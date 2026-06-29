Jueza ordena a Andrés Pastrana responder 33 preguntas sobre vínculo con el caso Epstein

El fallo judicial sostuvo que la falta de respuesta de Andrés Pastrana afectó el acceso a la información pública, la libertad de prensa y la libertad de expresión - crédito AP y Colprensa

Por orden judicial, el expresidente Andrés Pastrana deberá contestar más de 30 interrogantes relacionados con su presunta cercanía a Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell y Jean-Luc Brunel, figuras clave en un entramado global de explotación y tráfico sexual.

La togada avaló una tutela presentada por las periodistas Ana Cristina Restrepo y Ana Bejarano, en la que también pidieron a las autoridades colombianas que investiguen los hechos mencionados en los documentos liberados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

El fallo negó la impugnación presentada por el exmandatario entre 1998 y 2002, por lo que tendrá que explicar públicamente su vínculo con las tres personas mencionadas.

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Según la decisión judicial, su falta de respuesta afectó el acceso a la información pública, la libertad de prensa y la libertad de expresión en un asunto que las demandantes ubican en el debate público sobre violencia basada en género.

Los Archivos Epstein incluyen al menos 57 menciones a Andrés Pastrana dentro de más de tres millones de documentos desclasificados por Estados Unidos - crédito Reuters

“Encontramos, que en el trámite constitucional se argumentó por parte de las actoras, la omisión de respuesta a lo solicitado, situación que de plano afecta igualmente los derechos fundamentales al acceso a la información pública, libertad de prensa, libertad de expresión e información”, se lee en el fallo citado por Cablenoticias.

Del mismo modo, la jueza consideró que “la petición de las libelistas tiene por finalidad la protección de otras garantías y derechos fundamentales, en concreto, el derecho fundamental de acceso a la información”.

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El requerimiento judicial se apoya en un expediente más amplio: el nombre del exmandatario aparece al menos 57 veces en documentos desclasificados por Estados Unidos y esas referencias integran una porción de más de tres millones de archivos divulgados el 30 de enero de 2026 por orden del Congreso norteamericano.

La tutela de las periodistas Ana Cristina Restrepo y Ana Bejarano pidió que Andrés Pastrana explique públicamente su vínculo con Epstein, Maxwell y Brunel y que las autoridades colombianas investiguen los hechos - crédito @AnaBejaranoRG/X

Detalles del cuestionario

El interrogatorio a Pastrana cuenta con 33 preguntas que parten de varios episodios incluidos en los llamados Archivos Epstein.

Para Ana Bejarano, autora de la tutela, el cuestionario no busca acusarlo directamente del caso Epstein sino que pretende indagar sobre su relación con el magnate financiero estadounidense.

“Nadie acusa al expresidente Pastrana de nada. Solo queremos saber en esos tratos íntimos que tuvo él con esta pareja de explotadores sexuales”, aseguró la abogada en declaraciones a Noticias Uno.

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Uno de los ejes es las declaraciones que Ghislaine Maxwell, expareja de Jeffrey Epstein, entregó bajo juramento en 2025 al funcionario Todd Blanche, en las que afirmó haber conocido a Pastrana en un pub de Dublín (Irlanda) y haberlo visto en dos ocasiones en el avión de Epstein.

“En una de las declaraciones que dio también la pedófila Ghislaine Maxwell, confesó que había estado con el expresidente Andrés Pastrana en el avión que llamaban el Lolita Express (...) De pronto, tiene información que es útil para hablar de cómo se manejaba esa red de tráfico”, agregó Bejarano al noticiero mencionado.

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Las preguntas sobre las fotos de Andrés Pastrana con Ghislaine Maxwell en Melgar indagan por el uniforme de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la autorización del vuelo y el uso de recursos del Estado - crédito Departamento de Justicia de Estados Unidos

Otro bloque del cuestionario se enfoca en las fotografías en las que Pastrana aparece junto a Maxwell, en las que se observa vestida con un uniforme de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y que habría realizado vuelos en una de las aeronaves oficiales para, según la tutela, participar en uno de los operativos contra los grupos armados ilegales.

