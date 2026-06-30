Colombia

MinDefensa pide en la ONU más cooperación contra terrorismo transnacional y crimen organizado

Pedro Sánchez Suárez aseguró que los grupos armados ilegales en Colombia ya no responden a motivaciones políticas, sino a economías ilícitas como narcotráfico y minería ilegal

Guardar
Google icon
El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez Suárez, en una fotografía de archivo. EFE/RONALD WITTEK
El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez Suárez, en una fotografía de archivo. EFE/RONALD WITTEK

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, pidió ante Naciones Unidas fortalecer la cooperación internacional para enfrentar el terrorismo transnacional y las redes criminales que, según dijo, operan hoy con lógicas económicas y no con motivaciones políticas o religiosas. La intervención se produjo durante la Cuarta Conferencia de Alto Nivel de las Naciones Unidas para Jefes de Organismos Antiterroristas, realizada en Nueva York.

La información publicada por Blu Radio señala que Sánchez participó como invitado especial en el encuentro, al que asistieron representantes de más de 190 países. Allí advirtió que los grupos armados ilegales que actúan en Colombia se financian principalmente con economías ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal, lo que convierte su operación en una amenaza que supera las fronteras nacionales.

PUBLICIDAD

Ministro de Defensa de Colombia, Pedro Arnulfo Sánchez. REUTERS/Luis Jaime Acosta
Ministro de Defensa de Colombia, Pedro Arnulfo Sánchez. REUTERS/Luis Jaime Acosta

El jefe de la cartera de Defensa sostuvo que ningún Estado puede enfrentar por separado este fenómeno, debido a que las estructuras criminales se articulan a través de rutas, recursos y tecnologías que conectan a varios países. Por eso, pidió mayor coordinación internacional para combatir organizaciones que se mueven entre territorios y aprovechan actividades ilegales para sostener su capacidad de acción.

Durante su intervención, Sánchez también alertó por el uso de nuevas tecnologías por parte de actores ilegales. El ministro mencionó herramientas como drones y redes sociales, que, aunque fueron creadas para fines legítimos, están siendo utilizadas por organizaciones criminales para aumentar su impacto, reducir riesgos operativos y amplificar el efecto de sus acciones.

PUBLICIDAD

Este fenómeno plantea desafíos urgentes a la comunidad internacional”, dijo el ministro, al explicar que estos recursos tecnológicos están siendo instrumentalizados por actores ilegales para maximizar su capacidad de daño y aumentar el impacto psicológico de sus acciones criminales.

Tres prioridades ante la comunidad internacional

Colombia planteó tres prioridades durante la conferencia. La primera consiste en fortalecer el intercambio de información e inteligencia frente a actores criminales y nuevas modalidades de ataque. Para el Gobierno, esa cooperación es clave para anticipar movimientos, identificar redes y responder de manera más efectiva a amenazas que ya no se limitan a un solo territorio.

Once bandas criminales intensifican la violencia en Atlántico, agravando la seguridad en municipios clave del departamento, afirmó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez - crédito @mindefensa/X
Ministro de Defensa de Colombia, Pedro Arnulfo Sánchez - crédito @mindefensa/X

La segunda prioridad apunta a promover marcos regulatorios que dificulten el uso indebido de tecnologías emergentes por parte de organizaciones terroristas. El planteamiento busca que los países puedan cerrar vacíos que hoy son aprovechados por estructuras ilegales para usar herramientas tecnológicas en labores de vigilancia, propaganda, intimidación o ataque.

La tercera línea propuesta por Colombia es impulsar estrategias que no dependan exclusivamente de los Estados. Según la posición expuesta por el ministro, la respuesta al terrorismo y al crimen organizado debe involucrar también al sector privado, la academia y la sociedad civil, debido a que las nuevas amenazas combinan capacidades financieras, tecnológicas y comunicativas.

Reunión con oficina antiterrorista de la ONU

La conferencia en Nueva York busca avanzar en la implementación de la Estrategia Global de Contraterrorismo de Naciones Unidas. Su objetivo es fortalecer la cooperación internacional y crear capacidades para responder a amenazas cada vez más complejas, entre ellas el terrorismo transnacional y el uso de tecnología por redes criminales.

Tras su participación en el evento, Sánchez sostendrá este martes una reunión con Alexander Zouev, secretario general adjunto interino de la Oficina de las Naciones Unidas contra el Terrorismo, UNOCT. El encuentro estará orientado a abordar asuntos relacionados con la seguridad de Colombia y de la región.

