Colombia

María Elvira Salazar destacó el triunfo de Keiko Fujimori en Perú y lanzó una pulla a la izquierda de Colombia: “Están rechazando la corrupción”

La legisladora republicana consideró que el resultado en Perú reflejó una tendencia regional de rechazo a la corrupción y búsqueda de gobiernos que impulsen el progreso y la institucionalidad

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María Elvira Salazar felicitó a Keiko Fujimori y destacó el giro político en Perú - crédito Lenin Nolly/EFE
María Elvira Salazar felicitó a Keiko Fujimori y destacó el giro político en Perú - crédito Lenin Nolly/EFE

La senadora estadounidense María Elvira Salazar expresó su reconocimiento a Keiko Fujimori como presidenta electa en Perú, en lo que describió como una victoria significativa.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, la legisladora de origen cubano subrayó el impacto regional de los recientes resultados electorales en América Latina.

“Felicitaciones a Keiko Fujimori por esta importante victoria para el Perú”, publicó la senadora republicana, quien representa a Florida en el Congreso de los Estados Unidos.

La dirigente sostuvo que “el pueblo peruano ha enviado un mensaje claro: América Latina quiere libertad, seguridad y oportunidades para prosperar”. El mensaje se difundió después de conocerse los resultados oficiales, que favorecieron a la líder opositora.

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En su trino, Salazar vinculó el desenlace de las elecciones en Perú con otros procesos recientes en la región. Citó como ejemplo “la histórica elección de Abelardo de la Espriella en Colombia”, a la que consideró un reflejo de una tendencia creciente en el continente.

María Elvira Salazar celebró triunfo de Fujimori y vinculó resultados con cambios en América Latina - crédito @RepMariaSalazar/X
María Elvira Salazar celebró triunfo de Fujimori y vinculó resultados con cambios en América Latina - crédito @RepMariaSalazar/X

“Los ciudadanos están rechazando la corrupción y el estancamiento, y exigiendo gobiernos capaces de generar progreso, fortalecer las instituciones y devolver la esperanza a sus pueblos”, afirmó la legisladora.

La declaración incluyó una felicitación dirigida al electorado peruano: “¡Felicitaciones al pueblo peruano!”, concluyó la senadora.

María Elvira Salazar felicitó a Abelardo de la Espriella y auguró una nueva etapa para Colombia: “Ganó su partido más importante”

La senadora estadounidense María Elvira Salazar manifestó su respaldo al presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, tras la confirmación de su victoria en las elecciones de segunda vuelta del pasado 21 de junio, donde el abogado dejó en segundo lugar al candidato de izquierda Iván Cepeda.

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En un mensaje divulgado a través de su cuenta oficial de X, la legisladora republicana celebró el cambio político en el país sudamericano y proyectó grandes expectativas para la nueva administración. “Hoy Colombia ganó su partido más importante”, declaró Salazar.

La senadora felicitó a De la Espriella por el resultado y describió a Colombia como “fuerte, libre y llena de oportunidades”. Añadió que el país “está listo para convertirse en una de las grandes historias de éxito del hemisferio occidental”.

María Elvira Salazar respaldó a Abelardo de la Espriella y destacó la alianza con Estados Unidos - crédito @MaElviraSalazar/X
María Elvira Salazar respaldó a Abelardo de la Espriella y destacó la alianza con Estados Unidos - crédito @MaElviraSalazar/X

El mensaje, incluyó un llamado a la nación: “Ahora llegó la hora de demostrarle al mundo todo lo que Colombia puede llegar a ser”.

La declaración de Salazar coincidió con la difusión de un video del presidente electo en el que agradeció a los votantes y delineó sus prioridades inmediatas.

En sus palabras, el abogado y presidente electo De la Espriella sostuvo que “para ganar el futuro y para resolver los problemas de Colombia, necesitamos establecer una alianza muy cercana con los Estados Unidos de Norteamérica”.

El mandatario electo remarcó que Washington “no solamente es nuestro primer socio comercial, sino también nuestro aliado estratégico más importante en la lucha contra el crimen organizado”. El video, ampliamente compartido en plataformas digitales, finalizó con una consigna nacionalista: “¡Firme por la patria!”.

Tras el anterior mensaje de apoyo de Salazar a De la Espriella, el presidente electo de Colombia agradeció públicamente el apoyo recibido por la senadora estadounidense.

Abelardo de la Espriella agradeció respaldo de María Elvira Salazar y resaltó cooperación entre Colombia y Estados Unidos - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Abelardo de la Espriella agradeció respaldo de María Elvira Salazar y resaltó cooperación entre Colombia y Estados Unidos - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

A través de su cuenta oficial en X, el mandatario electo expresó su reconocimiento por el acompañamiento constante de la legisladora republicana durante el proceso electoral y tras la confirmación de su triunfo.

Gracias, @MaElviraSalazar, por tu respaldo incondicional a este proyecto y por creer en la visión de una Colombia más fuerte, más segura y más próspera”, manifestó De la Espriella en su mensaje.

El dirigente enfatizó la importancia de la colaboración bilateral y la confianza mutua entre ambas naciones. “Estoy seguro de que, trabajando juntos y fortaleciendo nuestros lazos de amistad y cooperación, Colombia alcanzará la grandeza que merece”, afirmó.

El gesto de Abelardo de la Espriella fue recibido con atención entre varios internautas, quienes interpretaron sus palabras como una señal de apertura hacia la consolidación de relaciones estratégicas entre Colombia y Estados Unidos.

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