Subasta de la SAE en julio: carros, camionetas y motos podrán ofertarse

Subastas en julio por la SAE

La Sociedad de Activos Especiales, SAE, anunció una nueva subasta de vehículos para julio, con opciones que incluyen automóviles, camionetas, camperos, motos y tractocamiones disponibles a través de la plataforma El Martillo. La jornada abre una alternativa para quienes buscan comprar un automotor mediante puja, en un mercado en el que los precios de carros nuevos y usados dificultan el acceso para muchos colombianos.

La información publicada por Revista Semana señala que la SAE administra bienes que llegan a manos del Estado colombiano como resultado de labores de las autoridades contra actividades ilícitas. Dentro de ese inventario, la entidad cuenta con vehículos que son puestos en venta mediante procesos de subasta, bajo precios base definidos para cada lote o bien ofertado.

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Carros Colombia- crédito Reuters, Mazda Colombia y Kia

Según el reporte, los interesados podrán consultar la oferta disponible en El Martillo, plataforma en la que se publican los próximos eventos de subasta. Para esta jornada, la fecha clave será el 3 de julio de 2026, día en el que aparecerá el listado de carros, camionetas, motos y tractocamiones ofertados por la SAE.

Lotes disponibles en la subasta

La entidad presentó varios lotes de vehículos con marcas reconocidas en el mercado. Uno de ellos está compuesto por seis automotores y tiene un precio base de 170.554.530 pesos. Ese paquete incluye un Chevrolet Joy modelo 2023, un Renault Duster Dynamique 4x4 modelo 2015, una Kia New Sportage LX modelo 2016, una Toyota Hilux modelo 2006 y un Hyundai Santafe GL modelo 2007.

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Otro lote está conformado por tres vehículos y tiene un precio base de 101.067.334 pesos. En este caso, la oferta incluye una camioneta Audi Q7 3.0 TDI modelo 2008, una Ford Ecosport S modelo 2014 y un Toyota Prado Sumo modelo 2006.

Billetes Colombianos- crédito VisualesIA

También aparece un lote de cuatro vehículos con precio base de 150.580.307 pesos. Allí figuran un vehículo de placa WGL096, sin marca ni modelo especificados en el reporte, un Kia Soluto modelo 2023, un Mazda 3 modelo 2019 y un Toyota Corolla modelo 2007. La variedad de referencias muestra que la subasta reúne vehículos de distintos años, usos y segmentos, por lo que cada interesado debe revisar el estado de los bienes antes de ofertar.

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Cómo participar en El Martillo

Para participar en la subasta, los interesados deben ingresar al sitio oficial de El Martillo y dirigirse a la sección “Próximos eventos”. En el calendario deberán seleccionar el 3 de julio de 2026 para revisar el catálogo de vehículos disponibles y conocer los detalles de cada oferta.

Una vez dentro del listado, el usuario puede revisar los automotores disponibles y hacer clic en “Ver detalle” para conocer características, estado del bien y verificar si el vehículo se encuentra en exhibición. Ese paso es importante antes de realizar cualquier oferta, porque permite revisar la información básica del automotor y las condiciones del proceso.

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Después de elegir el vehículo o lote de interés, el participante debe presionar el botón “Ofertar”. Si no tiene una cuenta, tendrá que registrarse con sus datos personales en la plataforma. Quienes ya estén inscritos pueden continuar directamente con el proceso.

El siguiente paso es realizar un depósito de garantía, que puede hacerse mediante PSE o consignación bancaria. La plataforma indicará el valor que debe consignarse para quedar habilitado en la subasta. Luego, el interesado podrá presentar su oferta económica y esperar el resultado del proceso.

Con esta nueva jornada, la SAE busca poner en circulación vehículos que hacen parte de los bienes administrados por el Estado. Para los compradores, la subasta representa una opción distinta frente al mercado tradicional, aunque exige revisar cuidadosamente cada lote, cumplir los requisitos de participación y tener presente que la adjudicación dependerá de la puja presentada. También conviene verificar fechas, condiciones de exhibición y costos asociados antes de tomar una decisión.

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