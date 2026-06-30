Colombia

El Banco de la República incrementó la tasa de interés al 12%: la inflación se ha mantenido en ascenso

El banco central indicó que el IPC de mayo de 2026 se ubicó en un 5,8% y que la tasa de interés básica se alejó del objetivo que tenía proyectado

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Un sondeo de Reuters revela que la mayoría de analistas prevé una reducción de la tasa de interés a 9% por parte del Banco de la República - crédito Colprensa
La tasa de interés pasó del 11,25% al 12% - crédito Colprensa

El 30 de junio de 2026, cuatro integrantes de la Junta Directiva del Banco de la República votaron a favor de aumentar la tasa de interés de política monetaria en 75 puntos básicos (pbs), ubicándola en un 12%. De acuerdo con el banco central, dos directivos respaldaron la propuesta de una reducción de la tasa en 50 pbs, mientras que uno insistió en mantenerla inalterada (11,25%); sin embargo, la determinación mayoritaria fue la de incrementarla.

De acuerdo con el Banco de la República, la decisión se basó en el hecho de que, según pronósticos del equipo técnico, la inflación (Índice de Precios al Consumidor-IPC) ha mantenido una tendencia ascendente. Además, en mayo de 2026 se ubicó en un 5,8%. Por su parte, la inflación básica, que no incluye alimentos ni regulados, se estableció en un 6,0%, lo que quiere decir que no se acercó al objetivo que tenía el banco central para ese indicador.

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“Durante 2026 las expectativas de inflación han tenido un comportamiento volátil. Hasta el mes de mayo tanto las expectativas de inflación obtenidas de las encuestas como las implícitas en el mercado de deuda pública presentaron incrementos a todos los plazos. Para junio estas últimas se revirtieron parcialmente”, precisó el Banco de la República en un comunicado.

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