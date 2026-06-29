Polémica en la ANT: declaran festivo y sábados como días hábiles para firmar 5.000 contratos antes de que termine el gobierno Petro

La medida de la Agencia Nacional de Tierras busca firmar cerca de 5.000 contratos antes de su vencimiento y evitar una parálisis administrativa - crédito Presidencia

Hay polémica en el Gobierno nacional después de que se conociera una nueva “jugada” de una de sus entidades para adjudicar millonarios contratos en medio de una carrera contrarreloj de la administración saliente de Gustavo Petro.

Según información conocida en la mañana del lunes, la Agencia Nacional de Tierras activó una polémica medida al declarar como días hábiles el sábado 27 de junio, el lunes festivo 29 de junio y el sábado 4 de julio, con el fin de firmar cerca de 5.000 contratos antes de su vencimiento.

Esta decisión buscaría evitar la interrupción de la prestación de servicios y la operatividad en distintas sedes, ya que también finalizan en esas fechas cuatro contratos de arrendamiento esenciales para el funcionamiento institucional.

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“ARTÍCULO PRIMERO: Declarar los días SÁBADO 27 DE JUNIO, LUNES 29 DE JUNIO Y SABADO 4 DE JULIO DE 2026, como días hábiles para dar para dar trámite a diferentes actuaciones administrativas y de gestión contractual, de acuerdo con los fundamentos de hecho y de derecho expuestos en la parte motiva de la presente resolución”, señala la resolución.

La Agencia Nacional de Tierras declaró hábiles el sábado 27 de junio, el lunes festivo 29 de junio y el sábado 4 de julio para acelerar su gestión contractual - crédito ANT

La urgencia de la medida se justificaría porque la mayoría de estos contratos expiran el 30 de junio, lo que obliga a la entidad a tramitar prórrogas, adiciones y nuevas vinculaciones en tiempo récord. Sin esta habilitación extraordinaria, la gestión administrativa y contractual de la Agencia Nacional de Tierras habría quedado paralizada, según argumenta la propia entidad.

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“ARTÍCULO SEGUNDO: El ámbito de aplicación del presente acto administrativo se limita a las gestiones de carácter administrativo y de gestión contractual requeridas por la Entidad”, se lee en el documento.

En respuesta a la consulta sobre el motivo de estos días hábiles extraordinarios, la Agencia explicó que la acumulación de vencimientos se debe a la coincidencia del fin de los contratos con el levantamiento de la ley de garantías, que había restringido la contratación pública durante el periodo electoral. Tras la segunda vuelta presidencial, la entidad retomó de inmediato los procesos de contratación para cumplir con sus funciones legales y operativas.

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“Que en este sentido si bien el régimen administrativo colombiano, particularmente lo señalado en la ley 1437 de 2011, establece como regla general que los términos se contabilizan en días hábiles, lo que tradicionalmente excluiría los días sábados, dicha previsión no tiene un carácter restrictivo ni absoluto, que no le permita a la Entidad, en ejercicio de su potestad de dirigir las actuaciones contractuales, habilitar días no hábiles para garantizar el cumplimiento de los fines del procedimiento y la satisfacción del interés general”, justificó la entidad.

El debate se ha centrado en si la Agencia Nacional de Tierras incurrió en una falta de previsión al dejar para el último momento la gestión de miles de contratos, o si la situación fue una consecuencia inevitable de las restricciones impuestas por la ley de garantías.

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La entidad sostuvo que la habilitación extraordinaria permite tramitar prórrogas, adiciones y nuevas vinculaciones ante contratos que expiran el 30 de junio - crédito @indadangond/X

Por lo pronto, la habilitación de estos días excepcionales ha permitido que la entidad avance en la firma de los contratos necesarios para no detener su operación en el segundo semestre del año.

Los líos de la ANT ante organismos de control

Aunque no se conocía la totalidad de la información emitida en la resolución expedida por la Agencia Nacional de Tierras, desde el domingo 28 de junio se conoció que la entidad ahora enfrenta una indagación preliminar por posibles irregularidades en el documento interno expedido el 26 de junio de 2026.

Según se conoció en su momento, desde el equipo del electo presidente Abelardo de la Espriella se hizo un pedido de auditoría urgente ante la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía, después de que afirmaran que la medida levanta sospechas sobre una eventual desaparición de documentos comprometedores.

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El pedido público de intervención fue formulado por Indalecio Dangond Baquero, que cuestionó el alcance de la resolución y advirtió sobre sus posibles efectos.

Desde el equipo de Abelardo de la Espriella pidieron auditorías ante la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía por sospechas sobre la medida de la ANT - crédito @indadangond/X

“Señores de la Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la República y la Fiscalía General de la Nación: solicito una auditoría urgente a la Agencia Nacional de Tierras. Resoluciones como esta generan serias dudas y podrían estar siendo utilizadas para desaparecer documentos que comprometan al director en presuntos delitos (sic)”, señala la petición.

Por su parte, la periodista Katia Ospino aportó parte de ese contexto en un hilo publicado en redes sociales, donde detalló el volumen de trámites pendientes y sus implicaciones. “La justificación es impactante: cerca de 5.000 contratos de prestación de servicios vencen el 30 de junio y deben tramitarse prórrogas, adiciones, nuevas contrataciones y otros procesos en cuestión de días (sic)”.

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Ospino planteó que una decisión de este tipo obliga a revisar si hubo fallas en la organización interna o si se está consolidando una práctica de contratación de última hora.

“Si una entidad llega al punto de habilitar fines de semana por el volumen de contratos pendientes, la pregunta es inevitable: ¿falló la planeación o se está normalizando la contratación de última hora? (sic)”, señaló la comunicadora.