A punta de vallenato, hinchas de Paraguay celebraron la clasificación a los octavos de final del Mundial 2026: todo quedó en video

Los aficionados celebraron la victoria del equipo sudamericano ante Alemania en la Copa del Mundo - crédito Captura de Video X

La selección de Paraguay logró una histórica clasificación a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebra en México, Estados Unidos y Canadá.

El equipo sudamericano derrotó a Alemania en los dieciseisavos de final, tras vencer 4-3 en la definición por penales, luego de que en el tiempo regular empataron a un gol.

La épica hazaña del conjunto guaraní desató una oleada de festejos en el país latinoamericano, al tanto que el presidente Santiago Peña declaró el 30 de junio de 2026 como día feriado en la nación, con el fin de que la población pudiera continuar con los festejos sin preocuparse por sus actividades habituales.

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Tras la dramática definición, en la que el arquero Orlando Gill fue la figura del partido, al atajar dos cobros de los europeos, miles de aficionados de la Albirroja salieron a las calles para festejar la victoria de su seleccionado, imágenes que se viralizaron rápidamente en las redes sociales.

Los festejos por la clasificación de Paraguay se extendieron por todo el país tras la eliminación de Alemania - crédito César Olmedo/Reuters

Entre los filmes que circularon en las plataformas digitales, hubo uno que llamó la atención en Colombia. Consistió en que algunos hinchas paraguayos empezaron a cantar varias canciones de vallenato, género musical oriundo del norte de Colombia.

Uno de los temas que entonaron los hinchas fue Mi segunda Vida, del Binomio de Oro de América, canción interpretada por el cantante Jean Carlo Centeno. “Me contó un colibrí, que me piensas dejar, porque ya junto a mi no te sientes bien”, es uno de los estribillos que interpretaron los aficionados de Paraguay.

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De inmediato, usuarios en redes sociales expresaron su opinión al respecto. Algunos enviaron su mensaje de felicitación por el logro deportivo, mientras que otros se mostraron sorprendidos por la popularidad del género musical colombiano en el cono sur del continente.

“Cómo no amar a Paraguay”; “En Paraguay se escucha más vallenato que en Valledupar!”; “Paraguay es la segunda Colombia”; “Todo colombiano es paraguayo y todo paraguayo es colombiano”; “Cracks. Viva Paraguay”; “Los amo hermanos paraguayos”, fueron algunos de los comentarios de los internautas.

Incluso, la senadora Angélica Lozano (Alianza Verde) no solo extendió su mensaje de felicitación al pueblo paraguayo, sino que rememoró uno de los aspectos por los que existe cierta unión entre Colombia y Paraguay.

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La senadora felicitó a Paraguay por su triunfo en el Mundial 2026 - crédito @AngélicaLozanoC/X

“¡Qué felicidad por los paraguayos! Celebran con vallenato colombiano. Tanto Paraguay como Corea quieren genuinamente a los colombianos porque fue de los pocos países en un caso y el único en el otro, que los apoyó en las guerras que sufrieron”, escribió la congresista en su cuenta de X.

¿Por qué se escucha vallenato en Paraguay?

La relación se explica por una mezcla de factores culturales, históricos y comerciales.

Ese proceso comenzó en los años 60, cuando el público paraguayo oyó los primeros éxitos de Bovea y sus Vallenatos, la agrupación colombiana que difundió composiciones del maestro Rafael Escalona con guitarra en lugar de acordeón, según información recopilada por el diario local La Nación.

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En los años 70, la expansión regional de la cumbia colombiana a través de grupos radicados en Argentina, como el Cuarteto Imperial, amplió ese primer contacto. Sin embargo, la irrupción decisiva llegó a finales de los 80 y comienzos de los 90, cuando emisoras de Asunción y del Gran Asunción dedicadas a la música tropical empezaron a programar grabaciones de figuras centrales del género.

Imagen de referencia - La radio impulsó la llegada del vallenato a Paraguay desde las décadas de 1970 y 1980 con la difusión de artistas colombianos - crédito Captura de Pantalla X

Entre los nombres que marcaron esa etapa estuvieron Diomedes Díaz y el Binomio de Oro en la época de Rafael Orozco. La expansión no se produjo primero por los grandes escenarios, sino por las zonas populares y el transporte urbano. El género se volvió parte de la rutina de las barriadas y de los choferes de colectivos, que adoptaron esas canciones como banda sonora cotidiana y las convirtieron en una referencia de la movida tropical paraguaya.

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La consolidación total llegó en los años 2000 por dos vías concretas: el fútbol y las giras internacionales. Futbolistas paraguayos que jugaban en la liga colombiana regresaban con discos compactos de vallenato que repartían entre familiares y compañeros de plantel, y ese intercambio convirtió al género en parte del ritual de concentración de los equipos locales.

Al mismo tiempo, agrupaciones como Los Chiches del Vallenato, con Amín Martínez, y Los Inquietos del Vallenato encabezaron extensas giras físicas por el país.

En los años 2000, el fútbol ayudó a consolidar el vallenato en Paraguay porque jugadores que volvían de Colombia repartían discos en los planteles locales; entre las agrupaciones estaba el Binomio de Oro de América - crédito cortesía Fundación Festival Vallenato

Ese proceso convirtió a Paraguay en uno de los mercados internacionales más importantes para el vallenato. Por eso, en medio de una noche histórica para su selección, las canciones del género aparecieron como una banda sonora natural de la celebración.

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Por ahora, la selección paraguaya seguirá festejando este logro futbolístico, mientras se define su rival en los octavos de final del Mundial, que saldrá del duelo entre Francia vs. Suecia, respectivamente.