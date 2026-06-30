Así fue rescatado un hombre que permaneció más de 12 horas en una torre de alta tensión en Barranquilla: tenía un machete y se negaba a bajar

La madrugada de este martes 20 de junio de 2026 trajo alivio a los habitantes del norte de Barranquilla luego de que culminara el extenso operativo para rescatar a un hombre que permaneció más de 12 horas en lo alto de una torre de transmisión de energía, ubicada en la avenida Circunvalar con carrera 51B. La intervención concluyó sin que se presentaran lesiones, según confirmaron los organismos de socorro.

El despliegue de los bomberos y equipos de emergencia del Distrito resultó fundamental para que el ciudadano descendiera de forma segura. El procedimiento incluyó la asistencia de personal médico, que lo trasladó de inmediato a un centro asistencial para determinar su estado de salud. Las autoridades han mantenido en reserva los motivos que llevaron al hombre a escalar la torre y no han emitido ningún diagnóstico oficial sobre su condición física o mental.

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Rescate en la torre y afectaciones en la ciudad

La situación se originó en la tarde del lunes festivo, cuando el hombre subió sin previo aviso a la estructura de alta tensión. Ante la inminencia del riesgo eléctrico, la compañía Air-e cortó el suministro de energía en la torre, lo que permitió que los rescatistas trabajaran en condiciones más seguras.

Al mismo tiempo, la Policía y los organismos de emergencia acordonaron el área y restringieron el paso de vehículos, lo que ocasionó un caos vial que se extendió durante varias horas y afectó a quienes transitaban por este importante corredor vial.

La emergencia no solo movilizó a los equipos de rescate, sino que también generó gran expectativa entre la población. Decenas de personas se acercaron al sector de Villa Santos para observar el desarrollo del operativo y aguardar el desenlace.

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Durante toda la noche, el Cuerpo de Bomberos de Barranquilla mantuvo el diálogo con el hombre en la cima de la torre. El comandante Edwin Pacheco afirmó a El Heraldo: “Tenemos entendido que el hombre subió al poste portando un machete y con intenciones que hasta el momento se desconocen”. El funcionario agregó que el ciudadano presentaba antecedentes de salud mental, por lo que “estamos manejando la situación con la mayor prudencia posible”.