Colombia

Jota Pe Hernández siguió tirando pullas a la izquierda tras la victoria de Abelardo de la Espriella: “Zurdos miserables”

El senador electo subrayó la importancia del triunfo de la derecha frente a candidatos que, según él, fueron respaldados por sectores armados ilegales

Guardar
Google icon

Jota Pe Hernández atribuyó triunfo de Abelardo de la Espriella a la reacción contra las guerrillas - crédito @JotaPeHernandez/X

El senador electo Jota Pe Hernández se refirió nuevamente al resultado de las recientes elecciones del 21 de junio de 2026, en las que, según sus palabras, el país vivió “un gran milagro” al superar la tensión inicial y lograr una diferencia significativa tras la victoria del abogado Abelardo de la Espriella.

Hernández, que alcanzó su escaño con el Partido Verde y hoy es independiente, remarcó la importancia de la jornada y la reacción de sus seguidores tras la victoria.

Durante una intervención difundida en video, Jota Pe Hernández relató que la incertidumbre marcó el inicio del conteo electoral, pues el candidato respaldado por sectores “armados ilegales” encabezó los primeros resultados, haciendo referencia al aspirante del Pacto Histórico Iván Cepeda.

PUBLICIDAD

“Sí, sí tuvimos nervios. Empezó ganando el candidato por el que votarían las guerrillas”, expresó el senador electo, reflejando la preocupación por quienes apoyaron ese proyecto político. La situación, según Hernández, cambió rápidamente cuando las cifras empezaron a revertirse.

Jota Pe Hernández celebró victoria de Abelardo de la Espriella y afirmó que Colombia vivió “un gran milagro” en las elecciones - crédito @JotaPeHernandez/X
Jota Pe Hernández celebró victoria de Abelardo de la Espriella y afirmó que Colombia vivió “un gran milagro” en las elecciones - crédito @JotaPeHernandez/X

El legislador destacó la reacción de los simpatizantes al confirmarse la tendencia favorable: “Salimos a las calles a celebrar porque logramos arrebatarle el país de las garras a las guerrillas”, afirmó.

Esta declaración subrayó la percepción de una disputa directa contra los sectores vinculados al conflicto armado, un tema históricamente sensible en el contexto político del país.

Colombia fue el escenario de una jornada electoral que, según Hernández, movilizó a quienes defienden la institucionalidad y rechazan la violencia asociada a grupos insurgentes.

PUBLICIDAD

El senador utilizó términos como “milagro” y “amanecer” para describir el desenlace de la votación, además de insistir en que “cesó la horrible noche, señores. Cesó y el amanecer ya está a punto de regresar”. Las palabras de Hernández incluyeron referencias directas a sus adversarios políticos, a quienes calificó de “llorones” y “despreciables”.

El senador electo aseguró que la derrota de sectores identificados con la izquierda representa una reivindicación de esfuerzos: “La cara del asqueroso destructor (Gustavo Petro) que intentó destruir durante cuatro años nuestro país fue ese premio al esfuerzo que hicimos para que no ganaran”, señaló durante el mensaje.

Colombia, según Jota Pe Hernández, “arrebata el país” a los sectores armados tras los resultados electorales - crédito Prensa Senado
Colombia, según Jota Pe Hernández, “arrebata el país” a los sectores armados tras los resultados electorales - crédito Prensa Senado

Hernández enfatizó que “nuevamente se ve cómo regresa la autoridad y el orden”, dejando en claro su postura frente al nuevo panorama político.

Por último, el senador electo afirmó que “SOLO HAN PASADO 8 DÍAS Y YA SE SIENTE UN AMBIENTE DIFERENTE! Los únicos que están sufriendo son los zurdos miserables que están mirando cómo esconder la suciedad de sus actos antes de que los muerda el tigre. Otros más cínicos quieren seguir chupando pero se van a estrellar!“.

Jota Pe Hernández acusó a dirigentes de buscar favores con Abelardo de la Espriella

El senador electo Jota Pe Hernández lanzó un mensaje contundente a través de su cuenta oficial de X, en el que denunció presuntos intentos de acercamiento por parte de políticos identificados con la “centroizquierda”.

Según Hernández, estos dirigentes buscan su intermediación con el presidente Abelardo, al tiempo que los calificó de “miserables” y los acusó de haber pactado con el senador Cepeda.

En la publicación, Hernández afirmó que “me están buscando politiqueros de ‘centro’ izquierda para que les ayude a tener acercamiento con el Presidente Abelardo”, sugiriendo que los mencionados buscan mantener cuotas de poder en el nuevo gobierno.

Jota Pe Hernández criticó a políticos que, según él, pactaron con Iván Cepeda - crédito @JotaPeHernandez/X
Jota Pe Hernández criticó a políticos que, según él, pactaron con Iván Cepeda - crédito @JotaPeHernandez/X

El legislador también señaló a estos actores como responsables de prácticas corruptas, al declarar que “legisladores y ejecutivos que quieren seguir robando y la teta se les acabó”.

