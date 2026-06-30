MinDefensa pide en la ONU más cooperación contra terrorismo transnacional y crimen organizado

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez Suárez, en una fotografía de archivo. EFE/RONALD WITTEK

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, pidió ante Naciones Unidas fortalecer la cooperación internacional para enfrentar el terrorismo transnacional y las redes criminales que, según dijo, operan hoy con lógicas económicas y no con motivaciones políticas o religiosas. La intervención se produjo durante la Cuarta Conferencia de Alto Nivel de las Naciones Unidas para Jefes de Organismos Antiterroristas, realizada en Nueva York.

La información publicada por Blu Radio señala que Sánchez participó como invitado especial en el encuentro, al que asistieron representantes de más de 190 países. Allí advirtió que los grupos armados ilegales que actúan en Colombia se financian principalmente con economías ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal, lo que convierte su operación en una amenaza que supera las fronteras nacionales.

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Ministro de Defensa de Colombia, Pedro Arnulfo Sánchez. REUTERS/Luis Jaime Acosta

El jefe de la cartera de Defensa sostuvo que ningún Estado puede enfrentar por separado este fenómeno, debido a que las estructuras criminales se articulan a través de rutas, recursos y tecnologías que conectan a varios países. Por eso, pidió mayor coordinación internacional para combatir organizaciones que se mueven entre territorios y aprovechan actividades ilegales para sostener su capacidad de acción.

Durante su intervención, Sánchez también alertó por el uso de nuevas tecnologías por parte de actores ilegales. El ministro mencionó herramientas como drones y redes sociales, que, aunque fueron creadas para fines legítimos, están siendo utilizadas por organizaciones criminales para aumentar su impacto, reducir riesgos operativos y amplificar el efecto de sus acciones.

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“Este fenómeno plantea desafíos urgentes a la comunidad internacional”, dijo el ministro, al explicar que estos recursos tecnológicos están siendo instrumentalizados por actores ilegales para maximizar su capacidad de daño y aumentar el impacto psicológico de sus acciones criminales.

Tres prioridades ante la comunidad internacional

Colombia planteó tres prioridades durante la conferencia. La primera consiste en fortalecer el intercambio de información e inteligencia frente a actores criminales y nuevas modalidades de ataque. Para el Gobierno, esa cooperación es clave para anticipar movimientos, identificar redes y responder de manera más efectiva a amenazas que ya no se limitan a un solo territorio.

Ministro de Defensa de Colombia, Pedro Arnulfo Sánchez - crédito @mindefensa/X

La segunda prioridad apunta a promover marcos regulatorios que dificulten el uso indebido de tecnologías emergentes por parte de organizaciones terroristas. El planteamiento busca que los países puedan cerrar vacíos que hoy son aprovechados por estructuras ilegales para usar herramientas tecnológicas en labores de vigilancia, propaganda, intimidación o ataque.

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La tercera línea propuesta por Colombia es impulsar estrategias que no dependan exclusivamente de los Estados. Según la posición expuesta por el ministro, la respuesta al terrorismo y al crimen organizado debe involucrar también al sector privado, la academia y la sociedad civil, debido a que las nuevas amenazas combinan capacidades financieras, tecnológicas y comunicativas.

Reunión con oficina antiterrorista de la ONU

La conferencia en Nueva York busca avanzar en la implementación de la Estrategia Global de Contraterrorismo de Naciones Unidas. Su objetivo es fortalecer la cooperación internacional y crear capacidades para responder a amenazas cada vez más complejas, entre ellas el terrorismo transnacional y el uso de tecnología por redes criminales.

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Tras su participación en el evento, Sánchez sostendrá este martes una reunión con Alexander Zouev, secretario general adjunto interino de la Oficina de las Naciones Unidas contra el Terrorismo, UNOCT. El encuentro estará orientado a abordar asuntos relacionados con la seguridad de Colombia y de la región.

Ministro de Defensa de Colombia, Pedro Arnulfo Sánchez - crédito Ministerio de Defensa

El mensaje del ministro dejó como eje central la necesidad de que la lucha contra estas organizaciones tenga una dimensión internacional. Para Colombia, el avance de economías ilícitas, el uso de tecnologías emergentes y la capacidad de los grupos armados para operar en redes obligan a pasar de respuestas aisladas a mecanismos de cooperación sostenida.

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Con su intervención, el Ministerio de Defensa buscó poner sobre la mesa que el terrorismo transnacional no solo representa un problema de seguridad interna, sino un desafío regional y global que requiere información compartida, regulación actualizada y coordinación entre gobiernos y otros sectores.