de retorno, reubicación o integración local.

Todos los pagos se realizan de manera escalonada, y cualquier novedad se informa en www.integracionsocial.gov.co y redes oficiales de la Secretaría Distrital de Integración Social.

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