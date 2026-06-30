Colombia

La Cruz Roja Colombiana dispuso diversos medios de recepción de donaciones para damnificados de los terremotos en Venezuela

La entidad pidió que los aportes se hagan en dinero en esta primera fase del operativo tras el doble movimiento telúrico, mientras continúan las labores para hallar desaparecidos y reconectar a familias incomunicadas

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La Cruz Roja Colombiana habilitó donaciones desde $50.000 para atender la emergencia por el doble terremoto en Venezuela - crédito Europa Press
La Cruz Roja Colombiana habilitó donaciones desde $50.000 para atender la emergencia por el doble terremoto en Venezuela - crédito Europa Press

La Cruz Roja Colombiana habilitó, en diferentes canales, donaciones desde $50.000 para atender la emergencia por el doble terremoto en Venezuela, el 24 de junio de 2026, y pidió que, en esta primera etapa, los aportes se hagan en dinero porque la prioridad sigue puesta en salvar vidas, buscar desaparecidos y restablecer el contacto entre familiares.

La organización mantiene en el terreno un equipo de 38 voluntarios y funcionarios que apoya operaciones de búsqueda y rescate, primeros auxilios, logística, telecomunicaciones y coordinación. La misión inicial tendrá una duración aproximada de 10 días.

Según explicó Lina Dorado, líder de Gestión del Riesgo de Desastres, en declaraciones a La FM Fin de Semana, el equipo colombiano está en Venezuela desde la noche del jueves 25 de junio y trabaja en apoyo de la Cruz Roja Venezolana, cuya capacidad de respuesta fue superada por la magnitud de la emergencia.

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Dorado señaló que ya hubo avances en telecomunicaciones con la instalación de un repetidor para mejorar la comunicación entre Caracas y La Guaira, donde se encuentra el equipo colombiano.

La Cruz Roja Colombiana pidió aportes en dinero y no en especie durante los primeros días de la emergencia en Venezuela - crédito Cruz Roja Colombiana
La Cruz Roja Colombiana pidió aportes en dinero y no en especie durante los primeros días de la emergencia en Venezuela - crédito Cruz Roja Colombiana

También destacó el rescate de un niño de 11 años por parte del grupo Usarcol 1, en el que participan cinco rescatistas de la Cruz Roja, incluido el componente médico.

“Todo esto vale la pena cuando se salva una vida”, afirmó la vocera. Sobre el trabajo que continúa en la zona, agregó: “Seguimos en la tarea”.

La respuesta directa de la organización es que las donaciones deben hacerse en efectivo a través de los canales oficiales de la Cruz Roja Colombiana. Los aportes pueden realizarse mediante la cuenta corriente habilitada en Davivienda, la aplicación DaviPlata o la página web oficial de la entidad.

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Dorado explicó que en los primeros días no se reciben donaciones en especie porque antes deben identificarse las necesidades reales de la población afectada. “En estos primeros días la necesidad no es de asistencia humanitaria de suministros; la necesidad es de salvar vidas y restablecer vínculos familiares”, dijo al medio.

La campaña fue denominada “Contigo Venezuela” y, de acuerdo con la entidad, permitirá que cada ciudadano consigne el monto que decida aportar. La organización anunció además que publicará reportes sobre el dinero recibido y su destinación.

La misión inicial de la Cruz Roja Colombiana en Venezuela tendrá una duración aproximada de 10 días - crédito Cruz Roja Colombiana
La misión inicial de la Cruz Roja Colombiana en Venezuela tendrá una duración aproximada de 10 días - crédito Cruz Roja Colombiana

Cuando concluyan las evaluaciones sobre edificaciones afectadas y se definan los alojamientos temporales, los recursos recaudados se destinarán a la compra de kits alimentarios, de higiene, aseo, cocina y descanso. Dorado precisó que esos elementos ya tienen especificaciones para su transporte en vuelos humanitarios hacia las zonas que los requieran.

La líder de Gestión del Riesgo de Desastres sostuvo que las personas damnificadas “merecen recibir estos elementos con dignidad”. Añadió que la ayuda debe cumplir estándares de presentación y condiciones sanitarias, porque las donaciones son revisadas antes de ser distribuidas.

También advirtió que la intención de ayudar puede traducirse en la entrega de artículos usados o de productos que no responden a las necesidades de la emergencia. Por eso insistió en seguir las orientaciones de la Cruz Roja Colombiana mientras avanzan las labores de respuesta.

También hay canales para buscar familiares y puntos de acopio en Bogotá

Catia La Mar
La Cruz Roja Colombiana activó canales para buscar familiares desaparecidos o incomunicados en Venezuela y una fundación abrió un punto de acopio en Bogotá - crédito Ronald Pena R./EFE

La institución activó un canal para personas que tengan familiares desaparecidos o incomunicados en Venezuela a través del grupo de Protección de Vínculos Familiares. La seccional Cundinamarca y Bogotá dispuso para ese fin el WhatsApp 3245309495, la línea gratuita 132 y el correo rcf@cruzrojabogota.org.co.

Además del despliegue humanitario colombiano, continúan llegando apoyos internacionales para la emergencia. Entre ellos hay rescatistas de El Salvador, México y Chile, mientras que desde Bogotá viajaron 11 bomberos con un perro especializado en búsqueda y rescate.

El alcalde Galán informó que también se evalúa el envío de ingenieros capacitados para revisar estructuras afectadas y de plantas de potabilización de agua, en caso de que las condiciones lo exijan.

En paralelo, la Fundación Juntos se Puede abrió un punto de recolección de ayudas en Bogotá para la comunidad venezolana y para cualquier persona que quiera aportar insumos. El centro funciona en la Calle 104 #54-31, en el barrio Pasadena, localidad de Suba, de lunes a domingo entre las 7:00 y las 18:00.

La fundación recibe agua potable embotellada, pastillas potabilizadoras, conservas, granos enlatados, galletas, barras energéticas, leche en polvo o UHT, alimentos para bebés y comida para mascotas. También acepta jabón, papel higiénico, cepillos y crema dental, toallas sanitarias, pañales para bebé y adulto, toallas húmedas, alcohol, gel antibacterial y bolsas de basura resistentes.

Entre los elementos solicitados figuran además botiquines de primeros auxilios, gasas, vendas, antisépticos, analgésicos, suero de rehidratación oral, guantes desechables y, si es posible, medicamentos para enfermedades crónicas.

La lista incluye cobijas, colchonetas, sacos de dormir, carpas, lonas plásticas, cuerdas, linternas, pilas, baterías externas, cargadores solares, radios de baterías o manivela, ropa interior y medias nuevas, prendas en buen estado, zapatos cerrados e impermeables, productos de limpieza y artículos para niños como biberones, mantas, juguetes pequeños o libros.

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