Colombia

Por los terremotos en Venezuela, esto es lo que debe tener la maleta de supervivencia las primeras 72 horas al enfrentar una emergencia

La mochila de emergencia debe tener ocho secciones y los ciudadanos colombianos podrían aplicarla para actuar ante una emergencia, luego de los dos sismos de 7,2 y 7,5 que se reportaron en el norte de Venezuela el miércoles 24 de junio de 2026

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- créditos MIGUEL MEDINA/Pool vía REUTERS | Conred
- créditos MIGUEL MEDINA/Pool vía REUTERS | Conred

En medio de las labores de emergencia y rescate que se adelantan en Venezuela por cuenta de los dos terremotos que sacudieron el norte de Venezuela, varias cuentas en redes sociales de Colombia, además de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) de Guatemala, se han unido en compartir información valiosa para que los pobladores locales y cualquier persona alrededor del planeta, pueda actuar a tiempo frente a una emergencia de la magnitud de un movimiento telúrico de alta intensidad.

Para esto, se recomienda que cada familia prepare una mochila de emergencia de 72 horas para afrontar los primeros tres días tras un desastre. Esta mochila debe incluir ocho grupos de artículos que permitan la alimentación, el abrigo, la atención primaria de la salud y la seguridad.

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De acuerdo con la Conred, los elementos que deben formar parte de este kit son:

  • Caja con herramientas.
  • Botiquín familiar de primeros auxilios.
  • Alimentos no perecederos.
  • Agua potable.
  • Ropa.
  • Artículos de aseo personal
  • Documentos importantes
  • Equipo mínimo de seguridad.

La cantidad y características de cada ítem deben adaptarse a las necesidades específicas de los miembros del hogar, y en especial en el caso de bebés, niños, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas discapacitadas.

El agua es un recurso esencial, según el Proyecto Esfera, citado por Unicef Guatemala, se requiere un mínimo de 15 litros por persona al día durante al menos tres jornadas, cantidad que debe almacenarse de manera segura.

crédito Conred
Así se recomienda que se distribuyan los insumos en la mochila de emergencia - crédito Conred

En el caso de los bebés menores de seis meses, la recomendación es mantener la lactancia materna exclusiva, sin necesidad de agua u otros líquidos adicionales.

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La provisión de alimentos para la mochila debe garantizar la alimentación de todos los integrantes durante tres días.

Para lo anterior, se aconseja optar por productos enlatados y deshidratados, fáciles de almacenar, transportar y consumir, además de revisar y renovar periódicamente su fecha de caducidad. En cada caso, se debe incluir alimentación especial si alguno de los miembros requiere dietas particulares.

La ropa debe contemplar una muda completa para cada persona, abrigo (como frazadas y suéteres), prendas para protegerse del frío, gorros, guantes y ropa impermeable en caso de lluvia. Estas indicaciones también consideran las necesidades particulares de los menores, embarazadas, adultos mayores y personas discapacitadas.

crédito Conred
Estos son los medicamentos que debería tener en su mochila de emergencia - crédito Conred

El apartado de aseo abarca jabón, pasta y cepillo dental, peine, champú, toalla y papel higiénico, además de artículos específicos para bebés como pañales. Dentro del botiquín familiar se incluyen medicamentos personales, recetas, manual de primeros auxilios, alcohol o agua oxigenada, guantes de látex, termómetro, mascarillas desechables, gasas, vendas y paletas de madera.

Sobre los documentos importantes, la institución aconseja resguardar copias de identificación personal (Cédula de ciudadanía o pasaporte), acta de matrimonio, recetas médicas, teléfonos de emergencia, gafetes con datos de los familiares y llaves del domicilio, todo protegido en una bolsa plástica hermética.

El equipo básico de seguridad recomendado comprende linterna y baterías, radio portátil, silbato, lazo, fósforos almacenados en bolsas herméticas y baterías de repuesto.

Por último, la caja de herramientas debe contener martillo, alicate, pala, lona impermeable o toldo plástico, destornillador, clavos, tornillos y tacos de expansión.

crédito @escuela.escapecolombia/IG
Se recomienda solo cargar lo que se tiene pleno conocimiento para manipular y así no tener cargas adicionales - crédito @escuela.escapecolombia/IG

El colombiano y director de la Escuela de supervivencia y trabajo de campo, Diego González también compartió varias publicaciones desde su perfil de Instagram resaltando la importancia de tener estos ochos compartimentos.

González señaló varias “reglas para sobrevivir”, al señalar que el kit debe aprender a usarse y adaptarlo. Frente a lo anterior, el colombiano dijo: “Ajusta el kit a tu realidad y entorno” y finalizó como última recomendación sobre los elementos que hacen parte de la mochila que si se tienen dudas, “es mejor tenerlo y no necesitarlo, que necesitarlo y no tenerlo”.

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