Ministro de Defensa anunció que votará en el colegio Calasanz en el barrio la Esmeralda en Bogotá - crédito Ministerio de Defensa
Ministro de Defensa de Colombia, Pedro Arnulfo Sánchez - crédito Ministerio de Defensa

El mensaje del ministro dejó como eje central la necesidad de que la lucha contra estas organizaciones tenga una dimensión internacional. Para Colombia, el avance de economías ilícitas, el uso de tecnologías emergentes y la capacidad de los grupos armados para operar en redes obligan a pasar de respuestas aisladas a mecanismos de cooperación sostenida.

Con su intervención, el Ministerio de Defensa buscó poner sobre la mesa que el terrorismo transnacional no solo representa un problema de seguridad interna, sino un desafío regional y global que requiere información compartida, regulación actualizada y coordinación entre gobiernos y otros sectores.

Temas Relacionados

Ministerio de Defensaterrorismo transnacionalNaciones Unidasgrupos armadosColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Estas fueron las noticias que más buscaron los colombianos en Google durante junio de 2026

Elecciones 2026, Mundial 2026 y Fenómeno de El Niño marcaron el interés de búsqueda en Colombia durante los últimos 30 días, según los datos visibles en Google Trends

Estas fueron las noticias que más buscaron los colombianos en Google durante junio de 2026

Subasta de la SAE en julio: carros, camionetas y motos podrán ofertarse

La Sociedad de Activos Especiales anunció una nueva jornada con vehículos de marcas como Chevrolet, Toyota, Kia, Audi, Mazda y Renault

Subasta de la SAE en julio: carros, camionetas y motos podrán ofertarse

Certificados de discapacidad en Medellín tardan más de 12 meses: Personería alerta crisis

La entidad advirtió que hay 538 personas en lista de espera, más de 3.000 solicitudes pendientes y un solo profesional coordinando el proceso en todo el Distrito

Certificados de discapacidad en Medellín tardan más de 12 meses: Personería alerta crisis

Clan del Golfo propone diálogo con De La Espriella, pese a que presidente electo ya lo descartó

El grupo armado envió una carta al nuevo mandatario en la que planteó condiciones para un eventual sometimiento a la justicia

Clan del Golfo propone diálogo con De La Espriella, pese a que presidente electo ya lo descartó

Resultado Super Astro Luna HOY: número ganador del lunes 29 de junio

El sorteo nocturno de esta reconocida lotería colombiana, arrojó los siguientes números y signo zodiacal como resultados ganadores

Resultado Super Astro Luna HOY: número ganador del lunes 29 de junio
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Clan del Golfo negó versión del Ejército sobre muerte de soldado en medio de combates en Dabeiba, Antioquia

Clan del Golfo negó versión del Ejército sobre muerte de soldado en medio de combates en Dabeiba, Antioquia

A la cárcel ‘Trenzas’ y ‘Tom’: habrían participado en el atentado terrorista contra el Cantón Militar Pichincha en Cali

El futuro de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ tras la caída de ‘Marlon’: entre disputas con otras estructuras y operativos oficiales

Disidencias amenazaron a mineros en Antioquia y los acusaron de estar financiados de otros grupos armados: “A los machuqueros...”

Revelan audios sobre el ‘pacto secreto’ entre el Gobierno Petro y el Clan del Golfo previo a los diálogos de paz: “Juguemos a los congelados”

ENTRETENIMIENTO

La Liendra señaló la “paradoja” de la carta de Karol G para Abelardo de la Espriella: “Ambos tienen razón”

La Liendra señaló la “paradoja” de la carta de Karol G para Abelardo de la Espriella: “Ambos tienen razón”

Sebastián Vega reveló cómo es su relación actual con su ex Lina Tejeiro y cómo vivieron la competencia en ‘MasterChef Celebrity’

Matt Damon y John Leguizamo se robaron las miradas en el partido entre Colombia y Portugal: este fue el motivo de su aparición en Miami

La cercanía entre Altafulla y Melissa Martínez enciende los rumores de un romance en pleno Mundial 2026

Fredy Guarín fue captado tomado de la mano de Andreina Fiallo en Estados Unidos

Deportes

Millonarios resolvió la situación militar de Mario Vanemerak: “Me tocaban las Malvinas”

Millonarios resolvió la situación militar de Mario Vanemerak: “Me tocaban las Malvinas”

Yan Diomandé, figura de Costa de Marfil en el Mundial 2026, daría un golpe en el mercado de fichajes: firmaría con el PSG

Lucas González se despidió del Deportes Tolima en medio de críticas por llegar a Nacional: “Nuestros caminos se separan”

Gary Lineker y sus elogios a Colombia y James Rodríguez: “El mejor 0-0 que he visto”

Javier Burrai no sería el único refuerzo de Millonarios: estos serían los otros dos fichajes que prepararía