Colombia

Petro denuncia plan de “Petroleaks” para engañar al país con las finanzas públicas: aseguró que dejará $30 billones al gobierno entrante

El presidente estalló en redes sociales tras la advertencia de los medios de comunicación sobre una posible crisis de financiación para el próximo gobierno de Abelardo de la Espriella

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Retrato de Gustavo Petro, su rostro visible y cuerpo pixelado en azul, rodeado de billetes de cien mil y cincuenta mil pesos colombianos que se fragmentan.
Gustavo Petro aseguró que su administración dejará recursos asegurados para proyectos de infraestructura, salud y educación - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El presidente Gustavo Petro reaccionó con fuerte indignación frente a una publicación del medio internacional UHN Plus, que opera desde Miami (Estados Unidos), la cual aseguraba que el mandatario dejaría el poder sin margen de financiación para el próximo gobierno de Abelardo de la Espriella.

El jefe de Estado desmintió de manera tajante la información económica y denunció la existencia de una estrategia mediática impulsada con “dineros oscuros” a la que denominó “Petroleaks”.

Según el presidente, estas versiones periodísticas buscan engañar a la ciudadanía para justificar la entrega de las finanzas nacionales al Fondo Monetario Internacional (FMI) y promover una reforma que suba los impuestos a los sectores más vulnerables de la población.

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La controversia se originó tras la difusión de un reporte basado en un análisis atribuido al Banco de Bogotá, en el cual se afirmaba que el actual Gobierno aceleró la emisión autorizada de deuda para 2026, alcanzando supuestamente el 78% del cupo permitido.

- crédito Guillermo Restrepo Cervantes/Banco de la República
El reporte cuestionado señalaba que el Gobierno habría acelerado la emisión de deuda para 2026, lo que generaría presiones fiscales para la administración entrante - crédito Guillermo Restrepo Cervantes/Banco de la República

De acuerdo con esa versión periodística, la administración entrante se vería obligada a buscar alternativas drásticas para financiar el presupuesto nacional debido al supuesto agotamiento de los recursos por parte del gobierno saliente.

La defensa del mandatario y la denuncia de los “Petroleaks”

A través de su cuenta oficial en la red social X, Gustavo Petro arremetió contra el portal informativo y aseguró que este tipo de páginas se dedican a difundir filtraciones, chats y documentos confidenciales para atacar su gestión mediante acusaciones falsas.

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El mandatario defendió la solidez de las finanzas públicas y argumentó que su administración dejará recursos multimillonarios asegurados para la ejecución de proyectos de infraestructura y desarrollo social en todo el territorio colombiano.

El mandatario calificó la información como falsa y aseguró que se trata de una campaña de desinformación basada en intereses políticos y económicos - crédito @petrogustavo/X
El mandatario calificó la información como falsa y aseguró que se trata de una campaña de desinformación basada en intereses políticos y económicos - crédito @petrogustavo/X

“Esta es una de las páginas de ‘Petroleaks’, hechas con dineros oscuros para engañarlo a usted: dicen que mi gobierno entregó sin financiación al próximo gobierno, pero es mentira y solo dicen esto para entregar las finanzas al FMI y subirme impuestos a los pobres”, escribió el jefe de Estado de manera directa en su publicación.

El presidente explicó que, contrario a lo difundido en los informes económicos, la próxima administración contará con herramientas de financiación sólidas que fueron gestionadas directamente durante su periodo de gobierno.

“Solo en vigencias futuras el gobierno que viene tiene 30 billones de financiación para armas modernas, sedes universitarias públicas, ferrocarriles, fibra óptica, sedes hospitalarias públicas, que conseguí”, detalló el mandatario para desvirtuar las alertas sobre una supuesta quiebra estatal.

Explicación de Petro sobre el manejo de la deuda y la soberanía nacional

En su mensaje, el mandatario también abordó aspectos técnicos sobre la economía del país, al explicar las razones por las cuales su estrategia financiera priorizó el incremento de la deuda interna sobre la externa, bajo el argumento de que se trata de un asunto de protección y soberanía nacional.

Petro sostuvo que el país contará con vigencias futuras por 30 billones de pesos destinadas a obras estratégicas en distintos sectores - crédito Juan David Duque/Reuters
Petro sostuvo que el país contará con vigencias futuras por 30 billones de pesos destinadas a obras estratégicas en distintos sectores - crédito Juan David Duque/Reuters

El jefe de Estado criticó a los analistas tradicionales y señaló que la tasa de interés de la deuda externa depende de factores globales fuera del control de Colombia, como las decisiones de la Reserva Federal de los Estados Unidos o los conflictos bélicos internacionales.

“La deuda interna se empequeñece solo con bajar la tasa de interés del Banco de la República. Por eso bajamos la deuda externa y subió la interna solo por la tasa de interés que hizo crecer por política electoral la junta directiva del Banco de la República”, puntualizó el presidente en su post.

Además, Petro cuestionó el conocimiento económico de quienes critican su modelo de sustitución de deuda y envió un mensaje directo a los miembros de la junta directiva del Emisor, a quienes calificó como cercanos a la línea política del presidente electo: “Pensé que los abelardistas, la mayoría en la junta, ya se habían dado cuenta de eso”.

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