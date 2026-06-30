‘Fico’ Gutiérrez también se despachó contra Daniel Quintero, tras anuncio de “visita sorpresa” de Supersalud

Federico Gutiérrez aprovechó la oportunidad para lanzarle fuertes ataques al superintendente de Salud, Daniel Quintero - crédito montaje Infobae

En el que podría considerarse un nuevo enfrentamiento mediático, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, lanzó fuertes señalamientos contra su antecesor y el superintendente de Salud, Daniel Quintero, tras el anuncio de una “visita sorpresa” de funcionarios de esta dependencia a entidades en Antioquia, como la Secretaría de Salud. Lo que sería, según el gobernador Andrés Julián Rendón, una clara persecución.

La mencionada visita se sumaría a una serie de auditorías recientes desde el Ejecutivo, lo que provocó una respuesta inmediata del mandatario departamental, pero también del burgomaestre, que acusaron al Gobierno del presidente Gustavo Petro de actuar motivado por intereses políticos. Todo esto a solo 39 días de que finalice el mandato constitucional, previsto para el 7 de agosto, cuando asuma Abelardo de la Espriella.

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Gutiérrez, declarado contradictor de Quintero, su antecesor, no dudó en calificar la intervención como una maniobra de los que “se robaron a Medellín”, lo que reforzó la versión impuesta por ambos gobernantes: de que se buscaría, según ellos, sabotear el manejo de sus dependencias, como estaría ocurriendo con la referida secretaría: que estaría obligada a rendir cuentas ante la superintendencia, según orden del acusado exalcalde.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, lanzó fuertes pullas contra el superintendente de Salud, el acusado exmandatario Daniel Quintero, por recientes decisiones desde esta entidad - crédito @FicoGutierrez/X

“Gobernador, solo una recomendación: ojo con las billeteras. Esos son los que se robaron a Medellín. ¿Qué tal si mejor les damos la dirección de la Fiscalía y que de una vez los dejen allá?”, expresó Gutiérrez, en respuesta a lo que sería la instrucción de Quintero: que logró acomodarse en la recta final del Gobierno Petro, desde donde estaría haciendo estricta vigilancia a algunas de las entidades del orden local en Antioquia.

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Con esto le recordó a su rival el proceso que actualmente afronta al ser acusado de presuntos actos de corrupción por el escándalo de Aguas Vivas: megacaso de corrupción en el que estaría involucrado el exalcalde, varios exfuncionarios de su administración y empresarios particulares, en torno a presuntas irregularidades en la manipulación y cesión de un predio de alto valor en la ciudad.

El pronunciamiento de Gutiérrez se dio a conocer luego de que Rendón denunció lo que calificó como una estrategia de hostigamiento por parte de la superintendencia. “Antioqueños, he sido informado que en las próximas horas llegará una visita sorpresa de la Supersalud a la Secretaría de Salud del departamento. Esta gente quiere hacer mucho daño antes de irse. Estaremos muy vigilantes", afirmó el gobernador.

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Con este mensaje, aunque sin mencionarlo, el gobernador de Antioquia lanzó duras pullas contra el superintendente de Salud, Daniel Quintero - crédito @AndresJRendonC/X

Y agregó con ello que su equipo de trabajo “ha actuado con transparencia, con rectitud”, al apelar “al servicio y a mejorarles las condiciones de salud a los antioqueños”. Y expresó que, desde el Gobierno central, “Ojalá tuvieran la misma determinación para auditar las intervenciones que hizo ese mismo gobierno y que dejó billonarias deudas al sistema de salud en Colombia. Pero están arropados con la misma cobija”.

‘Fico’ Gutiérrez también se desahogó contra Gustavo Petro, por reacciones a la caída de alias Ñeque

En otra de sus publicaciones, el mandatario local también dirigió críticas a Petro, por cuenta de su pronunciamiento tras el abatimiento de Juan Diego Palta Montero, alias Ñeque, en el que anunció una “ofensiva total” contra el crimen. Y sugirió que las acciones de las Fuerzas Militares contra las disidencias de alias Iván Mordisco respondían, en primer lugar, a presiones políticas para entregar resultados.

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En este otro mensaje, las críticas del alcalde de Medellín fueron para el presidente Gustavo Petro, por su llamado de seguir combatiendo a las disidencias de las Farc en la recta final de su administración - crédito @FicoGutierrez/X

“Eso es porque te viste pillado”, expresó Gutiérrez desde su perfil oficial, lo que sumó un nuevo capítulo a la disputa mediática contra el primer mandatario, que se ha caracterizado por constantes cruces en diferentes frentes; en especial, el de infraestructura y seguridad, en los que “Fico” ha indicado que han sido abandonados por parte del Ejecutivo. Y todo frente a lo que serían estas decisiones, que a su juicio son contradictorias.

El mensaje que causó la respuesta de Gutiérrez fue uno de Petro en el que exigió a las FF. MM. y de Policía un máximo compromiso: “He dado una orden: ofensiva total contra el grupo armado más sanguinario del narcotráfico. Espero obediencia a todas las fuerzas militares y policiales. Es el momento de la ofensiva final en el Cauca, jóvenes y niños que integran la fuerza mafiosa les solicito (...) abandonar las filas".

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