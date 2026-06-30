Colombia

De la Espriella afirmó que denunciará ante Estados Unidos presunta confabulación del Gobierno Petro con el Clan del Golfo: “La ‘narcopolítica’ la tenemos que desmontar”

El presidente electo sostuvo además que este episodio mostraría una supuesta “conspiración internacional” alrededor del tráfico de drogas

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Abelardo de la Espriella aseguró que el presidente Gustavo Petro debe responder por presuntas interceptaciones ilegales en su contra- crédito Infobae Colombia/Colprensa/Catalina Olaya
Abelardo de la Espriella aseguró que el presidente Gustavo Petro y sus funcionarios deben responder por dar beneficios a grupos armados ligados al narcotráfico- crédito Infobae Colombia/Colprensa/Catalina Olaya

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció que denunciará ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos y ante autoridades colombianas la supuesta confabulación entre el gobierno de Gustavo Petro y grupos criminales, un paso que vinculó con revelaciones sobre contactos de funcionarios estatales con jefes del Clan del Golfo en medio del proceso de paz.

El señalamiento surgió después de una revelación de Noticias Caracol sobre presuntas reuniones entre funcionarios del Departamento Nacional de Inteligencia (DNI) y de la Oficina del Alto Comisionado de Paz con exnarcotraficantes y cabecillas de ese grupo armado. Según el medio, en esos encuentros incluso se habría acordado reducir operaciones militares y apartar a generales para negociar su sometimiento.

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De la Espriella hizo el anuncio en una transmisión en vivo vía redes sociales en la que también mencionó que ya dio instrucciones a su comisión de empalme para ejecutar los procesos legales correspondientes. Su planteo apunta a que las autoridades de ambos países determinen qué actuaciones les corresponden.

El presidente electo pidió investigar posibles delitos en Colombia y Estados Unidos

Los diálogos se suscribieron en Doha en septiembre de 2025 - crédito U.S. Department of State /Facebook | Red social X | @gustavopetrourrego/IG
El presidente electo sostuvo además que este episodio mostraría una supuesta “conspiración internacional” alrededor del tráfico de drogas que debe de ser investigado de la mano con Estados Unidos - crédito U.S. Department of State /Facebook | Red social X | @gustavopetrourrego/IG

“En materia de seguridad, durante esta semana fuimos testigos de cómo el gobierno saliente ha tenido relaciones y connivencia delictiva con grupos narcoterroristas (...) He dado instrucciones precisas a la comisión de empalme para que denuncie los hechos ante las autoridades colombianas y también ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, para que ellos determinen cuáles son los procesos de su competencia”, afirmó.

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El presidente electo sostuvo además que este episodio mostraría una supuesta “conspiración internacional” alrededor del narcotráfico. En ese mismo mensaje añadió: “La ‘narcopolítica’ la tenemos que desmontar de raíz y ese es el propósito”.

Y agregó: “Por eso el empalme anticorrupción y la auditoría forense que vamos a realizar nos van a dar cuenta de las maniobras que esta gente ha hecho. Por eso, señor procurador, señora fiscal, señor contralor, actúen de conformidad. La omisión no es una opción en este momento tan difícil de la patria”.

Por otra parte, De la Espriella envió un mensaje de solidaridad tras los sismos que afectaron a Venezuela y afirmó que su esposa, Ana Lucía Pineda, a quien presentó como “nuestra próxima primera dama”, puso en marcha una campaña para enviar ayuda a las personas damnificadas. “Hemos sido testigos de una tragedia que nos duele como hermanos. El terremoto que afectó, o más bien los dos terremotos que afectaron a Venezuela”, dijo.

En su pronunciamiento, el abogado sostuvo que la iniciativa humanitaria se activó de inmediato después de los hechos. “Mi esposa, Ana Lucía Pineda, ha liderado de manera inmediata, tan pronto ocurrieron los hechos, una campaña humanitaria para llevar ayuda a los damnificados”, aseguró en la alocución.

El presidente electo de Colombia sostuvo que su esposa Ana Lucía Pineda ha liderado y liderará la entrega de ayudas humanitarias al vecino país - crédito DE LA ESPRIELLA STYLE/YouTube

De la Espriella también llamó a que Colombia acompañe a la población venezolana afectada por la emergencia. “Colombia, queridos compatriotas, debe estar con el pueblo venezolano”, expresó.

Al referirse a las víctimas, indicó que elevó plegarias por quienes murieron y por quienes resultaron heridos. “Elevo mis oraciones al Todopoderoso por las almas de los fallecidos y por el bienestar de los heridos y damnificados en esta tragedia apocalíptica”, dijo.

Sobre la respuesta de su equipo, agregó: “Nos hemos puesto la camiseta de las ayudas y el gobierno electo se ha activado en solidaridad por nuestros hermanos venezolanos que nos necesitan hoy más que nunca”.

Alertas por crisis energética y un nuevo rumbo en seguridad

El presidente electo anunció que recorrerá el país por los 32 deparatementos para gobernar más cerca del pueblo - crédito DE LA ESPRIELLA STYLE/YouTube

Otro de los puntos álgidos de la alocución presidencial estuvo enfocado en el sector de los servicios públicos, donde De la Espriella advirtió sobre la existencia de una posible crisis energética debido a retrasos regulatorios que podrían poner al país en riesgo de racionamiento de luz.

Frente a esta situación, se comprometió a gestionar de manera prioritaria el cumplimiento de las obligaciones contractuales con las empresas generadoras para evitar apagones y garantizar la estabilidad del suministro en los hogares colombianos.

En temas de seguridad nacional, el nuevo mandatario fue tajante al denunciar presuntos pactos irregulares en los que el saliente gobierno supuestamente “entregó territorio a los bandidos”.

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