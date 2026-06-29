Colombia

Abelardo de la Espriella respondió a carta de Karol G: “Únete a la manada”

El presidente electo destacó la importancia de sumar voces diversas al proceso de transformación y extendió un llamado abierto a la artista colombiana para fortalecer la unidad nacional

Guardar
Google icon
Abelardo de la Espriella le respondió en X a la cantante Karol G - crédito Luisa González/Reuters - karolg/Instagram
Abelardo de la Espriella le respondió en X a la cantante Karol G - crédito Luisa González/Reuters - karolg/Instagram

El presidente electo Abelardo de la Espriella reafirmó su compromiso con la inclusión y la reconciliación nacional a través de un mensaje dirigido a la artista Karol G, después de que la cantante colombiana publicará una carta abierta dirigida al abogado una semana después de las elecciones donde salió victorioso.

En su publicación, De la Espriella sostuvo: “Desde campaña lo dije, es mi propósito inquebrantable: gobernar para todos los colombianos, incluyendo a quienes no votaron por mí”.

El mandatario resaltó la función integradora de la figura presidencial, al afirmar que “la unidad que representa la figura presidencial tendrá en mí su verdadero significado: unidad con y para el Pueblo”. Enfatizó la necesidad de restablecer la confianza ciudadana en las instituciones, asegurando que “los colombianos necesitan volver a creer en sus gobernantes”.

PUBLICIDAD

Dirigiéndose directamente a la cantante, De la Espriella extendió una invitación pública: “Te invito, Karol G: únete a la manada. Colombia necesita a todos sus buenos ciudadanos en la lucha por la reconstrucción y la extrema coherencia”. El presidente electo subrayó con este llamado la importancia de sumar referentes culturales y sociales al proceso de transformación nacional.

El mensaje finalizó con una expresión de determinación: “¡Firme por la Patria!”, acompañada de la firma habitual “A.D.L.E.” y los símbolos de la bandera nacional y el tigre, emblemas recurrentes en sus comunicaciones.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Abelardo de la EspriellaKarol GPresidente de ColombiaPresidente electo de ColombiaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Estos son los partidos de los dieciseisavos del Mundial que se podrán ver por señal abierta en Colombia

El próximo viernes, la selección nacional se medirá contra Ghana en el que será su último encuentro de la fase

Estos son los partidos de los dieciseisavos del Mundial que se podrán ver por señal abierta en Colombia

Revelan nuevos detalles de la investigación contra hijo de Diomedes Díaz: había participado en el secuestro y tortura de un “gota a gota” en Barranquilla

La Fiscalía perfila el caso como secuestro simple agravado y tortura por hechos que habrían ocurrido a finales de 2025

Revelan nuevos detalles de la investigación contra hijo de Diomedes Díaz: había participado en el secuestro y tortura de un “gota a gota” en Barranquilla

Ejército Nacional negó que traslados de oficiales estuvieran vinculados al saludo a Abelardo de la Espriella: “No guarda relación”

La institución aseguró que los movimientos responden a la planeación interna y recomendó verificar la información antes de difundirla

Ejército Nacional negó que traslados de oficiales estuvieran vinculados al saludo a Abelardo de la Espriella: “No guarda relación”

El Ejército y la Policía Nacional destruyeron 15 dragas del cartel criminal del Clan del Golfo

Las autoridades aseguraron que la intervención es parte de una estrategia para debilitar organizaciones delincuenciales y proteger la riqueza natural de Colombia

El Ejército y la Policía Nacional destruyeron 15 dragas del cartel criminal del Clan del Golfo

Precio del euro hoy en Colombia: cotización de apertura del 29 de junio

La moneda europea ha experimentado un descenso respecto a la jornada anterior

Precio del euro hoy en Colombia: cotización de apertura del 29 de junio
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Clan del Golfo negó versión del Ejército sobre muerte de soldado en medio de combates en Dabeiba, Antioquia

Clan del Golfo negó versión del Ejército sobre muerte de soldado en medio de combates en Dabeiba, Antioquia

A la cárcel ‘Trenzas’ y ‘Tom’: habrían participado en el atentado terrorista contra el Cantón Militar Pichincha en Cali

El futuro de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ tras la caída de ‘Marlon’: entre disputas con otras estructuras y operativos oficiales

Disidencias amenazaron a mineros en Antioquia y los acusaron de estar financiados de otros grupos armados: “A los machuqueros...”

Revelan audios sobre el ‘pacto secreto’ entre el Gobierno Petro y el Clan del Golfo previo a los diálogos de paz: “Juguemos a los congelados”

ENTRETENIMIENTO

Hijo de Catalina Aristizábal se hace viral por comentario sobre Richard Ríos y el joven aclaró su respuesta: “Te amo”

Hijo de Catalina Aristizábal se hace viral por comentario sobre Richard Ríos y el joven aclaró su respuesta: “Te amo”

Karol G publicó una carta dirigida a Abelardo de la Espriella: “Un presidente gana cuando gana su pueblo”

‘La Barbie colombiana’ se despachó contra Yina Calderón a su regreso a Colombia: “¡Qué pereza! Sin identidad propia”

El “Pibe” Valderrama explotó tras el empate de Colombia vs. Portugal: “Tenía rato que no veía un robo de esa manera”

Andrea Echeverri cuenta cómo enfrentó un cáncer de seno y por qué eligió una mastectomía bilateral: “Era muy agresivo”

Deportes

Estos son los partidos de los dieciseisavos del Mundial que se podrán ver por señal abierta en Colombia

Estos son los partidos de los dieciseisavos del Mundial que se podrán ver por señal abierta en Colombia

Colombia vs. Portugal: Lorenzo acertó, el VAR falló y la hinchada cumplió

Cuánto calza Dávinson Sánchez: Él mismo respondió la duda, tras el empate de Colombia vs. Portugal

Cristiano Ronaldo y técnico de Portugal destacaron el partido de la Selección Colombia tras empate en el Mundial 2026: “Es más fuerte”

Mundial 2026: Tras la anulación del gol de Dávinson Sánchez, por un fuera de lugar, estos son los memes que dejó la polémica acción