A pesar de que el dirigente conservador ha mencionado públicamente que esas imágenes fueron tomadas en la base militar de Melgar (Tolima) durante la ejecución del Plan Colombia, entre junio y julio de 2002, las demandantes preguntaron sobre la autorización del vuelo, el porte del uniforme militar y si el entonces ministro de Defensa (Gustavo Bell) tenía conocimiento de ello.

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El cuestionario también incorpora un pasaje del libro Privilegiado: auge y caída de la Casa de York, de Andrew Lownie, publicado por Harper-Collins en 2025, donde Maxwell contaba historias sobre “volar un helicóptero Black Hawk en Colombia y disparar un cohete contra un campamento terrorista”.

El expediente sobre Andrés Pastrana incorpora referencias al viaje a Cuba de 2003, a correos sobre Nueva York, Palm Beach y Monza, y a contactos atribuidos a Maxwell y Epstein - créditos Joshua Roberts, Handout, Leigh Vogel y Marco Bello / Reuters

Viajes y reuniones con Epstein

Entre los antecedentes citados aparece el viaje a Cuba de marzo de 2003, realizado por el expresidente Pastrana. Sobre ese mismo episodio, el exmandatario afirmó en 2019 que usó uno de los aviones de Epstein para llegar a Nassau, en las Bahamas, y que desde allí siguió a La Habana por invitación de Fidel Castro.

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“El vuelo exactamente era a la isla de Cuba. ¿Y por qué iba yo a Cuba? Porque teníamos una reunión precisamente que había pedido Epstein de hablar con el presidente de Cuba en ese momento, que era en ese mismo caso Fidel Castro”, indicó Pastrana en una entrevista con Blu Radio.

Fotografía de Andrés Pastrana, Fidel Castro y Jeffrey Epstein - crédito Captura de Pantalla The New York Times

Las preguntas incluyen además correos de septiembre de 2002 en los que, según las demandantes, Pastrana le pidió a Maxwell contactos vinculados con la Fórmula 1 en Monza (Italia). Igualmente, interrogan al expresidente sobre un correo del 19 de marzo de 2004 firmado como “Andres Pastrana”, en el que se anuncia una llegada desde Madrid (España) al aeropuerto de Newark (EE. UU.), y otro mensaje del 21 de marzo en el que insiste en confirmar la recepción.

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Las demandantes recordaron que Epstein fue acusado en 2006 por la Fiscalía del Estado de Florida de abusar sexualmente de menores de 14 años y que en 2008 se declaró culpable de solicitar y procurar a una menor para la prostitución.

En ese tramo aparecen referencias a Jean-Luc Brunel, exagente de modelos francés acusado de acoso sexual y violación de menores, que fue hallado ahorcado en 2022 en su celda de la prisión de La Santé, en París (Francia).

Un correo del 20 de abril de 2009 lo muestra, según el texto citado por El Espectador, escribiéndole a Pastrana: “Hola Andrés Gracias por tu mensaje de ayer Estoy aterrizando a las 2 pm de Lima Déjame saber si tienes un número de los Estados Unidos para llamarte Estoy muy feliz de verte de nuevo Jean Luc”.

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Las demandantes señalaron que los contactos de Andrés Pastrana con Epstein, Maxwell y Jean-Luc Brunel habrían continuado después de la condena de Epstein y contrastaron esos registros con sus declaraciones públicas - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

Las preguntas piden explicar en qué consistieron sus relaciones con Brunel, debido a que el mensaje hablaba de verlo “de nuevo” y de cuántas veces lo frecuentó, según las demandantes.

El expresidente Andrés Pastrana tiene plazo hasta el jueves 2 de julio de 2026 para responder al cuestionario de las periodistas que exigen dar claridad sobre su relación con los tres involucrados.

“Ojalá él recuerde que si no tiene absolutamente nada que esconder, puede compartir información que contribuya a develar cómo se cometieron esos crímenes para que jamás vuelvan a ocurrir”, concluyó Ana Bejarano.