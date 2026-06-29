Jota Pe Hernández siguió tirando pullas a la izquierda tras la victoria de Abelardo de la Espriella: “Zurdos miserables”

Jota Pe Hernández atribuyó triunfo de Abelardo de la Espriella a la reacción contra las guerrillas - crédito @JotaPeHernandez/X

El senador electo Jota Pe Hernández se refirió nuevamente al resultado de las recientes elecciones del 21 de junio de 2026, en las que, según sus palabras, el país vivió “un gran milagro” al superar la tensión inicial y lograr una diferencia significativa tras la victoria del abogado Abelardo de la Espriella.

Hernández, que alcanzó su escaño con el Partido Verde y hoy es independiente, remarcó la importancia de la jornada y la reacción de sus seguidores tras la victoria.

Durante una intervención difundida en video, Jota Pe Hernández relató que la incertidumbre marcó el inicio del conteo electoral, pues el candidato respaldado por sectores “armados ilegales” encabezó los primeros resultados, haciendo referencia al aspirante del Pacto Histórico Iván Cepeda.

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“Sí, sí tuvimos nervios. Empezó ganando el candidato por el que votarían las guerrillas”, expresó el senador electo, reflejando la preocupación por quienes apoyaron ese proyecto político. La situación, según Hernández, cambió rápidamente cuando las cifras empezaron a revertirse.

Jota Pe Hernández celebró victoria de Abelardo de la Espriella y afirmó que Colombia vivió “un gran milagro” en las elecciones - crédito @JotaPeHernandez/X

El legislador destacó la reacción de los simpatizantes al confirmarse la tendencia favorable: “Salimos a las calles a celebrar porque logramos arrebatarle el país de las garras a las guerrillas”, afirmó.

Esta declaración subrayó la percepción de una disputa directa contra los sectores vinculados al conflicto armado, un tema históricamente sensible en el contexto político del país.

Colombia fue el escenario de una jornada electoral que, según Hernández, movilizó a quienes defienden la institucionalidad y rechazan la violencia asociada a grupos insurgentes.

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El senador utilizó términos como “milagro” y “amanecer” para describir el desenlace de la votación, además de insistir en que “cesó la horrible noche, señores. Cesó y el amanecer ya está a punto de regresar”. Las palabras de Hernández incluyeron referencias directas a sus adversarios políticos, a quienes calificó de “llorones” y “despreciables”.

El senador electo aseguró que la derrota de sectores identificados con la izquierda representa una reivindicación de esfuerzos: “La cara del asqueroso destructor (Gustavo Petro) que intentó destruir durante cuatro años nuestro país fue ese premio al esfuerzo que hicimos para que no ganaran”, señaló durante el mensaje.

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Colombia, según Jota Pe Hernández, “arrebata el país” a los sectores armados tras los resultados electorales - crédito Prensa Senado

Hernández enfatizó que “nuevamente se ve cómo regresa la autoridad y el orden”, dejando en claro su postura frente al nuevo panorama político.

Por último, el senador electo afirmó que “SOLO HAN PASADO 8 DÍAS Y YA SE SIENTE UN AMBIENTE DIFERENTE! Los únicos que están sufriendo son los zurdos miserables que están mirando cómo esconder la suciedad de sus actos antes de que los muerda el tigre. Otros más cínicos quieren seguir chupando pero se van a estrellar!“.

Jota Pe Hernández acusó a dirigentes de buscar favores con Abelardo de la Espriella

El senador electo Jota Pe Hernández lanzó un mensaje contundente a través de su cuenta oficial de X, en el que denunció presuntos intentos de acercamiento por parte de políticos identificados con la “centroizquierda”.

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Según Hernández, estos dirigentes buscan su intermediación con el presidente Abelardo, al tiempo que los calificó de “miserables” y los acusó de haber pactado con el senador Cepeda.

En la publicación, Hernández afirmó que “me están buscando politiqueros de ‘centro’ izquierda para que les ayude a tener acercamiento con el Presidente Abelardo”, sugiriendo que los mencionados buscan mantener cuotas de poder en el nuevo gobierno.

Jota Pe Hernández criticó a políticos que, según él, pactaron con Iván Cepeda - crédito @JotaPeHernandez/X

El legislador también señaló a estos actores como responsables de prácticas corruptas, al declarar que “legisladores y ejecutivos que quieren seguir robando y la teta se les acabó”.

El mensaje incluyó referencias directas a figuras como Calarcá y Mordisco, a quienes Hernández emplazó con la frase: “Busquen a Calarcá y Mordisco, Basuras”. Este tipo de declaraciones han generado reacciones diversas en el ámbito político, donde la polarización y las acusaciones de corrupción se mantienen en el centro del debate público.

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La intervención de Jota Pe Hernández refuerza su perfil opositor y su rechazo a alianzas con sectores que, según sus palabras, han “vendido” sus principios.

El senador electo se posiciona así como una voz crítica frente a los acuerdos políticos y la continuidad de prácticas cuestionadas dentro del Congreso y el Ejecutivo.