El mensaje incluyó referencias directas a figuras como Calarcá y Mordisco, a quienes Hernández emplazó con la frase: “Busquen a Calarcá y Mordisco, Basuras”. Este tipo de declaraciones han generado reacciones diversas en el ámbito político, donde la polarización y las acusaciones de corrupción se mantienen en el centro del debate público.

La intervención de Jota Pe Hernández refuerza su perfil opositor y su rechazo a alianzas con sectores que, según sus palabras, han “vendido” sus principios.

El senador electo se posiciona así como una voz crítica frente a los acuerdos políticos y la continuidad de prácticas cuestionadas dentro del Congreso y el Ejecutivo.

Temas Relacionados

Jota Pe HernándezAbelardo de la EspriellaIván CepedaIzquierdaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Ministro Pedro Sánchez rechazó acusaciones y ratificó que las Fuerzas Militares servirán con lealtad al presidente electo: “Injuria”

El ministro de Defensa solicitó a la ciudadanía rechazar los rumores y priorizar el respeto en el debate público durante el cambio de gobierno

Ministro Pedro Sánchez rechazó acusaciones y ratificó que las Fuerzas Militares servirán con lealtad al presidente electo: “Injuria”

Pinzón pide desmontar la paz total y priorizar seguridad con inteligencia y tecnología

El exministro de Defensa aseguró que el próximo Gobierno debe levantar las mesas de diálogo y fortalecer a la Fuerza Pública para recuperar control territorial

Pinzón pide desmontar la paz total y priorizar seguridad con inteligencia y tecnología

Defensoría del Pueblo exige proteger a periodista señalado por el Clan del Golfo en Antioquia

La entidad rechazó los señalamientos contra Norbey Valle David y pidió medidas urgentes para garantizar su vida, integridad y libertad de prensa

Defensoría del Pueblo exige proteger a periodista señalado por el Clan del Golfo en Antioquia

Calendario lunar de junio 2026: cuándo habrá luna llena

Mira hacia arriba durante esta noche, así se verá la luna en los cielos de Perú

Calendario lunar de junio 2026: cuándo habrá luna llena

Clima hoy en Colombia: temperaturas para Cartagena de Indias este 29 de junio

Las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico y las cordilleras que atraviesan de norte a sur, son las que definen el tipo de clima en el país

Clima hoy en Colombia: temperaturas para Cartagena de Indias este 29 de junio
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Clan del Golfo negó versión del Ejército sobre muerte de soldado en medio de combates en Dabeiba, Antioquia

Clan del Golfo negó versión del Ejército sobre muerte de soldado en medio de combates en Dabeiba, Antioquia

A la cárcel ‘Trenzas’ y ‘Tom’: habrían participado en el atentado terrorista contra el Cantón Militar Pichincha en Cali

El futuro de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ tras la caída de ‘Marlon’: entre disputas con otras estructuras y operativos oficiales

Disidencias amenazaron a mineros en Antioquia y los acusaron de estar financiados de otros grupos armados: “A los machuqueros...”

Revelan audios sobre el ‘pacto secreto’ entre el Gobierno Petro y el Clan del Golfo previo a los diálogos de paz: “Juguemos a los congelados”

ENTRETENIMIENTO

Karol G publicó una carta dirigida a Abelardo de la Espriella: “Un presidente gana cuando gana su pueblo”

Karol G publicó una carta dirigida a Abelardo de la Espriella: “Un presidente gana cuando gana su pueblo”

‘La Barbie colombiana’ se despachó contra Yina Calderón a su regreso a Colombia: “¡Qué pereza! Sin identidad propia”

El “Pibe” Valderrama explotó tras el empate de Colombia vs. Portugal: “Tenía rato que no veía un robo de esa manera”

Andrea Echeverri cuenta cómo enfrentó un cáncer de seno y por qué eligió una mastectomía bilateral: “Era muy agresivo”

Brigitte Baptiste contó cómo el respaldo de sus papás influyó en no terminar en la prostitución: “Mi familia era muy chévere”

Deportes

Colombia vs. Portugal: Lorenzo acertó, el VAR falló y la hinchada cumplió

Colombia vs. Portugal: Lorenzo acertó, el VAR falló y la hinchada cumplió

Cuánto calza Dávinson Sánchez: Él mismo respondió la duda, tras el empate de Colombia vs. Portugal

Cristiano Ronaldo y técnico de Portugal destacaron el partido de la Selección Colombia tras empate en el Mundial 2026: “Es más fuerte”

Mundial 2026: Tras la anulación del gol de Dávinson Sánchez, por un fuera de lugar, estos son los memes que dejó la polémica acción

Luis Díaz, James Rodríguez y otros jugadores de la Selección Colombia enviaron mensajes de solidaridad para Venezuela