Mujer cayó al vacío durante una caminata en Santander y murió: su cuerpo fue rescatado tras 11 horas

La víctima cayó a un abismo de más de 30 metros y las causas del accidente siguen bajo investigación - crédito Bomberos

En la mañana del lunes festivo 29 de junio se confirmó el hallazgo del cuerpo de Eunice Ríos Quintero puso fin a una intensa jornada de búsqueda que movilizó a los organismos de socorro de Girón (Santander) durante más de 11 horas.

La mujer, de 62 años, se precipitó desde un acantilado de más de 30 metros cuando practicaba senderismo en el Cañón de las Iguanas, en la vía hacia Zapatoca.

El trágico incidente ocurrió por la caída de una persona en una zona rocosa de difícil acceso, ubicada en la vía que conecta Girón con Zapatoca, y organismos de socorro recibieron el llamado de alerta.

PUBLICIDAD

De inmediato, las autoridades activaron un operativo que involucró a siete unidades del Cuerpo de Bomberos de Girón, una máquina extintora, una ambulancia y un vehículo de reacción inmediata.

El cuerpo de Eunice Ríos Quintero fue recuperado después de 11 horas de labores de rescate en Girón - crédito Bomberos

Durante varias horas, los rescatistas enfrentaron grandes dificultades debido a la complejidad del terreno. Las maniobras para ubicar y recuperar el cuerpo exigieron máxima coordinación y el despliegue de todos los recursos disponibles. A pesar de los esfuerzos, solo después de una extensa jornada lograron extraer el cuerpo sin vida de la turista.

El hecho ocurrió mientras la víctima recorría uno de los parajes naturales más visitados del municipio. Las autoridades aún investigan las causas exactas del accidente y no descartan ninguna hipótesis sobre cómo se produjo la caída.

PUBLICIDAD

Al lugar acudieron uniformados de la Policía Nacional y funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación para realizar la inspección técnica del cadáver e iniciar las averiguaciones correspondientes.

Las autoridades informaron que el terreno rocoso y agreste del Cañón dificultó significativamente el proceso de rescate. Los bomberos detallaron: “El acceso resultó complejo por la topografía y la distancia que separaba el punto de caída de las vías principales”.

La mujer de 62 años sufrió la caída mientras hacía senderismo junto a su pareja en el Cañón de las Iguanas - crédito Bomberos

Las tareas de recuperación requirieron la participación de siete unidades bomberiles, la máquina extintora M-03, una ambulancia y una camioneta de reacción inmediata. La participación del CTI y la Policía Nacional permitió asegurar el área y adelantar los procedimientos judiciales necesarios.

PUBLICIDAD

Según la información oficial, Eunice Ríos Quintero se encontraba acompañada de su pareja al momento del suceso. Ambos realizaban senderismo cuando ocurrió la caída, aunque las autoridades no han reportado lesiones en la otra persona.

El accidente en el Cañón de Las Iguanas motivó un llamado de las autoridades a quienes practican senderismo o visitan parajes naturales del departamento.

Los organismos de socorro enfatizaron la necesidad de tomar medidas de precaución, evitar zonas de alto riesgo y recorrer estos lugares siempre que sea posible acompañados por personas conocedoras del terreno.

Estudiante universitario fue encontrado con vida, tras permanecer desaparecido por más de 48 horas en el páramo de Santurbán, en Santander

El desenlace de la búsqueda por Luis Frederick David Escobar, estudiante de Biología de la Universidad Industrial de Santander, trajo alivio a su familia y a la comunidad académica. El joven, de 21 años, fue hallado sano tras su desaparición en el páramo de Santurbán, en la vereda Esparta, municipio de Santa Bárbara.

PUBLICIDAD

Luis Frederic Escobar, estudiante universitario de 21 años, suma más de 48 horas desaparecido en el páramo de Santurbán, en Santander - crédito Redes sociales

El operativo de localización involucró a 74 personas y se extendió durante varias jornadas en una zona de alta montaña andina. A la labor se sumaron integrantes del Ejército, la Defensa Civil, Ponalsar, expertos en drones y habitantes locales, todos bajo la coordinación de la sala de crisis de la OGRD. Representantes de la Alcaldía de Santa Bárbara y personal de la universidad también participaron activamente.

La desaparición se produjo el viernes 8 de mayo de 2026, durante una práctica académica en la montaña. Según las primeras versiones, Escobar se comunicó con su abuela para informarle que había alcanzado los 3.600 metros de altitud y que su objetivo era llegar hasta los 4.000 metros, rumbo a la Laguna de Los Tutos.

PUBLICIDAD

Sus compañeros lo esperaban en un punto previamente acordado, pero al no recibir noticias ni señales de regreso, decidieron regresar y notificar de inmediato a las autoridades. La ausencia del joven activó una respuesta urgente por parte de los organismos de socorro y la comunidad de la vereda Esparta.

En el operativo, la comunidad campesina aportó recursos propios para la búsqueda: utilizaron pólvora y señales visuales para marcar las zonas ya revisadas, lo que ayudó a coordinar los esfuerzos y a orientar a los equipos en el terreno.

El universitario no se encontraba solo durante su travesía: se reportó que estaba acompañado por dos perros de la zona, lo que facilitó su ubicación final.

PUBLICIDAD