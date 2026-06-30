Estas fueron las noticias que más buscaron los colombianos en Google durante junio de 2026

La imagen ilustra las tendencias de búsqueda de Google en Colombia durante junio de 2026, con un balón de fútbol y una urna electoral bajo símbolos de lluvia y sol en un fondo naranja. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las búsquedas de los colombianos en Google durante junio de 2026 estuvieron atravesadas por tres temas que concentraron buena parte de la conversación pública: Elecciones 2026, Mundial 2026 y Fenómeno de El Niño. Los datos visibles en Google Trends muestran picos claros de interés, diferencias regionales y consultas relacionadas que ayudan a entender por qué estos asuntos se volvieron tendencia.

La lectura de Google Trends debe hacerse con cuidado: los porcentajes no equivalen al número total de búsquedas. La plataforma usa una escala de 0 a 100, donde 100 indica la ubicación con mayor frecuencia relativa de búsquedas sobre ese término, en proporción al total de búsquedas realizadas allí. Un valor de 50 significa que la popularidad fue la mitad frente al punto máximo, y 0 indica que no hubo suficientes datos.

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Elecciones 2026: picos por resultados y escrutinio

El término Elecciones 2026 tuvo dos momentos fuertes de interés. El primero apareció al comienzo del periodo analizado, con el punto máximo de la gráfica, y el segundo se registró hacia la parte final de junio, cuando las búsquedas volvieron a subir con fuerza antes de caer nuevamente. Ese comportamiento muestra que los colombianos buscaron información en momentos clave del calendario electoral.

La herramienta Google Trends visualiza el interés de búsqueda por 'Elecciones 2026' en Colombia, incluyendo picos temporales y datos por subregión. (Crédito: Google Trends.)

Por ubicación, el mayor interés relativo se registró en Nariño, con 100. Le siguieron Amazonas, con 92; Chocó, con 91; Guaviare, con 89; y Sucre, con 87. Esto no significa que esos departamentos hayan tenido más búsquedas totales que ciudades más grandes, sino que allí el término fue más popular en proporción al volumen general de búsquedas de cada lugar.

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Las consultas relacionadas ayudan a entender el interés ciudadano. Entre ellas aparecen “boletín elecciones Colombia 2026”, “boletines de elecciones” y preguntas como “cuántos boletines son”. Además, el tema Escrutinio tuvo un aumento de 4.100 %, señal de que los usuarios no solo buscaron resultados, sino también información sobre el proceso de conteo y consolidación electoral.

Mundial 2026: calendario, grupos y posiciones

El Mundial 2026 mostró una tendencia diferente. Durante los primeros días el interés fue bajo, pero después tuvo un salto marcado y se mantuvo en niveles altos durante buena parte del mes. Hacia el cierre del periodo, la gráfica alcanzó su mayor punto, lo que refleja un crecimiento sostenido de las búsquedas sobre partidos, programación y posiciones.

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Un gráfico de Google Trends ilustra el interés de búsqueda sobre el Mundial 2026 en Colombia y señala que Bogotá presenta el mayor volumen de consultas. (Crédito: Google Trends.)

En esta tendencia, Bogotá apareció como la ubicación con mayor interés relativo, con 100. Después se ubicaron Cundinamarca, con 96; Nariño, con 94; Boyacá, con 93; y Santander, con 90. También se observa que otras regiones, como Norte de Santander, tuvieron niveles altos de búsqueda, aunque no entraron en el listado principal mostrado.

Las consultas relacionadas apuntan a necesidades muy concretas de los usuarios: “tabla de posiciones de la Copa Mundial”, “cuadro de partidos”, “quién juega hoy en el Mundial 2026”, “grupos” y “partidos mañana Mundial 2026”. En temas relacionados, FIFA creció 2.200 %, mientras que “Simulador Mundial 2026” apareció con aumento puntual.

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Fenómeno de El Niño: dudas sobre clima y efectos

El Fenómeno de El Niño permaneció casi sin variación durante buena parte del periodo, pero tuvo un salto abrupto hacia mediados de junio, cuando alcanzó el máximo de interés. Después, la tendencia se mantuvo con subidas y bajadas, lo que indica que el tema siguió generando consultas durante varios días.

El mayor interés relativo se registró en Antioquia, con 100. Luego aparecieron Bogotá, con 93; Sucre, con 86; Boyacá, con 71; y Huila, con 54. Las búsquedas relacionadas muestran un interés explicativo: “cuál es el fenómeno del niño” tuvo aumento puntual y “qué es el fenómeno de la niña” creció 90 %.

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Un gráfico de Google Trends muestra el interés de búsqueda sobre el Fenómeno de El Niño en Colombia y las subregiones más activas entre mayo y junio. (Crédito: Google Trends.)

Los temas asociados también fueron reveladores: verano, océano, meteorología y salud aparecieron en ascenso. Esto sugiere que los usuarios buscaron entender el fenómeno desde sus posibles efectos climáticos y cotidianos, más allá de una consulta general sobre el término.

En conjunto, Google Trends muestra que junio estuvo marcado por una combinación de política, deporte y clima. Las elecciones generaron búsquedas por boletines y escrutinio; el Mundial movió el interés por partidos y posiciones; y El Niño activó preguntas sobre fenómenos climáticos y sus impactos.