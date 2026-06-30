Certificados de discapacidad en Medellín tardan más de 12 meses: Personería alerta crisis

Panorámica de Medellín - crédito Alcaldía de Medellín

La Personería de Medellín alertó por las demoras en la expedición de certificados de discapacidad en la ciudad y advirtió que el trámite puede tardar más de 12 meses. Según el organismo de control, la situación refleja una crisis administrativa que afecta a cientos de personas y limita el acceso a derechos fundamentales como la salud, la afiliación al sistema de seguridad social, los beneficios sociales y las oportunidades laborales.

La información publicada por Blu Radio señala que la alerta fue emitida por el Observatorio de Familias, Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y Personas con Discapacidad. El llamado está dirigido a la Secretaría de Salud y a las demás entidades responsables del proceso, ante las barreras que enfrentan los ciudadanos para obtener este documento.

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Persona discapacitada (Crédito: Freepik)

El certificado de discapacidad es clave para que las personas puedan acceder a servicios, rutas institucionales y medidas de protección. Por eso, las demoras advertidas por la Personería no se reducen a un problema de agenda o atención administrativa, sino que terminan afectando la garantía real de derechos para una población que requiere acompañamiento oportuno.

Lista de espera y solicitudes pendientes

Entre los hallazgos más relevantes, la Personería Distrital identificó una reducción drástica en los registros oficiales de personas con discapacidad en Medellín. Según la entidad, la cifra pasó de 78.562 personas registradas en 2020 a 15.499 en 2026, una disminución que prende las alertas sobre el funcionamiento del sistema de registro y certificación.

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El organismo también informó que actualmente existe una lista de espera de 538 personas y más de 3.000 solicitudes pendientes de atención. A esa carga se suma otro factor crítico: un solo profesional coordina el proceso de certificación para todo el Distrito, lo que aumenta los tiempos de respuesta y dificulta atender la demanda acumulada.

Persona discapacitada . EFE/Esteban Biba

El personero delegado Elkin Gallego recomendó a la administración distrital implementar un plan de choque para enfrentar el represamiento. La propuesta incluye fortalecer el equipo humano encargado de las certificaciones, agilizar la atención y reducir los tiempos de espera que hoy afectan a quienes necesitan el documento.

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“Se han encontrado barreras profundas en el acceso a los certificados de discapacidad, lo que restringe el acceso a derechos en materia social, laboral y de afiliación al sistema de seguridad social en salud”, advirtió Gallego, según el reporte conocido.

Desconfianza y citas incumplidas

La Personería también llamó la atención sobre otro dato que agrava el panorama. Según la entidad, 3.774 personas no asistieron a las citas programadas para obtener el certificado. Esta situación, de acuerdo con el organismo de control, estaría relacionada con la desconfianza de los ciudadanos y el temor a ser víctimas de estafas durante el trámite.

Ese punto evidencia que el problema no solo está en la capacidad institucional para responder a las solicitudes, sino también en la relación entre los usuarios y el proceso. Si las personas desconfían de los canales de atención o temen ser engañadas, el sistema termina acumulando más retrasos y dejando sin atención efectiva a quienes requieren la certificación.

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Persona discapacitada (Freepik)

La alerta de la Personería pone presión sobre la Secretaría de Salud y las entidades responsables para revisar el funcionamiento del trámite. El reto no está únicamente en reducir una lista de espera, sino en garantizar que las personas con discapacidad puedan obtener el certificado sin obstáculos prolongados ni riesgos de intermediación irregular.

Con este llamado, el organismo de control pidió medidas urgentes para superar las fallas administrativas y recuperar la confianza en el proceso. La expedición oportuna del certificado es una condición necesaria para que cientos de personas en Medellín puedan acceder a derechos, servicios y apoyos institucionales sin quedar atrapadas durante meses en trámites pendientes.

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