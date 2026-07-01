Abelardo de la Espriella presentó los puntos principales del empalme con el Gobierno Petro: “El más urgente es la corrupción”

De la Espriella aseguró que la corrupción sí tuvo "focos" en el Gobierno Petro - crédito @ManuelJVelez/X

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, presentó oficialmente los cuatro objetivos que orientarán el proceso de empalme de su administración con el Gobierno Petro.

Pese a que el ambiente tras las elecciones de segunda vuelta ha sido tenso y desde la administración de Gustavo Petro algunos altos funcionarios han alegado que el tono y las maneras del gobierno entrante para llevar a cabo la transición no son las más apropiadas, debido, por ejemplo, a la denominación de “empalme anticorrupción”, el mandatario electo insistió que la prioridad inicial será atacar, en efecto, “los focos de corrupción” de la saliente gestión.

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El Gobierno entrante, conformado por Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo, proyecta bajar el déficit fiscal al 4,5% en 2027, y atacar "los focos de corrupción" - crédito Catalina Olaya/Colprensa

A través de un comunicado sobre lo que dijo el presidente electo en el evento de apertura de empalme que se llevó a cabo el 30 de junio de 2026, De la Espriella aseguró que para lograr este primer objetivo no habrá tolerancia frente al flagelo y prometió contundencia para tratarlo.

“No voy a aceptar ningún acto de corrupción en mi gobierno. Seré el primero en defender los recursos públicos y cualquiera que esté involucrado en un acto de corrupción, así sea cercano, recibirá todo el peso de la ley. Aquí nadie tiene corona”, dijo De la Espriella.

El presidente electo especificó que el empalme tendrá la misión de identificar y “denunciar sin miedo” y ambigüedades los posibles casos de corrupción detectados en la administración saliente.

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Este es el comunicado oficial que se publicó en la página web de movimiento político Defensores de la Patria - crédito Defensores de la Patria/sitio web

La segunda línea de trabajo definida es “la reconstrucción de las narrativas y las agendas de la Patria”, una estrategia que, en sus palabras, constituye una revolución política y una contrarrevolución cultural que implicará “restablecer el orden de las cosas y recuperar el relato que la izquierda radical ha subvertido”, se leyó en la comunicación.

De la misma manera, el tercer objetivo que anunció De la Espriella es “la estabilización de la función pública”, que es la gestión que realizan los servidores públicos a través de las instituciones del Estado para lograr sus objetivos y que, en Colombia, atraviesa una crisis profunda, de acuerdo con la perspectiva del mandatario.

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Es decir, durante el proceso de empalme se sentarían nuevas bases para garantizar la eficiencia del Estado y el servicio a los ciudadanos.

En cuanto al cuarto objetivo, se pondrá en marcha un “rediseño del Estado colombiano”, que funcionará como “una estructura funcional, ágil y efectiva” en la solución de los problemas de la población.

Abelardo de la Espriella confirmó que quiere cambiar la "narrativa" política del país - crédito Mauricio Dueñas/EFE

“Este no va a ser un gobierno para unos pocos ni para los grupos de poder. Es un gobierno del pueblo y para el pueblo colombiano, y eso nunca se nos puede olvidar”, concluyó De la Espriella.

Procuraduría y Contraloría pidieron al Gobierno Petro transparencia en el empalme

Desde la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República se emitió una exhortación al Gobierno saliente y a las entidades de la Rama Ejecutiva nacional a publicar y mantener accesibles los informes de empalme para consulta pública, salvo aquellos protegidos por reserva legal.

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A través de una directiva conjunta expedida el 30 de junio, desde ambas entidades recordaron las reglas y principios que rigen la entrega y recepción de informes de gestión durante la transición gubernamental.

El líder del movimiento Defensores de la Patria sucederá al dirigente del Pacto Histórico a partir del 7 de agosto de 2026, donde cumplirá su periodo hasta el año 2030 - crédito VisualesIA (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los órganos de control solicitaron a los funcionarios “suministrar información suficiente, verificable y oportuna sobre asuntos administrativos, contractuales, presupuestales y misionales”, con el objetivo de asegurar la continuidad del servicio público y una transición institucional adecuada.

Además, recomendaron que desde Función Pública se verifique que todos los contratos se encuentren publicados en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop) y que la administración entrante reciba información clara y actualizada sobre los contratos próximos a vencer, luego de que se reportaron denuncias de caídas de la plataforma.

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