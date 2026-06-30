María Fernanda Cabal desempolvó mensaje con el que Petro había celebrado en falso derrota de Keiko Fujimori en Perú: “Ya puede borrar”

María Fernanda Cabal aprovechó la coyuntura política en la región para pasarle cuenta de cobro al presidente Gustavo Petro - crédito Colprensa - Juan Diego Cano/Presidencia

La proclamación de Keiko Fujimori como nueva presidenta del Perú, 22 días después de la segunda vuelta electoral, celebrada el 7 de junio de 2026, desató reacciones inmediatas en el ámbito político colombiano. Como la de la aún senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, que sacó a la luz un viejo mensaje del jefe de Estado, Gustavo Petro, en el que celebraba la supuesta derrota de la líder de derecha.

Cabal, que protagoniza sus últimos días como congresista, no dejó escapar la ocasión para sacarle en cara al primer mandatario la publicación con la que reaccionó de manera prematura a los resultados de las encuestas ‘a boca de urna’ en el país vecino, que daban en sus proyecciones como ganador al izquierdista Roberto Sánchez; pese a que en los datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales aventajaba Fujimori.

PUBLICIDAD

A través de su perfil de X, la senadora María Fernanda Cabal le recordó al presidente Gustavo Petro cómo festejó el triunfo de la izquierda en Perú antes de tiempo - crédito @MariaFdaCabal/X

“Petro, ya puede borrar este trino. La libertad de la mano de la derecha política avanza. Ustedes ahora prepárense para responderle a la justicia”, publicó Cabal en su perfil de X, al replicar aquella publicación que terminó siendo ajena a la realidad: pues la ganadora de la contienda fue la hija del expresidente Alberto Fujimori y líder de Fuerza Popular, aunque el margen solo fuera de 49.641 votos frente a su competidor.

Y es que de acuerdo con los registros, Fujimori obtuvo un total de 9.223.396 votos, que fueron equivalentes al 50,135% de los sufragios válidos, mientras que Sánchez recibió 9.173.755 sufragios, con el 49,865%. Por ello, en una situación similar a lo que se registró en Colombia con la victoria de Abelardo de la Espriella, la diferencia fue mínima, lo que avizora un gobierno altamente polarizado y dividido por las urnas.

PUBLICIDAD

Keiko Fujimori fue elegida para los próximos cinco años, aunque la política peruana ha demostrado que los últimos periodos no han podido cumplirse en su totalidad - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

¿Cuál fue el mensaje que había publicado Gustavo Petro y que causó controversia?

Es oportuno resaltar que el 7 de junio, sin tenerse siquiera el 50% del escrutinio definido, Petro se atrevió a vaticinar el triunfo de Sánchez: aliado del hoy detenido expresidente Pedro Castillo. Por ello, tras confirmarse la elección de Fujimori como la nueva presidenta del Perú, tanto Cabal como otros usuarios en las redes sociales le recordaron al mandatario su equivocación y la manera en que salió una vez más vencido.

“El progresismo acaba de ganar la presidencia del Perú y ha derrotado la fuerza más de extrema derecha de ese país, la que representan a la familia Fujimori. Ha sido reivindicado Pedro Castillo por el mismo pueblo del Perú. Restableceré completamente las relaciones diplomáticas y le solicitaré al nuevo presidente que iniciemos una fusión del Pacto Andino con Mercosur”, expresó aquella noche, citando al usuario Jorge Ovalle.

PUBLICIDAD

La trayectoria de la política de 50 años se consolidó en este proceso electoral tras más de 15 años de carrera política, marcada por cuatro candidaturas presidenciales, tres derrotas y más de 500 días en prisión preventiva. El llamado antivoto, que durante años pareció una barrera infranqueable, finalmente no impidió su llegada al poder, pues con el 100% de las 92.766 actas contabilizadas, logró mantener su ventaja.

El presidente electo de Colombia se comunicó con la nueva mandataria de los peruanos, que asumirá su cargo el próximo 28 de julio - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Así, la líder peruana asumirá la presidencia el 28 de julio, junto a Luis Galarreta y Miguel Ángel Torres como vicepresidentes. Como lo adelantó, el plan de gobierno Perú con Orden se enfocará en la seguridad, la reducción del déficit fiscal y la lucha contra la pobreza y, entre las propuestas presentadas, destacan la creación de centros de videovigilancia, la construcción de megapenales y la promoción de la inversión privada.

PUBLICIDAD

En cuanto a su recorrido, su trayectoria empezó cuando solo tenía 19 años, pues ante la separación de sus padres, Alberto Fujimori y Susana Higuchi, tuvo que asumir como primera dama. Desde entonces quedó asociada al legado de su padre, condenado por violaciones a los derechos humanos y corrupción; aunque la justicia no logró comprobar su culpabilidad en los procesos, como el caso Cócteles, del que fue absuelta.