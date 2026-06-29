Hugo Guevara fue designado como el nuevo Encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Colombia

La Embajada de Estados Unidos en Colombia no tiene embajador oficial - crédito Colprensa

La Embajada de Estados Unidos en Bogotá informó sobre la incorporación de Hugo Guevara como Encargado de Negocios, posición que implica dirigir de manera temporal la representación diplomática en Colombia. Esta designación ocurre tras la salida de Jarahn Hillsman, quien finalizó sus funciones conforme a los ciclos habituales del Departamento de Estado.

Guevara asume el liderazgo en un momento en el que la embajada carece de un embajador titular, por lo que su rol adquiere especial relevancia en la gestión de la relación bilateral. La información sobre este relevo fue difundida a través de diversos reportes periodísticos en la plataforma X, lo que permitió conocer la transición de manera oficial.

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La Embajada de Estados Unidos en Bogotá informó sobre la incorporación de Hugo Guevara como Encargado de Negocios - crédito Embajada de Colombia en Estados Unidos

El cargo de Encargado de Negocios supone la máxima responsabilidad diplomática en la misión estadounidense durante las ausencias de un embajador designado, garantizando la continuidad institucional y el desarrollo de las actividades consulares y políticas en el país.

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