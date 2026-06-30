La Armada Nacional incautó explosivos y armamento del ELN destinados a ataques en el Pacífico

Incautaron granadas adaptadas para drones y armas en operación contra el ELN - crédito @PedroSanchezCol/X

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, informó sobre una operación desarrollada por la Armada de Colombia que debilitó las capacidades ofensivas del cartel del ELN en el litoral del San Juan, departamento de Chocó.

En medio del Plan Ayacucho, unidades de la Armada sostuvieron enfrentamientos directos con integrantes de esa organización, lo que permitió afectar su estructura criminal y terrorista en la región.

Durante el procedimiento, los uniformados localizaron e incautaron 16 granadas adaptadas para drones, una mina antipersonal, diversas armas de fuego, municiones y material de intendencia.

De acuerdo con el ministro Sánchez, estos elementos “serían utilizados para ejecutar acciones terroristas contra la Fuerza Pública y la población civil”. La incautación de estos dispositivos explosivos y tecnológicos impidieron la ejecución de ataques planeados en el Pacífico colombiano.

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El ministro Pedro Arnulfo Sánchez destacó avance en la neutralización de capacidades criminales del ELN - crédito @PedroSanchezCol/X

El funcionario resaltó que “este resultado representa un golpe directo a las capacidades ofensivas del cartel del ELN”, al neutralizar recursos empleados para sembrar temor en comunidades y atentar contra la seguridad de los habitantes y las autoridades.

El hallazgo, además, evidenció la evolución de los métodos empleados por el grupo armado, que incorpora tecnología para incrementar su poder de fuego y alcance en zonas rurales.

El ministro Sánchez expresó su reconocimiento a la labor de los marinos por su “valentía y compromiso” durante la operación. Destacó la importancia de mantener la determinación en la lucha contra quienes pretenden intimidar a los colombianos y alterar la paz en las comunidades.

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La autoridad invitó a la ciudadanía a colaborar activamente con las autoridades mediante líneas directas y canales de denuncia, garantizando la absoluta reserva para quienes suministren información relevante.

“El Estado somos todos y los buenos somos más”, enfatizó el ministro, subrayando el compromiso institucional en la defensa de la legalidad y la tranquilidad de la población. La acción ejecutada en el litoral del San Juan reforzó la estrategia estatal para enfrentar a los grupos armados ilegales y proteger a las regiones más afectadas por la violencia.

Pedro Arnulfo Sánchez resaltó que la incautación de explosivos impide la ejecución de ataques terroristas en el Pacífico colombiano - crédito Luis Jaime Acosta/REUTERS

Incautaron más de una tonelada de cocaína del ELN en Norte de Santander: “Contundente golpe a las finanzas del narcotráfico”

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, informó sobre una operación antidrogas que logró sacar de circulación más de una tonelada de cocaína y desmantelar un laboratorio de grandes proporciones perteneciente al grupo armado ELN en Bochalema, Norte de Santander.

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El procedimiento fue ejecutado por la Policía Nacional de Colombia en articulación con el Ejército de Colombia, como parte de la estrategia nacional contra el narcotráfico.

Durante el operativo, los uniformados incautaron 1,1 toneladas de cocaína lista para su distribución, así como 300 kilogramos de base de cocaína destinada a procesos de refinamiento. Además, se decomisaron 4.309 galones de insumos líquidos y 950 kilogramos de insumos sólidos, materiales esenciales para el procesamiento de sustancias ilícitas.

El laboratorio, conocido por su capacidad para producir grandes volúmenes, fue inhabilitado para impedir su reutilización por organizaciones narcotraficantes que operan en la zona.

Según el ministro Sánchez, “este resultado representa un contundente golpe a las finanzas del narcotráfico y a las estructuras criminales que pretenden utilizar Norte de Santander como corredores para la producción y comercialización de droga”.

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Policía y Ejército desarticularon laboratorio y decomisaron insumos para producción de droga en Norte de Santander- crédito @PedroSanchezCol/X

El desmantelamiento del laboratorio y la incautación de la cocaína afectan de manera directa las fuentes de financiamiento de los grupos ilegales, dificultando sus operaciones logísticas y comerciales.

Las autoridades destacaron que este tipo de acciones buscan debilitar las capacidades de quienes amenazan la seguridad de la población y minan la tranquilidad en las regiones fronterizas.

El ministro Sánchez reconoció “la labor de policías y soldados que continúan afectando las economías ilícitas y debilitando las capacidades criminales” de las redes responsables de la producción y tráfico de estupefacientes.

Por último, Pedro Arnulfo Sánchez reiteró el compromiso institucional de mantener y fortalecer la ofensiva contra el narcotráfico en todo el territorio nacional. Operativos como el realizado en Bochalema siguen reforzando la estrategia del Estado para proteger a los ciudadanos y garantizar la seguridad en zonas estratégicas utilizadas históricamente por organizaciones criminales.

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