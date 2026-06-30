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Si su aceite de oliva se daña, estos son los errores más frecuentes al almacenarlo y usarlo y cómo evitarlos

La forma de almacenamiento y la marca elegida influyen directamente en la calidad de esta sustancia

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Botella de aceite de oliva, aceitunas con ramas, dos cuencos, mortero con mazo y pan sobre mesa de madera en cocina.
El almacenamiento del aceite de oliva en lugares frescos y oscuros preserva sus propiedades antioxidantes y su sabor original - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aceite de oliva virgen extra es una joya de la dieta mediterránea, apreciado tanto por su sabor como por sus beneficios nutricionales. Sin embargo, su fragilidad ante factores ambientales exige un cuidado minucioso para conservar su frescura y propiedades.

La exposición a luz, calor y oxígeno constituye el mayor riesgo para este producto. Cuando el aceite entra en contacto con cualquiera de estos enemigos, se acelera su oxidación, lo que deriva en la pérdida de aromas, sabor y compuestos saludables. Esta degradación no solo afecta al paladar, sino que también disminuye los antioxidantes y polifenoles responsables de su valor nutricional.

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Mantener el aceite cerca de los fogones o el horno es un error frecuente en muchas cocinas. El calor constante deteriora los compuestos naturales, reduciendo la vida útil del producto. La mejor opción es almacenarlo en un lugar fresco y oscuro, donde la temperatura permanezca estable, idealmente entre 18 °C y 20 °C.

Otro fallo común es dejar la botella expuesta a la luz, tanto natural como artificial. La luz destruye los antioxidantes que protegen el aceite, y por ello resulta imprescindible elegir envases de cristal oscuro o latas opacas. Guardar las botellas lejos de ventanas o fuentes de luz directa ayuda a conservar el color, aroma y propiedades originales.

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Botellas de aceite de oliva, dos aceiteras de cerámica, estante de madera, estufa de inducción negra con olla de acero inoxidable y ventana.
Cerrar correctamente la botella tras cada uso impide la entrada de oxígeno, evitando que el aceite adquiera notas rancias - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El oxígeno es otro enemigo silencioso. Un envase mal cerrado facilita la entrada de aire y acelera la oxidación, generando sabores rancios y pérdida de frescura. Cerrar bien la botella después de cada uso y emplear dosificadores que no queden abiertos son gestos simples que prolongan la calidad sensorial del aceite.

Comprar grandes cantidades puede parecer práctico, pero si el consumo familiar es bajo, el aceite pasa demasiado tiempo abierto y expuesto a sus enemigos. Lo más aconsejable es adquirir formatos acordes al ritmo de consumo habitual, evitando así que el producto envejezca en la despensa y pierda sus características.

El tipo de recipiente también influye. Trasvasar el aceite a envases plásticos no aptos para alimentos o a aceiteras de cobre puede alterar sus propiedades. Los envases originales, especialmente de materiales opacos y seguros, son la mejor garantía de protección.

Varias personas rellenan botellas y bidones plásticos con aceite de oliva usando un barril metálico y embudos en una cocina.
Trasvasar el aceite de oliva a recipientes de plástico no alimentario o a aceiteras de cobre puede alterar su composición y sabor - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

No todos los aceites son iguales, aunque a menudo se utilice el término de forma genérica. Existen diferencias claves entre el aceite refinado, virgen y virgen extra. El último, obtenido solo por métodos mecánicos, conserva intactos su pureza, aroma y sabor. Elegir aceites correctamente clasificados como virgen extra es una decisión que impacta en la salud y la experiencia gastronómica.

El uso del aceite de oliva no debe limitarse solo a la cocción. Cuando se utiliza en crudo, potencia los sabores y aromas de cada plato, desde ensaladas hasta pescados o verduras asadas. Incorporarlo como aliño final realza la calidad culinaria y permite aprovechar al máximo sus matices.

Reutilizar el aceite para freír es una costumbre extendida, pero peligrosa para su integridad. Con cada uso, el aceite pierde estabilidad, oscurece su color y desarrolla sabores indeseados. Además, pueden formarse compuestos poco recomendables para la salud. Lo ideal es no reutilizarlo más de una o dos veces, siempre filtrando los restos de alimentos tras cada uso.

Una sartén de hierro fundido negra con aceite oscuro burbujeando y humo ligero sobre una estufa de acero inoxidable.
Reutilizar el aceite demasiadas veces al freír reduce su estabilidad y puede generar compuestos poco recomendables para la salud - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fecha de consumo preferente que figura en la etiqueta es una referencia clave. Aunque el aceite no se estropee como otros alimentos, con el paso del tiempo pierde aromas y frescura, sobre todo si no se ha almacenado correctamente. Comprar botellas acordes al consumo real evita que el producto se deteriore antes de terminarlo.

El precio, aunque tentador, no debe ser el único criterio de compra. Un aceite de oliva virgen extra de calidad ofrece mayor riqueza sensorial y mejor conservación, lo que se traduce en beneficios reales para la salud y una experiencia más intensa con menor cantidad.

Para comprobar si el aceite ha perdido su equilibrio, basta verter un poco en una copa y calentarla suavemente con las manos. Si en vez de aromas frescos aparecen notas pesadas, como madera vieja o barniz, significa que el producto ha envejecido. Aunque sigue siendo seguro consumirlo, su valor gastronómico y nutricional se ha visto reducido.

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