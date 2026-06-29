Abelardo de la Espriella respondió a carta de Karol G: “Únete a la manada”

Abelardo de la Espriella le respondió en X a la cantante Karol G - crédito Luisa González/Reuters - karolg/Instagram

El presidente electo Abelardo de la Espriella reafirmó su compromiso con la inclusión y la reconciliación nacional a través de un mensaje dirigido a la artista Karol G, después de que la cantante colombiana publicará una carta abierta dirigida al abogado una semana después de las elecciones donde salió victorioso.

En su publicación, De la Espriella sostuvo: “Desde campaña lo dije, es mi propósito inquebrantable: gobernar para todos los colombianos, incluyendo a quienes no votaron por mí”.

El mandatario resaltó la función integradora de la figura presidencial, al afirmar que “la unidad que representa la figura presidencial tendrá en mí su verdadero significado: unidad con y para el Pueblo”. Enfatizó la necesidad de restablecer la confianza ciudadana en las instituciones, asegurando que “los colombianos necesitan volver a creer en sus gobernantes”.

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Dirigiéndose directamente a la cantante, De la Espriella extendió una invitación pública: “Te invito, Karol G: únete a la manada. Colombia necesita a todos sus buenos ciudadanos en la lucha por la reconstrucción y la extrema coherencia”. El presidente electo subrayó con este llamado la importancia de sumar referentes culturales y sociales al proceso de transformación nacional.

El mensaje finalizó con una expresión de determinación: “¡Firme por la Patria!”, acompañada de la firma habitual “A.D.L.E.” y los símbolos de la bandera nacional y el tigre, emblemas recurrentes en sus comunicaciones.

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