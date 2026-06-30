Urgencias del Hospital Universitario del Valle llegan al 130 % por sobredemanda de pacientes

Hospital Universitario del Valle del Cauca - crédito Gobernación del Valle del Cauca

El Hospital Universitario del Valle, HUV, enfrenta una situación crítica por la sobredemanda de pacientes y la falta de recursos derivada del no pago oportuno de las EPS. El centro asistencial de alta complejidad, uno de los más importantes del Valle del Cauca, asegura que está agotando su capacidad máxima mientras recibe usuarios que no encuentran atención en otras instituciones.

La información publicada por Blu Radio señala que el hospital no ha cerrado servicios, pese al difícil panorama financiero. Esa condición lo ha convertido en punto de llegada para pacientes de distinta complejidad, incluidos casos que podrían ser atendidos en centros de menor nivel, lo que ha aumentado la presión sobre urgencias, hospitalización y consulta externa.

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Hospital Universitario del Valle- Foto: Hospital Universitario del Valle

Según el gerente del HUV, Irne Torres, el servicio de urgencias registra una ocupación del 130 %. La institución pasó de tener 120 camillas a 150, mientras opera con 10 consultorios destinados a triage y atención básica. Ese desbordamiento ha afectado los tiempos de atención.

“Un proceso que tiene que ser de quince minutos, máximo media hora, pues se convierte en una atención de cuatro y hasta de cinco horas”, explicó Torres al describir el impacto de la congestión diaria.

Urgencias y hospitalización bajo presión

El panorama también es complejo en hospitalización, donde la sobreocupación llega al 100 %. El gerente indicó que una parte importante de la presión sobre urgencias se debe a que más del 60 % de los pacientes llega de forma particular, sin remisión de otra institución.

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Hospital Universitario del Valle - crédito Hospital Universitario del Valle

Esa situación, según Torres, termina saturando el servicio con personas que presentan condiciones menos críticas, mientras los casos vitales también deben esperar. El directivo recordó que el HUV está diseñado para atender patologías complejas, traumas mayores y enfermedades que requieren alta capacidad médica.

“El paciente que viene al HUV no debe ser un paciente con una gripa, ni con una uña encarnada”, afirmó el gerente. Agregó que allí deben llegar personas con patologías coronarias, traumas mayores y situaciones que exigen atención especializada y condiciones dignas para responder adecuadamente.

Torres también mencionó que, hace cerca de tres semanas, el hospital llegó a tener más de 15 ambulancias parqueadas afuera con pacientes complicados, mientras la sala estaba llena con usuarios cuya atención no requería necesariamente un nivel tan alto de complejidad.

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Citas de hasta tres meses y deudas millonarias

La sobredemanda también golpea los servicios ambulatorios. De acuerdo con el gerente, el hospital tiene capacidad instalada para atender cerca de 8.000 pacientes mensuales en consulta externa, pero está recibiendo alrededor de 15.000 solicitudes.

Eso ha llevado a que las citas, que antes podían asignarse en un plazo cercano a 15 días, ahora tengan tiempos de espera de 60, 70 y hasta 90 días. Para la institución, este represamiento refleja el deterioro general de la red de salud del departamento.

Hospital Universitario del Valle- crédito Hospital Universitario del Valle - Evaristo García / Facebook

El problema financiero agrava el panorama. Según el reporte, las deudas con el HUV ascienden a 700.000 millones de pesos, y casi la mitad corresponde a EPS intervenidas por el Gobierno Nacional. Torres explicó que, aunque el ejercicio financiero del hospital puede ser positivo, la liquidez está seriamente comprometida.

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Solo Emssanar debe más de 210.000 millones de pesos. A esa deuda se suman 110.000 millones de pesos de Nueva EPS, alrededor de 60.000 millones de pesos de Asmet Salud y cerca de 45.000 millones de pesos de Coosalud.

El gerente advirtió que algunas de esas entidades no están haciendo pagos de manera regular, lo que dificulta sostener la operación. Mientras tanto, el HUV continúa recibiendo pacientes en medio de una crisis que combina sobredemanda, demoras en atención y falta de liquidez para responder al volumen creciente de servicios.