Colombia

Uribe pide a la derecha “construir liderazgos” tras la victoria de De la Espriella para evitar “sorpresas” electorales en el futuro

El expresidente aseguró que los partidos afines a su ideología deben encontrar mecanismos para establecer fuertes influencias en el electorado que permitan mantener su superioridad en los comicios

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Uribe planteó una estrategia para que el sector de derecha continúe al frente del país después del mandato de Abelardo de la Espriella - crédito Juan David Duque/Reuters
Uribe planteó una estrategia para que el sector de derecha continúe al frente del país después del mandato de Abelardo de la Espriella - crédito Juan David Duque/Reuters

La victoria del outsider Abelardo de la Espriella en los comicios del 21 de junio que lo ratificaron como el nuevo presidente de la República para el periodo 2026-2030 sigue generando fuertes reacciones desde diferentes sectores políticos.

De hecho, en la mañana del lunes 29 de junio, el expresidente y líder natural del partido Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, usó su cuenta de X para enviar un fuerte mensaje que proyectaría desde ya una estrategia para que el sector de derecha del país continúe al frente de las riendas del país.

En su mensaje, el exmandatario aseguró que, ante los ajustados resultados de las más recientes elecciones, los partidos políticos del país que se identifican con la ideología de derecha, incluido el Centro Democrático, deberán trabajar desde ya para unificar sus fuerzas y establecer posibles líderes que puedan proyectarse tras el periodo de Abelardo de la Espriella.

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Según indicó Uribe, el país no se puede enfrentar nuevamente a “sorpresas” en las elecciones, sino que debe tener una tendencia clara para los siguientes comicios electorales.

El expresidente afirmó que los partidos de derecha, incluido el Centro Democrático, deben unificar fuerzas desde ahora de cara a las próximas elecciones - crédito X
El expresidente afirmó que los partidos de derecha, incluido el Centro Democrático, deben unificar fuerzas desde ahora de cara a las próximas elecciones - crédito X

“El Presidente De la Espriella salvó la democracia, pero el país necesita partidos que busquen y construyan liderazgos. Es nuestra tarea en el Centro Democrático. No es fácil que cada 4 años aparezca una sorpresa que salve la democracia. Hay que construir liderazgos”, escribió el expresidente en su cuenta de X.

Las conversaciones de Álvaro Uribe con Abelardo de la Espriella

Apenas cuatro días atrás, el expresidente de Colombia confirmó que habló por primera vez con Abelardo de la Espriella tras su elección y dijo que el Centro Democrático actuará como partido de gobierno porque, según planteó, existe una coincidencia de principios y propuestas con la próxima administración, sin acuerdos burocráticos ni reparto de cuotas de poder.

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En esa defensa del respaldo, el exmandatario describió un panorama económico y de orden público adverso y sostuvo que el país combina alto consumo con baja inversión privada. En ese punto, atribuyó ese comportamiento a flujos por 16.000 millones de dólares del narcotráfico, 5.000 millones de dólares de minería ilegal y unos 13.000 millones más en remesas.

Según Uribe, De la Espriella buscará generar nuevos empleos respetando el salario mínimo - créditos Lina Gasca y Catalina Olaya / Colprensa
Álvaro Uribe confirmó que habló por primera vez con Abelardo de la Espriella tras su elección y dijo que el Centro Democrático actuará como partido de gobierno - créditos Lina Gasca y Catalina Olaya / Colprensa

“Hay una situación muy difícil fiscal, financiera, de orden público, la salud destruida y la situación económica muy difícil”, señaló el exmandatario en diálogo con Caracol Radio.

Uribe aseguró que la conversación con el presidente electo fue “sumamente corto” y se limitó a comunicar la posición de la colectividad. “Le dije que el partido, por coincidencias generales en principios y propuestas, se declararía de gobierno”, señaló al medio radial.

El expresidente afirmó que no discutió con De la Espriella ni con el vicepresidente electo José Manuel Restrepo asuntos de gobernabilidad legislativa ni distribución de cargos.

Yo no he hablado ese tema con el presidente de la Espriella ni con el vicepresidente doctor José Manuel Restrepo. Ese tema se deja a los compromisarios de las diferentes bancadas”, dijo al medio.

Un comunicado firmado por Álvaro Uribe Vélez, Paloma Valencia y Gabriel Vallejo fijó la posición del Centro Democrático tras la elección en Colombia - crédito Centro Democrático
Un comunicado firmado por Álvaro Uribe Vélez, Paloma Valencia y Gabriel Vallejo fijó la posición del Centro Democrático tras la elección en Colombia - crédito Centro Democrático

Uribe explicó que la bancada buscará acompañar la agenda del próximo gobierno con propuestas de reactivación económica. Entre ellas mencionó reducción de impuestos, estabilidad jurídica e incentivos a la inversión, ideas que, según dijo, ya fueron socializadas con Restrepo.

Al justificar esa línea de apoyo, describió una situación “muy difícil” en materia fiscal, financiera, de seguridad, salud e inversión privada. “Hay una situación muy difícil fiscal, financiera, de orden público, la salud destruida y la situación económica muy difícil”, afirmó.

El exmandatario sostuvo además que la colectividad actuará con disciplina institucional en el Congreso. “La bancada será responsable con la decisión de apoyar al gobierno”, dijo.

Ese respaldo, según su versión, no borra las diferencias políticas que hubo durante la campaña, pero sí parte de una coincidencia previa entre ambas orillas. “Ahora lo que quiero es que le vaya bien”, afirmó, antes de agregar que existe “una coincidencia general de tiempo atrás entre los postulados del presidente electo y los nuestros”, según recogió Caracol Radio.

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